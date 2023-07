Si è conclusa la seconda edizione di AIXGIRLS il camp tech dedicato all’Intelligenza Artificiale e rivolta a 20 studentesse del quarto anno di liceo.

Intelligenza Artificiale declinata al femminile, questa la sintesi di AIXGIRLS, il tech camp dedicato all’AI e alla Data Science che si è tenuto dal 17 al 21 luglio alla SIAF di Volterra. Cinque giorni di lavoro per le venti studentesse selezionate, che concluso il quarto anno di liceo, puntano dritte verso il futuro.

Nato nel 2022 da una idea di Darya Majidi, Presidente di Donne 4.0 e CEO di Daxo Group, AIXGIRLS è oggi non solo un camp di formazione ma anche e soprattutto una Community di persone, aziende e istituzioni che credono fortemente nel valore delle nuove generazioni di donne, le cui competenze nelle materie tech saranno determinanti per l’evoluzione della società tutta.

AIXGIRLS è networking e sinergia tra imprese del mondo della finanza, come FAM -Fineco Asset Management che ne è il partner principale, della digital transformation con Daxo Group, braccio organizzativo del tech camp, l’Associazione Donne 4.0 impegnata nel combattere il digital gender gap e AIXIA, l’Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale che ha dato il suo patrocinio.

AIXGIRLS: l’evento sull’Intelligenza Artificiale tutta al femminile

AIXGIRLS è espressione di dedizione, competenze e generosità intellettuale offerta dalle Donne 4.0, un gruppo di ricercatrici, imprenditrici, professoresse e ancora manager ed economiste, che hanno creato la Faculty AIXGIRLS e messo a disposizione delle ragazze il proprio sapere e il proprio tempo.

AIXGIRLS della seconda edizione del 2023 ha visto cinque ragazze dell’edizione precedente diventare Ambassador del progetto e Tutor delle nuove studentesse nel corso delle sessioni di studio, creando una Community unica di ragazze generazione Z esperte in AI.

AIXGIRLS è infine formazione di alto valore riconosciuta e supportata dall’Università degli Studi di Siena le cui Professoresse hanno accompagnato il percorso di formazione delle ragazze che hanno anche visitato il SAIHUB (Artificial Intelligence Hub).

Verso una società più equa

“Il riscontro positivo ricevuto da parte delle tante ragazze che hanno manifestato il proprio interesse verso questa iniziativa è la conferma che abbiamo fatto la scelta giusta nel credere in questo percorso”, ha commentato Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management. “Iniziative come questa hanno il pregio di stimolare la transizione verso una società più equa. Negli ultimi anni le tecnologie hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e di lavorare e anche nel nostro settore le competenze tecnico-scientifiche altamente qualificate stanno acquisendo un ruolo sempre più rilevante all’interno delle strategie di investimento. Coinvolgere e appassionare le studentesse verso le materie STEM è fondamentale per accelerare l’innovazione, e mettere a disposizione del Paese un numero sempre maggiore di talenti”.

AIXGIRLS si prepara con la sua progettualità e il suo networking a diventare un progetto strategico all’interno del panorama della formazione italiana affrontando, unico nel suo genere, tutte le tematiche dell’Intelligenza Artificiale, sia dal punto di vista tecnologico che etico, giuridico legale e sociale. Approfondite anche materie innovative e rivoluzionarie anche in un settore così avanzato, come AI & transazione ecologica o la sua applicazione in sostenibilità (ESG Investing) e ancora la sua applicazione nell’industria e nell’healthcare.

Una fonte di ispirazione per 20 ragazze

“Il nostro obiettivo principale è ispirare e motivare queste giovani ragazze a perseguire le loro passioni e realizzare i loro sogni”, ha affermato Darya Majidi ideatrice del progetto, Presidente dell’Associazione Donne 4.0, CEO di Daxo Group ed esperta di Intelligenza artificiale e digital transformation. “L’Intelligenza Artificiale è una disciplina in continua espansione, che sta rivoluzionando, ed è cronaca di tutti i giorni, i confini professionali e sociali in nome di una nuova cultura digitale. La community nata intorno al progetto sta portando avanti un incredibile gioco di squadra per fare sì che le donne siano parte integrante di questa crescita e sviluppo. L’entusiasmo e la dedizione delle partecipanti ha superato ogni aspettativa, dimostrando che quando viene data l’opportunità di eccellere nel campo tecnologico alle ragazze, possono raggiungere risultati incredibili in breve tempo. Le 20 ragazze della prima edizione, quest’anno si sono tutte maturate con voti brillanti e 7 di loro seguiranno studi ingegneristici ed informatici, 5 frequenteranno scienze matematiche e fisiche, 7 studieranno medicina ed una studierà economia e management. Siamo davvero fiere di queste ragazze.”.

Un’affermazione, quella di Darya Majidi che trova la sua conferma nei progetti realizzati dalle ragazze nel corso della settimana per testare le competenze acquisite.

Cinque i progetti realizzati, uno il progetto premiato che applica l’AI alla delicata tematica sociale della malattia mentale.

Virtual Mental Coach, questo il suo nome, che attraverso la tecnica del riconoscimento facciale contribuisce a riconoscere i sintomi del disagio psicologico e del malessere, supportando in modo concreto la consapevolezza delle persone coinvolte nei confronti della malattia. Non da meno, le altre idee presentate, come Stay Smart pensato per favorire la concentrazione degli studenti evitando distrazioni, Food Wise per consigliare ricette antispreco a partire dal nostro frigorifero, ECOsmetic destinato ad analizzare la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici suggerendo alternative ecosostenibili, Trush2Treause per il riuso degli scarti.

L’avventura di AIxGIRLS si conclude così anche in questo 2023 compiendo importanti passi avanti e con la certezza che il talento e la visione femminile daranno sempre di più un contributo importante al futuro della nostra società, accompagnandoci verso un mondo migliore e più equo.