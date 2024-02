Il 2024 porterà metà della popolazione mondiale alle urne e potrebbe creare opportunità per i trader. L’analisi di Plus500 mostra che indici e coppie forex potrebbero essere al centro dell’attenzione

In quest’anno 2024 definito “l’anno delle elezioni”, metà degli elettori del mondo si recheranno alle urne. Per questo motivo, gli esperti del gruppo fintech multi-asset globale Plus500 hanno analizzato i dati di trading delle precedenti elezioni per capire come i trader potrebbero comportarsi in occasione del voto di quest’anno. Grazie alla sua presenza in oltre 60 paesi e agli oltre 25 milioni di clienti registrati sulle piattaforme del gruppo, Plus500 è in grado di analizzare i modelli di trading storici e la sua analisi ha rilevato che i volumi aumentano in modo sostanziale il giorno stesso e immediatamente dopo le elezioni.

I dati delle precedenti elezioni

Nel 2016, il giorno in cui la base clienti globale di Plus500 ha registrato i più alti volumi di trading è stato il 9 novembre, quando è stata confermata la vittoria di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Plus500 ha registrato un aumento del 330% dei livelli di trading rispetto al giorno precedente, con lindice tedesco Dax 40 e l’oro come strumenti più scambiati.

Anche nel 2016, il 24 giugno, dopo il referendum del Regno Unito per l’uscita dall’UE, l’indice tedesco Dax 40 è stato lo strumento più scambiato. La coppia EUR/USD è stata il secondo strumento più richiesto.

Nel 2019, il 12 dicembre, giorno in cui Boris Johnson è stato eletto Primo Ministro del Regno Unito, si è registrato il volume di trading più elevato dell’anno su GBP/USD tra i clienti britannici di Plus500.

Nel 2020, il 4 novembre, il giorno dopo l’elezione di Joe Biden a Presidente degli Stati Uniti, lo strumento più scambiato è stato il Nasdaq 100.

I dati sopra riportati si basano sulla piattaforma di trading OTC di Plus500.

David Zruia, Chief Executive Officer di Plus500, commenta: “Nel 2024 gli elettori si recheranno alle urne in almeno 64 paesi. Come abbiamo visto negli anni precedenti, quando si verificano eventi politici di grande rilievo, l’attività di trading si intensifica notevolmente e si registrano picchi su tutti i mercati. Nell’ambito del nostro impegno costante a sviluppare una conoscenza più approfondita dei clienti, il nostro team ha analizzato i dati delle precedenti elezioni per capirne il comportamento in occasione di questi eventi del calendario politico e fornire loro accesso alla piattaforma e ai prodotti migliori. È stato interessante notare come durante questi periodi elettorali i trader tendano a concentrarsi su materie prime, indici e FX. In vista della prossima serie di elezioni a livello globale, siamo certi di avere la giusta piattaforma tecnologica e una gamma di prodotti sufficientemente diversificata per offrire la migliore esperienza di trading ai nostri clienti che cercano di trarre vantaggio dalle opportunità che possono presentarsi, soprattutto quando emergono risultati inaspettati”.