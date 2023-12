Basso livello di istruzione, scarsa partecipazione degli italiani adulti a corsi di formazione, mismatch tra domanda e offerta di lavoro, riduzione del time to competence: sono solo alcuni dei temi che animano il dibattito contemporaneo italiano sul fronte lavoro e formazione, su cui c’è ancora tanto da fare. Un cambiamento può essere possibile solo grazie alla cooperazione di più forze di settore.

I livelli di partecipazione formativa degli italiani sono finalmente cresciuti: la popolazione compresa tra 25 e 64 anni che ha partecipato ad attività di istruzione e formazione è stata pari al 9,9%[1], una quota per la prima volta in linea con il corrispondente valore medio europeo (10,8%), segnando così un’inversione rispetto alla contrazione del passato. Questo risultato è anche frutto di un grande lavoro dei fondi interprofessionali, attestato in ogni rapporto ufficiale dell’Istat e del Ministero. Tuttavia, nel confronto con gli altri Paesi europei, la posizione dell’Italia è ancora molto arretrata, occupando nel ranking europeo il quindicesimo posto, appena davanti a Paesi come Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania, dimostrando quindi che c’è ancora tantissimo da fare. Le cause imputabili a tali mancanze sono diverse ma principalmente riconducibili a due aspetti: da una parte ci sono gli scarsi investimenti pubblici e privati in formazione, dall’altra le difficoltà di inclusione dei target vulnerabili, costituiti ad esempio dai neet, dagli over 50 e dai percettori di sostegni.

La crescita è poi rallentata anche dal basso livello di istruzione della popolazione: 4 italiani su 10 in età adulta sono senza diploma e soltanto meno del 27% in possesso di un titolo d’istruzione terziaria[2], dato che inquadra l’Italia in una delle ultime posizioni in Europa. Tutti questi gap vanno a influire su altre questioni, come ad esempio il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e gli effetti dell’inverno demografico, da cui deriva dunque la necessità di sanare tali divari che diventano con il tempo più difficili da colmare. Un recente rapporto dell’ufficio studi di Cassa e Depositi e Prestiti ha stimato infatti la perdita di 1,3 milioni di posti di lavoro entro il 2030: ogni posto di lavoro non coperto, come ogni lavoratore sottoinquadrato, significa minore attività, salari più bassi, meno Pil.

Si stima che entro la fine del decennio avremo più di 500.000 baby boomers, nati tra gli anni 50 e 60, che andranno in pensione. All’uscita dei baby boomers dal mercato, però, non corrisponde l’ingresso di altrettante persone qualificate, che, nella migliore delle ipotesi, saranno 100.000 in meno l’anno e sicuramente con titoli di studio più elevati, generando così uno squilibrio che può mettere in grande difficoltà interi comparti. Si rende così necessario un decisivo cambio di rotta, che può essere attuato grazie a un’azione congiunta di istituzioni, politica e principali operatori nell’ambito della formazione, e aumentando inoltre in modo consistente gli investimenti pubblici in formazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili.

La formazione dei lavoratori – Opportunità per il futuro e vincoli di bilancio, La Tavola Rotonda a Roma

Questo quanto emerso dalla tavola rotonda che si è tenuta a Roma lo scorso 29 novembre dal titolo “La formazione dei lavoratori – Opportunità per il futuro e vincoli di bilancio” organizzata da Enzima12, venture builder operante nei settori dei servizi per la formazione, il lavoro e l’edtech, che ha riunito in una sala gremita personalità di grande spicco appartenenti a diversi settori, da quello politico istituzionale al mondo d’impresa a quello accademico. Hanno partecipato all’evento l’Onorevole Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Paola Mancini, Componente Commissione Lavoro Pubblico e Privato del Senato della Repubblica, Vita Maria Nocco, Componente Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, Elvio Mauri, Direttore Generale Fondimpresa, Massimo Sabatini, Direttore Generale Fondirigenti, Michele Distefano, Direttore Generale di For.agri, Gianni Bocchieri, Coordinatore del Nucleo PNRR Stato-Regioni, Eleonora Faina, Direttore Generale di Anitec Assinfrom di Confindustria, Luigi Serio, Professore di Economia presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, Maurizio Milan, Presidente Associazione Italiana Formatori, Vincenzo Vietri, Cofounder del gruppo Enzima..

“In questi anni le aziende e le imprese italiane hanno perso grandi opportunità e possibilità a livello formativo, ovviamente con dei risvolti anche in termini di occupabilità. Oggi i dati ci dicono che il 32,7% della popolazione svolge poco o male attività di formazione e solo meno del 20% di lavoratori è beneficiario di formazione continua, percentuale che inevitabilmente dobbiamo impegnarci a triplicare nei prossimi anni. La politica deve correre assieme alle realtà come Enzima12 sui temi legati alla Formazione e al Lavoro: serve informare e istruire le imprese sulle enormi possibilità della formazione continua.” – ha sostenuto Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati.

L’importanza dei Fondi Interprofessionali

Dalla tavola rotonda è emersa, inoltre, l’importanza dei Fondi Interprofessionali come strumenti fondamentali e integrativi agli interventi politici in un quadro organico e di sistema. I fondi, infatti, devono aiutare e supportare la politica: la loro sfida dunque consiste nel colmare il vuoto delle certificazioni e delineare una linea efficiente che possa prevedere e risolvere il problema del trattamento dei contributi per la formazione alla stregua degli aiuti di Stato. Investire nei fondi significa anche rafforzare l’apparato territoriale in una chiave di coesione che possa rispondere alle esigenze. Bisogna pertanto ampliare e far conoscere ancora di più i Fondi ai lavoratori e agli imprenditori, al fine di aumentare i dati relativi alla formazione. Inoltre, è fondamentale anche favorire il dialogo tra le principali piattaforme italiane, connettendo la richiesta di formazione di nuove professionalità in base alle richieste del mercato.

Formazione finalizzata e sfida del digitale

La formazione, infine, deve essere finalizzata all’assunzione ed è pertanto necessario parlare e ragionare dell’aspetto occupazionale dopo la formazione.

Si intreccia a tutti questi temi anche la questione del digitale in Italia che riguarda tutte le imprese e i lavoratori. “Se il divario si allarga, il sistema paese perderà un pezzo molto importante soprattutto in termini di occupabilità; è essenziale delineare una strategia nazionale che incrementi la formazione sul digitale nelle scuole, nelle università e nelle imprese, perché ancora poco si parla e si affronta la questione STEM.” – commenta Eleonora Faina, Direttore Generale di Anitec Assinform di Confindustria.

Non si possono tuttavia dimenticare anche i lavori manuali, oltre che quelli digitali, come sottolineato da Paola Mancini: secondo la Senatrice è fondamentale istruire e informare le imprese alle tante opportunità che vi sono in ambito formativo, sostenendo che “Serve un cambio culturale: molto spesso imprese e imprenditori non conoscono e non sanno nulla della formazione continua.”

Il dibattito europeo sulle misure da adottare per affrontare con successo la transizione digitale e quella ecologica ha riportato al centro dell’attenzione la formazione continua come una delle poche strade percorribili per promuovere, da un lato, lo sviluppo del capitale umano e l’accrescimento dei diritti di cittadinanza dei singoli e, dall’altro, la competitività del Sistema Paese.

[1] Fonte Rapporto Inapp 2022

[2] Fonte Istat