le criptovalute influenzano il mondo e i cittadini, con un impatto che arriva fino all’economia. Ecco cosa ci aspetta nel futuro.

Quella che sembrava una moda passeggera è diventata un’opportunità per alcuni e una minaccia per altri. Investire in criptovalute ha il potenziale di cambiare gli equilibri del mondo, soprattutto quelli finanziari. Intermediari tradizionali come le banche sono minacciati dal Bitcoin e dalle altre monete digitali. Con la tecnologia di blockchain e l’universo online che si sviluppa, gli istituti tradizionali potrebbero diventare obsoleti.

Infatti, comprare Bitcoin e altre criptovalute non sono regolamentate. Sono un’opzione per gli utenti, fatta e creata da altri utenti. Senza bisogno di broker o di regole di un governo. Il risultato?

Il valore Bitcoin sale mentre alcuni paesi minacciano la sopravvivenza del mondo crypto. Le ultime novità dal trading di Bitcoin e dalle monete digitali aiutano a capire che direzione sta prendendo la situazione, con previsioni e cambiamenti globali.

Le voci contrarie

Chi minaccia la sopravvivenza di questo mondo ha delle opinioni chiare. Le voci contrarie pensano che le criptovalute abbiano un impatto negativo su cittadini e istituti finanziari. Infatti, negoziare Bitcoin e altre monete rimuove il bisogno di un intermediario.

In Cina, questi istituti tradizionali sopravvivono grazie alle legislazioni che rendono illegali le criptovalute e le attività di mining. Le compagnie di crypto hanno dovuto alzare le mani e lasciare il paese per poter comprare Bitcoin e altre monete. Nelle ultime settimane, oltre 20 aziende crypto hanno lasciato la Cina dopo aver passato anni a trovare un modo per evadere i nuovi divieti.

Perchè no

Secondo voci contrarie come la Cina, altri svantaggi del trading di Bitcoin includono:

Il valore Bitcoin e di altre monete digitali è volatile.

e di altre monete digitali è volatile. La sicurezza degli investitori è a rischio perchè non c’è nessun organo a fare da supervisore.

L’evasione delle tasse, un rischio possibile.

Ma c’è anche chi crede che il crypto sia un’opportunità, per tutti.

Le voci positive

Un esempio completamente contrario rispetto alla Cina è il paese di El Salvador. Infatti, questo paese dell’America Centrale è stato il primo ad adottare il Bitcoin come moneta valida e legale, accanto al dollaro americano. Non sono solo i paesi emergenti a guardare alle criptovalute con attenzione.

Infatti, la Federal Reserve americana ha lanciato un report e studio per vedere benefici e svantaggi di creare una Central bank Digital Currency (CBDC), cioè una banca centrale digitale per le monete digitali come il Bitcoin. Mentre questa opzione è solamente agli albori, il fatto che il governo USA sia disposto a fare un simile passo è un segno di come queste valute siano il futuro.

Perchè sì

Cosa dicono i fan di questo mondo? Ecco perchè sì:

È un sistema democratico, che da a tutti gli utenti del trading una possibilità uguale.

Una CBDC potrebbe ridurre rischi di evasione e volatilità, beneficiando le criptovalute come Bitcoin .

. Le possibilità per i paesi poveri e in via di sviluppo con monete che non possono competere con valute forti come il dollaro americano.

Commissioni e transazioni per gli utenti sono basse e minime, quindi gli investitori possono entrare nel mondo del trading senza paura.

Monete che non sono soggette ad inflazione danno a tutti i cittadini le stesse opportunità e possibilità. Più democratico di così?

Tra voci contrarie e voci positive, sembra che il mondo sia diviso sul crypto. Almeno per quanto riguarda i governi. Infatti, cittadini e investitori ne vedono solo il potenziale.

Le decisioni prese dalla Cina per ora non si sono espanse al resto dei paesi. Nello spettro opposto, le decisioni di El Salvador possono essere viste come drastiche. Senza dubbio, una via di mezzo potrebbe rendere felici tutti quelli coinvolti, dai trader agli istituti finanziari globali.

Infatti, tutte le previsioni del futuro per criptovaluta e Bitcoin confermano una realtà: non è una moda passeggera. È fatta per restare.