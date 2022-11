Le 8 migliori nuove criptovalute su cui investire nel 2022

Scopri quali sono le migliori nuove criptovalute che vale la pena considerare per un eventuale investimento

Nuove criptovalute vengono lanciate sul mercato quotidianamente, ma solo una piccola percentuale di queste è destinata ad avere successo.

Le migliori nuove criptovalute su cui investire oggi

Ecco quelle che sono, a nostro parere, le 8 migliori nuove criptovalute che gli investitori dovrebbero monitorare:

Dash 2 Trade : Piattaforma di analisi crypto e segnali di trading IMPT : Progetto ecosostenibile nel mercato dei crediti di carbonio Calvaria : Gioco play to earn con carte NFT Tamadoge : Ecosistema completo con NFT e token di utilità Heart Rate : App health to earn, rimani in forma e vieni premiato SphynxFi : Innovativo wallet crypto basato sull’intelligenza artificiale Battle Infinity : Piattaforma di gioco con fantacampionati e metaverso KrakenPad : Hub di incubazione per il lancio di nuovi progetti crypto

In basso analizziamo nel dettaglio queste nuove criptovalute che si sono affacciate sul mercato nel 2022. Si tratta di progetti molto diversi l’uno dall’altro, ma sono tutti accomunati dalle enormi potenzialità che possono sviluppare anche nell’immediato futuro. Vediamo.

1. Dash 2 Trade: Piattaforma di analisi crypto con segnali di trading e funzionalità professionali

Dash 2 Trade si trova al primo posto della nostra classifica perché è uno strumento che i trader esperti e alle prime armi utilizzeranno per migliorare le loro operazioni sul mercato. La piattaforma, basata su blockchain, aiuta a identificare le migliori opportunità di trading nel mercato delle criptovalute. Il team fondatore è lo stesso di Learn 2 Trade, altra piattaforma di successo con 70.000 utenti registrati in tutto il mondo.

Dash 2 Trade è una piattaforma completa con numerose funzionalità a disposizione del trader, incluso D2T, il token nativo del progetto. Tutti possono utilizzare Dash 2 Trade gratuitamente ma, per sfruttare tutta la suite di strumenti presenti, occorre abbonarsi utilizzando il token D2T, ora in prevendita.

Su Dash 2 Trade l’utente trova segnali di trading, indicatori tecnici, notifiche sul lancio di nuovi progetti e altro. Oltre al pacchetto gratuito, sono previsti due pacchetti a pagamento in base ai servizi a cui si vuole accedere.

Dash 2 Trade analizza il sentiment sui social relativamente a singoli asset per capire dove questi possano andare, soprattutto nel breve termine. La sezione social consentirà ai trader anche di confrontarsi.

Ma le funzionalità più apprezzate sono i segnali di trading, immediatamente utilizzabili, perché avvisano il trader in tempo reale di un’opportunità da cogliere, per esempio quale asset comprare o vendere, a quale prezzo aprire una posizione, quale livello di take profit e stop loss impostare.

D2T ha finora raccolto $ 4.500.000, si trova nella seconda fase della prevendita a un prezzo di $ 0,05. Chi investe adesso può partecipare a un giveaway in D2T del valore equivalente di $ 150.000. Dai un’occhiata al whitepaper di Dash 2 Trade per saperne di più su questa nuova criptovaluta.

Oppure leggi la guida su come comprare il token Dash 2 Trade. È presente anche il gruppo Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sul progetto.

2. IMPT: Progetto crypto che facilita la compravendita dei crediti di carbonio

IMPT aiuta concretamente individui e aziende a ridurre la loro impronta di carbonio. La piattaforma lavora con oltre 25.000 realtà commerciali in tutto il mondo che devolveranno parte degli utili alla realizzazione di progetti ecosostenibili.

Quando gli utenti effettuano un acquisto presso una di queste società, riceveranno parte del ricavato sotto forma di token IMPT. Questi token IMPT possono quindi essere utilizzati per acquistare crediti di carbonio tramite la piattaforma.

In pratica, i crediti di carbonio vengono tokenizzati e trasformati in NFT che l’utente può bruciare e contribuire così a ridurre le emissioni di carbonio. Oppure può detenere gli NFT e attendere che il loro valore aumenti nel tempo.

Gli investitori con token IMPT possono anche aderire alla DAO della piattaforma, votare sulle modifiche al protocollo e, per esempio, avere voce in capitolo sul tipo di progetti in cui IMPT investe. In questo momento i token IMPT possono essere acquistati al prezzo di $ 0,023.

