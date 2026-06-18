Premiata in occasione del Mastercard Innovation Forum, Tropico Security rappresenterà l’Italia alla finale europea di Milano, dove avrà l’opportunità di aggiudicarsi 100.000 euro in supporto marketing, l’accesso accelerato al programma Start Path e un percorso di mentorship con dirigenti di alto livello

Tropico Security è la fintech italiana più promettente, vincitrice dell’evento italiano della terza edizione del ‘Mastercard For Fintechs’, il programma di punta pensato per supportare la crescita delle aziende fintech in Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo.

In occasione del Mastercard Innovation Forum 2026, la giuria d’eccezione composta da Valerio Durazzo (Principal di Lumen Ventures), Michele Luperini (Principal di Plug and Play Tech Center), Ubaldo Mafrici (Investment Manager di The Techshop SGR), Marco Gallone (Vice President Fintech e Digital Partner Italia di Mastercard), Emanuele Torlonia (Managing Director di Italian Angels for Growth) e Raimonda Rosi (Director e Business Development di Mastercard), ha decretato vincitrice Tropico Security, distintasi per la sua capacità di offrire soluzioni innovative e concrete per il business e le imprese, con un focus particolare sulla sicurezza digitale, una delle aree più critiche e centrali nella strategia di crescita e sostenibilità del business moderno. Sarà lei a rappresentare l’Italia durante l’evento finale del contest europeo che si svolgerà a Milano il prossimo novembre. In palio un premio dal valore di 100.000 euro in supporto marketing, una corsia preferenziale per la selezione finale del programma “Start Path” e accesso diretto a mentorship e consulenza da parte di dirigenti Mastercard, esperti internazionali di fintech e leader di settore.

, emerge come soluzione innovativa che trasforma il phishing da minaccia a strategia di rilevamento efficace, grazie al suo modulo di Reverse Phishing che garantisce recupero immediato delle credenziali rubate con zero falsi positivi. Nel segmento della cybersicurezza, Tropico Security emerge come soluzione innovativa che trasforma il phishing da minaccia a strategia di rilevamento efficace, grazie al suo modulo di Reverse Phishing che garantisce recupero immediato delle credenziali rubate con zero falsi positivi.

“Il livello delle candidature di quest’anno conferma la vivacità e la qualità dell’ecosistema fintech italiano, capace di sviluppare soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze concrete delle imprese: sicurezza, gestione dei benefit per i dipendenti e semplificazione dei processi di business. Tropico Security incarna perfettamente lo spirito dell’innovazione fintech italiana: una soluzione che affronta una delle sfide più critiche per il business moderno – la protezione dalle minacce cyber – trasformando il rischio a opportunità di rilevamento. Per questo siamo orgogliosi di vederla rappresentare l’Italia nella finale europea di ‘Mastercard For Fintechs’, un programma nato per sostenere la crescita delle realtà più promettenti e favorire il confronto con investitori, partner e leader del settore a livello internazionale. – ha commentato Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard. – In Mastercard crediamo che iniziative come questa rappresentino un’opportunità concreta per accelerare il percorso di crescita delle fintech e contribuire all’evoluzione del settore dei pagamenti e dei servizi finanziari digitali.”

Alessandro Raponi, Ceo & Co-Founder Tropico Security, commenta: “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo premio nella categoria fintech. Questo riconoscimento dimostra la crescente rilevanza e la centralità della cybersecurity all’interno del settore finanziario, e siamo felici, con Tropico, di poter supportare questo ecosistema con la nostra tecnologia. Ci teniamo a ringraziare e a congratularci con Mastercard per aver organizzato un evento così stimolante, che è stato un’importante occasione di confronto con startup di grandissimo rilievo.“

Oltre a Tropico Security, 5 sono state le fintech italiane finaliste che hanno partecipato alla competizione, rappresentative di altrettante verticalità tra le più promettenti per l’ecosistema fintech italiano: dal welfare aziendale alla sicurezza, dalla compliance fiscale all’infrastruttura dei pagamenti, fino alla financial inclusion e alla previdenza.

Nel segmento employee benefits e welfare aziendale si sono distinte Smartwage , fintech focalizzata sulla trasformazione del credito welfare in potere d’acquisto quotidiano attraverso un’app dedicata e una carta di pagamento, e Tundr , che semplifica il welfare aziendale per imprese e dipendenti grazie ad una piattaforma digitale e modulare che integra fringe benefit e flexible benefit in un’unica esperienza. Ciao Elsa , invece, si posiziona come la prima piattaforma pension-tech italiana, che alimenta l’inclusione finanziaria aiutando le persone a orientarsi nel complesso mondo della previdenza e della pensione.

Nel perimetro della compliance fiscale e dell’operatività retail, Fiskaly è una startup che sviluppa soluzioni in cloud sicure, scalabili e API-first che consentono a produttori di sistemi per il punto cassa, retailer e operatori omnichannel di gestire la fiscalizzazione e gli obblighi di conformità IVA in tutta Europa.

A queste si aggiunge Hercle , piattaforma infrastrutturale end-to-end che supporta broker, banche, fornitori di servizi di pagamento e aziende globali con transazioni immediate, regolamenti più rapidi e movimenti di denaro transfrontalieri senza attriti su larga scala.

La start-up competition è parte del programma ‘Mastercard For Fintechs’, pensato per supportare e guidare le fintech nella loro crescita, dotandole di strumenti e competenze di prim’ordine che le aiutino a raggiungere con successo i loro obbiettivi. Rivolta alle fintech in fase di pre-seed, seed o di investment stage di serie A, con soluzioni già operative in almeno uno dei seguenti mercati – Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi – e operanti in uno di questi ambiti: Intelligenza Artificiale e Business Agent, Digital asset e Stablecoin, Pagamenti istantanei e Transfrontalieri, Embedded finance 2.0, Software per PMI e Automazione B2B, Digital Banking & Lending, Programmi Loyalty e Tech Retail, Soluzioni tecnologiche per il settore HR e benefit per i dipendenti, Innovazione nel settore assicurativo.