Nata nel 1976 grazie alla visione di Giuseppe Lago, LAGO rappresenta oggi un prestigioso punto di riferimento nel panorama dell’interior design Made in Italy, interprete di soluzioni d’arredo raffinate e versatili.

La collezione, infatti, annovera decine di soluzioni di elevata qualità, caratterizzate da un design modulare innovativo, pensato per garantire estetica, funzionalità e durata nel tempo. Ogni creazione è progettata per inserirsi con armonia negli ambienti domestici e nei contesti collettivi, come boutique, ristoranti e hotel, valorizzandone lo stile e l’identità.

Radici artigianali, evoluzione e respiro internazionale

LAGO affonda le proprie radici in una tradizione manifatturiera nata nel XIX secolo, che nel tempo si è trasformata in un linguaggio progettuale capace di coniugare esperienza e innovazione. Un passaggio cruciale avviene nel 2006, con l’ingresso della quarta generazione, che ha dato impulso a un importante processo di espansione sui mercati internazionali.

Oltre a distinguersi per il design distintivo e senza tempo, l’azienda ha adottato un modello comunicativo innovativo, fortemente orientato al digitale. A guidare questa evoluzione è stato Daniele Lago, che ha posto la cultura al centro della strategia aziendale, trasformandola in un motore di crescita e sperimentazione.

Oggi, LAGO può contare su un team di professionisti altamente qualificati e oltre 200 collaboratori. La sua rete commerciale si estende a più di 20 Paesi e comprende oltre 500 punti vendita selezionati, tra cui numerosi store monomarca e progetti per il settore dell’hospitality, del retail e degli spazi professionali. Un’espansione che prosegue con costanza, consolidando la crescita dell’azienda a livello globale.

Modularità, qualità e attenzione alla sostenibilità

Gli arredi LAGO sono progettati per inserirsi alla perfezione in ogni contesto, sia esso un ambiente domestico, uno spazio pubblico o commerciale. Essenziali nelle linee e ricercati nei materiali, combinano estetica e funzionalità e sono concepiti per durare nel tempo.

Ad esempio, le camere da letto moderne interpretano il riposo come un’esperienza di benessere totale, attraverso soluzioni che uniscono leggerezza visiva e comfort. Letti sospesi, armadi modulari e complementi d’arredo raffinati creano ambienti accoglienti e armoniosi, personalizzabili in base alle esigenze di spazio e stile.

Ogni prodotto, del resto, nasce da una ricerca stilistica approfondita e da studi rigorosi. La precisione dei processi industriali si combina con il valore dell’artigianalità, rendendo ogni creazione unica. Grazie a questo equilibrio tra tecnologia e lavorazione manuale, gli arredi LAGO garantiscono massima flessibilità nella configurazione degli spazi e la totale personalizzazione.

Alla base della filosofia aziendale, infatti, vi è una concezione del design che supera la semplice estetica per diventare un autentico strumento di trasformazione sociale. Ogni progetto è pensato per generare significato, migliorare la qualità della vita e creare spazi capaci di stimolare connessioni ed emozioni.

Innovazione, cultura e sostenibilità come motore di sviluppo

L’impegno verso la sostenibilità rappresenta un valore fondamentale per LAGO, che adotta materiali eco-compatibili e processi produttivi attenti all’ambiente. Ogni fase è orientata alla ricerca dell’eccellenza, con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale e alla durabilità dei prodotti.

Parallelamente, l’azienda continua a investire nell’innovazione digitale per offrire un’esperienza sempre più fluida e immersiva. Tecnologie avanzate, come il configuratore online, permettono di esplorare le collezioni e progettare gli spazi in modo intuitivo, ottimizzando le risorse e riducendo l’impatto ambientale, in linea con la visione sostenibile dell’azienda.

Grazie a una community in costante crescita, infine, LAGO rafforza ogni giorno il proprio ruolo di spicco nel mondo del design, coniugando tradizione, evoluzione e sperimentazione in un modello di sviluppo in continua trasformazione.