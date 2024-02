Predict lancia Optip stage for school, il palco potenziato dal sistema integrato in holopresenza Optip ideato per le scuole

L’azienda Predict specializzata in soluzioni ad alto contenuto tecnologico per il mondo healthcare, diversifica la propria offerta lanciando Optip Stage for School, il palco potenziato dal sistema integrato in holopresenza Optip pensato per le scuole, per coinvolgere gli studenti nello studio, i laboratori didattici e le rappresentazioni teatrali con la forza immersiva degli ologrammi. Optip Stage for School è l’evoluzione per le scuole di Optip Stage, rivoluzionaria tecnologia che, grazie all’uso di visori per la realtà aumentata e le soluzioni di Realtà Mista, permette a un numero potenzialmente infinito di utenti, localizzati in posti diversi, di creare ambienti creativi e collaborativi e lavorare sugli stessi ologrammi contemporaneamente.

Il progetto adattato su misura per le scuole permette a studenti e docenti di realizzare e fruire di esperienze e contenuti immersivi sotto forma di presentazioni messi in scena su un palco speciale. Docenti esterni, mappe, oggetti posso essere portati in classe sotto forma di ologramma per rendere le lezioni più coinvolgenti.

La sperimentazione di strumenti innovativi per la didattica è parte di una trasformazione nel sistema scolastico in corso nei recenti anni, che prevede l’introduzione di tecnologie come la robotica educativa, il coding e più in generale la formazione in chiave STEAM, per sviluppare competenze trasversali nell’apprendimento. È il passo dettato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina all’istruzione e alla ricerca 30,09 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro per accelerare la transizione digitale delle scuole italiane rendendo le loro strutture e ambienti tecnologicamente più avanzati, flessibili e adatti a una maggiore digitalizzazione dell’insegnamento.

Grazie ai fondi del PNRR, Optip Stage for School è già stato sperimentato con successo presso il Liceo Flacco di Bari, Istituto Tecnico Economico e Tecnologico De Viti De Marco di Triggiano (BA), il Convitto Nazionale D. Cirillo e Licei Einstein-Da Vinci di Molfetta (BA), in open day e rappresentazioni teatrali abilitate dalla realtà mista.