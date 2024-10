Green Future Project completa un round di investimento da 2,2 mln guidato da PranaVentures, finalizzato allo sviluppo di nuove tecnologie green e all’internazionalizzazione

La climate tech Green Future Project, che ha come missione di supportare le aziende in percorsi di decarbonizzazione attraverso soluzioni software e hardware innovative, annuncia il completamento di un round di investimento da 2,2 milioni di euro. L’operazione, guidata dal fondo PranaVentures con la partecipazione di Finint Investments e Inovexus, è finalizzata allo sviluppo di nuove tecnologie e all’ampliamento della presenza internazionale della startup.

La Decarbonisation Tech Alliance (DTA)

Forte della necessità di fare sistema tra realtà del mondo climate tech per raggiungere un futuro Net Zero, Green Future Project inaugura oggi la Decarbonisation Tech Alliance (DTA), questa coalizione offre alle aziende l’accesso alle tecnologie più avanzate, selezionate da un board di esperti, rendendo la decarbonizzazione alla portata di tutti.

“Questo round rappresenta un punto di svolta per Green Future Project dandoci la possibilità di fare tre cose fondamentali: In primo luogo, continuare a sviluppare un prodotto realmente utile per le aziende, fornendo loro un supporto concreto nel percorso verso il Net Zero. Allo stesso tempo ci da la possibilità di consolidare la nostra presenza su diverse aree geografiche anche attraverso operazioni di M&A. Infine, ci consente di sviluppare progetti di conservazione e rigenerazione ambientale su larga scala. È un salto decisivo che ci trasforma da startup a una vera scale-up.” così afferma Pietro Pasolini, CEO e Fondatore di Green Future Project “Nel settore climate tech è fondamentale riuscire a fare sistema. Per questo oggi lanciamo la Decarbonisation Tech Alliance, una coalizione che riunisce aziende impegnate nell’attuare strategie di decarbonizzazione, condividendo il proprio know-how a beneficio collettivo.”

Il round di Green Future



Il round segna un momento decisivo per Green Future Project che ha già registrato una straordinaria crescita. Grazie a questo aumento di capitale, la startup si prepara adesso a sviluppare nuove tecnologie, reclutare giovani talenti e consolidare la propria presenza. Green Future Project conta attualmente cinque uffici operativi: Milano e Trento a livello nazionale, Abu Dhabi, Londra (risultato della prima operazione strategica in ambito M&A con Pilio, uno spinoff dell’università di Oxford) e Tokyo (frutto della partnership con il gruppo Itochu Fashion System), a livello internazionale. L’obiettivo è chiaro: diventare un punto di riferimento nel settore della sostenibilità, offrendo soluzioni sempre più complete e concrete per raggiungere il Net Zero.

Come nasce Decarbonisation Tech Alliance?

In linea con l’ambizione descritta di Green Future Project, nasce la Decarbonisation Tech Alliance. L’alleanza che favorisce la collaborazione tra i player del settore, creando sinergie per aiutare le aziende a raggiungere un futuro a zero emissioni in maniera più rapida ed accessibile. Il board della Decarbonisation Tech Alliance include membri di rilevanza come Alejandro Solé, CEO di Tech Energy Ventures, e Arianna Tibuzzi, Principal di Obloo Venture Factory. Le aziende possono unirsi gratuitamente all’alleanza per accedere a preziose informazioni e partecipare agli eventi di presentazione delle nuove tecnologie per la decarbonizzazione

Strategie ESG integrate

L’avvio della Decarbonisation Tech Alliance si aggiunge alle numerose iniziative promosse da Green Future Project per rispondere alle esigenze del mercato e ai nuovi standard europei di rendicontazione, come il Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Tra i nuovi servizi offerti la formazione aziendale con corsi in presenza e digitali per stakeholder interni ed esterni, assessment con matrice di doppia materialità, e servizi di redazione di report d’impatto e bilanci di sostenibilità. Green Future Project è pronta a perseguire strategie di espansione strategica per accrescere la propria competitività, puntando su acquisizioni mirate e alleanze strategiche che supportino le aziende in ogni fase del percorso ESG.