7 le startup innovative premiate alla terza edizione di Encubator, per accelerare progetti deep tech in ambito Climate Tech. Le innovazioni tecnologiche presentate da Metis e Handy Signs, si aggiudicano invece la prima edizione di INNO4GOV, nata per favorire lo sviluppo digitale e sostenibile nella PA

Presso il Palazzo Giureconsulti a Milano, si è tenuto l’evento di premiazione delle startup competition Encubator e INNO4GOV, che hanno coinvolto complessivamente 214 startup provenienti da tutto il mondo. A valutare i migliori progetti una giuria composta da Camera di commercio, PoliHub, Politecnico di Milano e dai Partner del programma, oltre che da diversi esperti del mondo dell’industria, del venture capital e della tutela della Proprietà Intellettuale. Startup vincitrici e premi di Encubator Alle 7 startup vincitrici di Encubator un grant in denaro del valore di 40 mila euro e un programma di accelerazione di 4 mesi, organizzato, coordinato e co-finanziato da PoliHub, a sostegno della crescita tecnologica e alla validazione della struttura di business della startup stessa, in collaborazione con Camera di commercio e Politecnico. Una concreta opportunità di crescita per lo sviluppo di idee innovative che spaziano da soluzioni per la generazione di energia green, alla produzione di materiali sostenibili, fino a sistemi di economia circolare e gestione virtuosa dei rifiuti. Tra le startup finaliste, cinque progetti si sono aggiudicati i grant messi a disposizione da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: Agreenet progetta e sviluppa materiali innovativi a base vegetale per la protezione e l’imballaggio degli alimenti freschi, con l’obiettivo di prolungarne la durata e la conservazione attraverso l’utilizzo di biopolimeri attivi. La startup sia aggiudica inoltre il Premio Speciale Corepla, Innovation Partner, che consente l’accesso al percorso di accelerazione di Encubator.

Orbita Technologies rivoluziona il riciclo dei RAEE sviluppando un sistema che utilizza la robotica e l'intelligenza artificiale per estrarre automaticamente chip, componenti elettronici e materie prime dai rifiuti elettronici.

Hyper Wind aumenta l'efficienza delle turbine fino a +15%, migliorando la produzione di energia eolica, riducendone i costi e i consumi.

Alagae Scope crea biorivestimenti a base di alghe marine (che sostituiscono le pericolose sostanze chimiche PFAS) per la produzione di tessuti idrorepellenti, ignifughi e ad alte prestazioni. Una soluzione altamente efficace, competitiva in termini di costi, biodegradabile in ambiente marino e naturale al 100%.

Zerow nasce dalla volontà di guidare un cambiamento sostenibile nell'industria della moda. Una piattaforma B2B che trasforma le scorte di lusso in opportunità sostenibili. Consente ai marchi di rivendere i materiali in eccesso, ridurre gli sprechi e monitorare l'impatto ambientale, promuovendo un'economia della moda circolare.

La startup Alkelux, attiva nella produzione di bio-additivi utili alla per la produzione di imballaggi e in grado di aumentare la freschezza degli alimenti, ha conseguito il grant di COREPLA, Innovation Partner. Ispirata dalla natura, la startup Limenet riceve il grant di BCC Milano, Empowering Partner con una soluzione in grado di rimuovere la CO2 dall'atmosfera e immagazzinarla permanentemente in mare sotto forma di bicarbonati, contrastando l'acidificazione degli oceani.

attiva nella produzione di bio-additivi utili alla per la produzione di imballaggi e in grado di aumentare la freschezza degli alimenti, ha conseguito il grant di Ispirata dalla natura, la startup Limenet riceve il grant di BCC Milano, Empowering Partner con una soluzione in grado di rimuovere la CO2 dall’atmosfera e immagazzinarla permanentemente in mare sotto forma di bicarbonati, contrastando l’acidificazione degli oceani. INNO4GOV: i 2 vincitori Metis e Handy Signs sono invece le vincitrici della prima edizione di INNO4GOV, il programma ideato dalla Camera di commercio per innovare la PA che ad oggi necessita di una profonda trasformazione dei sistemi operativi dei servizi pubblici. Metis ha ideato Legenda4Gov una smart data room per l’esplorazione di documenti per la produttività e compliance. L’utente potrà effettuare ricerche su documenti specifici, policy, e normativa vigente aggiornata automaticamente in un ambiente cybersicuro conforme a GDPR e SOC2. La startup innovativa Handy Signs ha sviluppato l’unico assistente digitale della Lingua dei Segni Italiana basato su AI in grado di tradurre in tempo reale dalla LIS all’italiano e nel contempo è in grado di migliorare l’accessibilità dei servizi dei cittadini Sordi e la loro inclusione nella società e sul lavoro. Oltre a un grant da 50.000 euro una delle due startup vincitrici sarà affiancata dalle business unit della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, nel processo di sperimentazione del progetto, in un percorso di co-innovazione.