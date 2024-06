Altea IN trasmetterà a ragazzi e ragazze di meno di 25 anni le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Junior ERP Consultant su Infor LN e ne garantirà l’ingresso in azienda con un contratto di apprendistato

L’azienda Altea IN composta da consulenti e professionisti IT specializzati sulle soluzioni Infor, in collaborazione con IFOA, apre le porte della sua Academy per giovani talenti provenienti da Lombardia e Emilia Romagna. Totalmente gratuito, il percorso formativo, della durata di 800 ore (suddivise tra formazione in aula e training on the job in azienda), fornirà a 30 under 25 (20 a Milano e 10 a Modena) le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Junior ERP Consultant su Infor LN e prevede, oltre alle lezioni in aula, l’inserimento in organico con un contratto di apprendistato di primo livello.

Formare nuovi professionisti a copertura di tutti i fabbisogni occupazionali

L’Academy per giovani consulenti ERP è realizzata con il contributo di 2WS – 2Win Solutions, azienda del gruppo Altea Federation che insieme ad Altea IN consolida il polo di competenze sulle soluzioni Infor: l’obiettivo è formare nuovi professionisti a copertura di tutti i fabbisogni occupazionali sugli applicativi gestionali delle due aziende.

L’11 giugno alle ore 10.00 a Milano, presso la sede di Altea IN di via Benigno Crespi 24, e il 13 giugno alle ore 15.00 online per i giovani di Modena, si terranno gli Open Day dell’Academy, in partenza dal prossimo luglio, in modo da consentire agli interessati di conoscere il team Altea, comprendere meglio il percorso e il profilo professionale insegnato oltre che, eventualmente, finalizzare la propria candidatura.

“Anche quando, 30 anni fa, abbiamo iniziato a lavorare sugli ERP, organizzavamo vere e proprie Academy Infor. – racconta Franco Vercelli, CEO di Altea IN e Chief Operation Officer di Altea Federation – Si tratta di un percorso di inserimento molto efficace, durante il quale forniamo know-how tecnico e soprattutto trasferiamo la passione che mettiamo nel nostro lavoro, per entrare nel vivo della digital transformation e toccare con mano i problemi gestionali che ogni giorno affrontiamo al fianco dei nostri clienti”.

Per coloro che fossero interessati è già possibile inviare la propria candidatura per l’Academy. L’ingresso in azienda di questi giovani talenti si inserisce a sostegno del percorso di crescita di Altea IN, main company parte del Gruppo Altea Federation, riconosciuto fra i Top 8 player IT per la Digital Transformation delle aziende in Italia per fatturato e trend di crescita.