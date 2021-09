onTOP è pensata sia per aziende che professionisti.

Nasce oggi onTOP, piattaforma digitale e wallet di ultima generazione che offre servizi finanziari garantiti e sicuri tramite una App semplice ed intuitiva accessibile da tutti i device, sia iOs che Android. onTOP è stata infatti studiata per semplificare la quotidianità finanziaria delle aziende, agevolando i pagamenti, velocizzando la contabilità, facilitando gli scambi di denaro e controllando il cash flow; tutto ciò è stato poi ottimizzato e implementato anche per tutti quei servizi utili alla clientela privata.

“Questo è il nostro punto di forza – dichiara Maria Vittoria Innocenti, responsabile marketing onTOP – abbiamo fin dall’inizio focalizzato la nostra attenzione sui bisogni delle aziende e dei professionisti, differenziandoci dalla maggior parte dei prodotti attualmente presenti sul mercato. Non potevamo però non pensare al cliente privato, riuscendo a confezionare un prodotto semplice, veloce e intuitivo adatto alle esigenze di ognuno di voi.”

onTOP nasce dall’intuizione di una famiglia di imprenditori italiani e dalla loro necessità di sviluppare un business orientato a facilitare le proprie dinamiche aziendali.

“Abbiamo cercato un’alternativa. Non l’abbiamo trovata. Così abbiamo deciso di crearla noi stessi.”

Era il 1957 quando la Famiglia Innocenti, entra nel mercato del tessile. In 30 anni, da semplici artigiani arrivano a creare un’industria a filiera completa riconosciuta a livello internazionale. Ma lo spirito imprenditoriale non si ferma e nel 2002 acquistando una banca entrano nel mondo del business finanziario.

Un impegno continuo che li ha portati a investire sul futuro creando onTOP, piattaforma digitale e wallet in grado di creare un’alternativa alla banca tradizionale.

“Nel 2018 valutando alcune esigenze legate alle nostre società abbiamo iniziato a lavorare alla piattaforma – racconta Ranieri Innocenti, CEO onTOP. Avevamo la necessità di uno strumento tecnologico, semplice ed efficiente, che ci permettesse di avere il pieno controllo e la gestione accurata delle finanze aziendali.”

È così che, avvalendosi delle loro conoscenze in ambito finanziario, Maria Vittoria e Ranieri danno vita a onTOP che, rispetto ai prodotti già presenti sul mercato, non è quindi solo da considerarsi un’integrazione ad un conto corrente di una banca tradizionale o un’alternativa digitale ma è una nuova frontiera nella gestione delle finanze aziendali e private.

Un importante nuovo servizio pensato per gli imprenditori e per tutte le PMI e NewCo e privati. OnTOP, infatti, permette ai propri clienti di aprire un conto digitale, in pochi minuti, senza controllo del merito creditizio, e con la possibilità di avere più Iban e per le aziende possibilità di assegnare carte Mastercard fino a 2500 dipendenti per azienda.

Un modello di business che punta alla massima trasparenza e sicurezza, che fornisce servizi altamente tecnologici, che offre una user experience diretta ed immediata e che garantisce bassi costi di apertura e gestione del conto rispetto a quelli di una banca tradizionale.