Il prezzo continuerà ad aumentare man mano che la prevendita andrà avanti, quindi chi è interessato a questo progetto eco-friendly potrebbe pensare di aprire una posizione adesso, quando il prezzo è scontato.

Nel whitepaper ci sono tutte le informazioni sul progetto, mentre questa guida spiega come comprare IMPT.

3. Calvaria: Gioco play to earn con carte NFT

Calvaria è un altro progetto NFT nato quest’anno. Tra i migliori crypto game di oggi, è un play to earn con diversi giochi, tornei e uno store interno. Sono tutti giochi di carte: le carte sono in formato NFT e rappresentano personaggi con caratteristiche uniche.

Come si legge sul whitepaper, il progetto ha due token digitali: uno è RIA, il token di governance che conferisce ai suoi proprietari diritti di voto sulla piattaforma. I titolari di RIA possono anche mettere in stake i loro token e ricevere interessi.

L’altro token digitale, eRIA, è il token per le transazioni, necessario quando si vogliono acquistare elementi nello store interno. I token eRIA verranno utilizzati anche per la distribuzione dei premi all’interno dei giochi Calvaria.

Il token RIA in questo momento è in prevendita: siamo nella seconda fase della presale e con 1 USDT si possono acquistare adesso 50 RIA. Anche in questo caso, man mano che la prevendita avanza, il token subirà un aumento di prezzo, ragion per cui chi è interessato al progetto potrebbe trovare conveniente investire adesso.

Si possono ricevere tutti gli aggiornamenti iscrivendosi al gruppo Telegram di Calvaria.

4. Tamadoge: Ecosistema completo con NFT e token di utilità

Tamadoge è un progetto crypto lanciato di recente: comprende play to earn, NFT e metaverso a cui unisce il fascino della meme coin.

Il gioco consiste nell’allevare cuccioli di cane in formato NFT, un po’ come si faceva con Tamagotchi, il fortunato gioco elettronico degli anni ‘90. Quando i cuccioli sono cresciuti possono essere lanciati in combattimento con altri animali.

Sia la fase dell’allevamento e sia le lotte da cui il cane esce vincitore danno diritto al giocatore a ricevere premi in TAMA, il token nativo.

La prevendita di TAMA è stata un successo, poiché sono stati raccolti $ 19 milioni in tempi record. Il token è stato poi listato su diversi, importanti exchange di criptovalute.

Successivamente sono cominciati i drop degli NFT: il primo ha visto la vendita su OpenSea del primo blocco di 100 cani NFT super rari, poi 1.000 esemplari rari e in questo momento sono in vendita 20.000 NFT comuni.

Tamadoge è un progetto completo: a breve verrà implementata un’app di realtà aumentata e il metaverso che permetterà ai giocatori di tutto il mondo di interagire e sfidarsi. I giocatori che si classificheranno primi riceveranno ogni mese ricompense in TAMA.

TAMA è un token deflattivo perché mensilmente il 5% dei TAMA utilizzati per gli acquisti nello store interno verrà bruciato. La fornitura totale, inoltre, non è illimitata o stratosferica come quella di altre meme coin ma è limitata a 2 miliardi di coin.

5. Heart Rate: App health to earn, rimani in forma e vieni premiato

Heart Rate è uno dei progetti crypto più recenti: si tratta di un’app health to earn, che permette cioè di guadagnare token HRT restando in forma. L’app monitora il proprio stato di forma fisica ma integra anche social media e gaming.

Heart Rate ha lanciato una nuova collezione di braccialetti sportivi NFT che gli utenti possono indossare consentendo al sistema di monitorare le prestazioni e ricompensare gli utenti con token HRT. Il token può poi essere utilizzato per acquistare upgrade o mini braccialetti sportivi.

I giocatori possono anche scambiare i token HRT con altre criptovalute come USDT direttamente sulla piattaforma Heart Rate. Il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo ma è già possibile acquistare il token HRT sull’exchange Huobi Global.

6. SphynxFi: Innovativo wallet crypto basato sull’intelligenza artificiale

Lanciato a ottobre 2022, SphynxFi è un progetto innovativo che combina l’intelligenza artificiale con la tecnologia del wallet digitale. A differenza dei wallet crypto a cui siamo abituati, SphynxFi ottimizza il portafoglio dell’utente ribilanciando automaticamente le coin digitali a seconda delle condizioni di mercato.

Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma utilizza la teoria finanziaria, l’apprendimento automatico e la scienza dei dati. Inoltre, il wallet SphynxFi X supporta anche il bridging multi-chain, cioè la possibilità di scambiare token tra più blockchain.

