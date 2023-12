La Maison Valentino e Alipay+ hanno lanciato una prima campagna phygital in Europa, nel Sud-est asiatico, a Hong Kong, a Macao e in Australia

Maison Valentino, la prestigiosa azienda di moda italiana fondata nel 1960 da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e divenuta un’azienda leader nella moda internazionale, non cessa di stupire per la sua eleganza e raffinatezza portata nelle boutique dell’intero pianeta. Recentemente ha lanciato una campagna di marketing all’insegna della novità, coinvolgendo 37 boutique tra Europa, Sud-est Asiatico e Australia.

Con il supporto della digital marketing Branding Records, ha infatti stretto una partnership con Alipay+ – la suite di soluzioni di pagamento digitale e marketing transfrontaliero – per l’attivazione della campagna di marketing che interagisce con gli utenti online per invitarli nelle boutique selezionate. In tal modo segna il primo passo di una partnership più duratura e diversificata che vedrà Maison Valentino coinvolgere e interagire sempre di più con i suoi clienti in tutto il mondo, con un’attenzione particolare alle principali destinazioni di viaggio dei turisti asiatici.

La predilezione per i clienti asiatici

Le boutique Maison Valentino, su scala internazionale, potranno offrire ai loro clienti asiatici un’esperienza di checkout integrata con i loro e-wallet e coinvolgerli in vari percorsi di shopping e promozioni attraverso le loro stesse app di pagamento. Lo shopping, infatti, continua ad essere una delle attività più amate dai turisti asiatici all’estero: i più recenti dati di Alipay evidenziano che la spesa più alta è quella per l’acquisto di beni e prodotti, che ha superato sia quella per food and beverage, sia le spese per l’alloggio.

Grazie a Alipay, gli innovativi touchpoint digitali di Valentino

La partnership con Alipay+ supporta Maison Valentino permettendole di diffondere e ampliare ulteriormente i suoi valori e le sue collezioni attraverso vari ed innovativi touchpoint digitali.

Questa collaborazione vedrà all’opera le più recenti innovazioni nel settore del mobile payment, ma anche l’esperienza della gamification e di diverse attività su misura basate su nuove tecnologie digitali. L’obiettivo è quello di interagire meglio con il target di turisti ad alto potere di acquisto e alla ricerca di qualità.

Alipay+ fornisce una suite di soluzioni di pagamento mobile globali e unificate, oltre a strumenti di marketing, per connettere gli esercenti con circa 30 portafogli elettronici, banche e altri metodi di pagamento digitale di diversi Paesi. Introdotto da Ant Group, Alipay+ ha una copertura globale che consente a 88 milioni di esercenti di interagire con oltre 1,5 miliardi di conti in Asia e altrove, ai quali viene garantita un’esperienza di pagamento fluida e sicura, oltre all’accesso a promozioni, vantaggi e servizi da parte degli esercenti di tutto il mondo.

“Siamo costantemente impegnati per offrire ai nostri partner soluzioni sempre più efficienti e semplici aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi di business con i clienti asiatici. Il potenziale delle tecnologie digitali è pari solo alla curiosità e alla domanda del gran numero di consumatori connessi attraverso le soluzioni Alipay” ha commentato Luigi J. Liu, Head of Partnerships and Marketing, South Europe di Alipay+.