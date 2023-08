Adottando il servizio di Fleet Management di Targa Telematics, Service Vill sceglie di avere controllo dei costi, efficienza operativa e sicurezza.

Il settore della mobilità è sempre più tecnologico per garantire sempre più sicurezza ed efficienza. Service Vill, società di noleggio con conducente che opera in Italia e in Svizzera, ha scelto Targa Telematics, tech-company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e di piattaforme digitali, per il monitoraggio della sua vasta flotta, composta da diversi modelli di vetture di lusso e alta gamma, utilizzate per offrire servizi logistici affidabili e personalizzati ai propri clienti.

La piattaforma digitale sviluppata da Targa Telematics permette di gestire e monitorare l’intera flotta di Service Vill, fornendo la soluzione di Fleet Management per il raggiungimento di tre obiettivi principali: controllo dei costi, maggiore efficienza operativa e sicurezza a mezzi e persone, grazie alla Centrale Operativa attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno.

Tutti i benefici riscontrati da Service Vill

Targa Telematics utilizza le informazioni dei veicoli connessi, raccogliendo e normalizzando i dati provenienti dal data stream dei dispositivi di primo impianto forniti dai produttori di auto (OEM). Il processo di normalizzazione mira a rendere i dati uniformi, coerenti e fruibili, migliorando così la gestione, l’analisi e l’integrazione delle informazioni. Grazie a questa innovazione, Targa Telematics abilita numerosi servizi all’operatore di mobilità, e rappresenta un importante passo avanti per i clienti come Service Vill, che possono digitalizzare la propria flotta in modo rapido, accedendo ai dati nativi forniti dai car maker. Ciò comporta benefici economici ed operativi per Service Vill, e fornisce un vantaggio competitivo a Targa Telematics grazie alle partnership siglate con i principali produttori di veicoli, come Stellantis, Mercedes Connectivity, BMW e MINI, e più recentemente Ford, per integrare i loro flussi di dati nella propria piattaforma.

La piattaforma di Targa Telematics fornisce a Service Vill informazioni omogenee e una visione completa della flotta da un’unica dashboard, indipendentemente dalla marca e dal modello dell’auto. Inoltre, semplifica le questioni commerciali e legali legate alla varietà di acquisizione dei dati.

Tutto ciò è reso possibile grazie all’esperienza consolidata di Targa Telematics nella gestione di flotte di grandi dimensioni, come ad esempio i noleggiatori, che comprendono una varietà di vetture e marche diverse. Inoltre, la piattaforma di Targa Telematics integra anche le vetture equipaggiate con dispositivi installati in post-produzione, al fine di fornire ai fleet manager una visione completa e semplificata dei propri asset.

Dichiarazioni

“La nostra principale focalizzazione è costruire piattaforme digitali per le auto connesse, raccogliendo, integrando e analizzando i dati provenienti da vetture di qualsiasi casa automobilistica”, afferma Alberto Falcione, VP Sales di Targa Telematics. “L’obiettivo è semplificare e velocizzare l’adozione delle nostre tecnologie da parte dei clienti, indipendentemente dal fatto che il dato provenga da soluzioni OEM o after-market”.

“Ci siamo affidati a Targa Telematics per la sua pluriennale esperienza nel settore”, ha commentato Valsecchi CEO di Service Vill. “Avendo un’ampia flotta e gestendo clientela prevalentemente legata al business travel, la rapidità di risposta è un grosso vantaggio rispetto ai competitors. Monitorare costantemente la flotta, aiuta l’ufficio operativo a soddisfare i clienti più esigenti con immediatezza di intervento”.