Gli utenti del portafoglio X possono anche mettere in stake Sphynx, il token nativo della rete, e guadagnare premi. I premi, però, non verranno elargiti in Sphynx ma in altre criptovalute con le quali la piattaforma ha stretto una collaborazione.

7. Battle Infinity: Piattaforma di gioco con fantacampionati e metaverso

Battle Infinity è una piattaforma di gioco basata su blockchain che presenta giochi play-to-earn creati in un metaverso chiamato Battle Arena.

L’IBAT Premier League, la prima del suo genere nel settore delle criptovalute, è una piattaforma in cui i giocatori si possono sfidare in una serie di fantacampionati sportivi, tipo fantacalcio. Tutto su blockchain e con NFT.

Sul marketplace interno di Battle Infinity è possibile anche scambiare criptovalute e NFT e in un’altra sezione dell’ecosistema si può mettere in staking il token nativo IBAT: un play to earn pronto a esplodere ora che lo staking frutta il 25%.

8. KrakenPad: Hub di incubazione per il lancio di nuovi progetti crypto

KrakenPad è un protocollo decentralizzato che supporta tutte le reti blockchain. Ha in programma di fornire diversi servizi, come exchange DeFi, farming, lotteria Kraken e servizi di previsione dei prezzi.

KrakenPad, inoltre, avrà anche un hub di incubazione dedicato che lancia nuove applicazioni DeFi.

In questo modo, KrakenPad mira a rendere i nuovi progetti crypto DeFi più accessibili agli investitori. La piattaforma è ancora in lavorazione e lancerà tutte le sue funzionalità nel 2023. Tuttavia, per raccogliere fondi, KrakenPad ha lanciato il suo token digitale, KRP, a ottobre di quest’anno.

Il token KRP opera su Binance Smart Chain e può essere acquistato sugli exchange PancakeSwap e BscScan.

Perché investire in una nuova criptovaluta?

Il motivo principale che spinge i trader a investire in una nuova criptovaluta sono i rendimenti potenzialmente molto più elevati che si possono ottenere rispetto a un’altcoin già affermata.

Inoltre, le nuove criptovalute vengono proposte inizialmente a un prezzo scontato che ingolosisce gli investitori.

Quindi, investire in nuovi progetti può rivelarsi una strategia altamente profittevole.

Uno dei lanci di maggior successo di nuove criptovalute è stato Ethereum

Lanciato a soli $ 0,31, oggi Ethereum è la maggiore criptovaluta per capitalizzazione di mercato

Chi ha investito in ETH all’inizio e ha tenuto il token, ha realizzato guadagni stellari

Ma non tutte le nuove criptovalute hanno avuto lo stesso successo, tutt’altro. È normale, considerando che ci sono più di 20.000 criptovalute sul mercato, quindi è fondamentale effettuare le proprie ricerche per individuare criptovalute sottovalutate.

Come investire in una nuova criptovaluta

Generalmente è molto semplice investire in una nuova criptovaluta: basta visitare il sito web del progetto e acquistare i token direttamente lì.

Per semplificare ulteriormente il processo, ecco una guida che indica tutti i passaggi da seguire per comprare D2T, il progetto al primo posto della nostra classifica.

Passaggio 1: Apri un wallet crypto

Il primo passaggio è aprire o creare – se non ce l’hai già – un wallet crypto compatibile con Ethereum. Noi consigliamo MetaMask, che può essere facilmente collegato alla prevendita di Dash 2 Trade.

Per configurare il wallet, visita il sito di MetaMask e scarica l’app o l’estensione del browser.

Passaggio 2: Acquista ETH o USDT

A questo punto bisogna depositare fondi sul wallet MetaMask in Ether o USDT. Si possono acquistare queste crypto su qualsiasi exchange di criptovalute.

In alternativa, è anche possibile acquistare Ether direttamente sul sito di Dash 2 Trade, mediante carta di debito/credito o bonifico bancario.

Passaggio 3: Collega il wallet alla piattaforma di prevendita

Gli investitori possono ora tornare alla home page di homepage di Dash 2 Trade dove troveranno il pulsante “Connect wallet”.

Collega il wallet digitale e inserisci la quantità di token D2T da acquistare.

Approva la transazione e conferma il pagamento. Sarà possibile ricevere i token D2T solo al termine della prevendita.

Conclusione

Gli investitori sono sempre alla ricerca delle migliori criptovalute su cui investire, quelle con le potenzialità maggiori.