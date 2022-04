Il prestigioso riconoscimento conferito a Lokky in occasione dell’Italy Insurance Award 2022 arriva dopo un anno pieno di ulteriori importanti traguardi.

Lokky, startup e primo broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro-imprese, professionisti e freelance si è aggiudicata il Premio nella categoria “Miglior Insurtech 2022” per “il suo business model disruptive e la capacità di creare valore e innovazione per il mondo assicurativo” alla sesta edizione degli Italy Insurance Awards.

L’evento, promosso da Insurance Club – la community di IKN Italy – celebra le eccellenze nel mercato assicurativo, riflettendo le volontà del settore di affermare la crescita aziendale attraverso l’innovazione digitale. L’iniziativa, infatti, rappresenta annualmente un momento di stretta sinergia tra compagnie assicurative, broker, agenti e bancassurance volto a stimolare l’adozione di approcci innovativi in una fetta di mercato in continua evoluzione.

La Giuria ha dichiarato i vincitori nelle rispettive categorie: Miglior Insurtech, Miglior Progetto Digital Customer Experience, Miglior Progetto Innovativo e Miglior Nuovo Prodotto. La premiazione, ha visto coinvolte più di 10 InsurTech e circa 100 panelist italiani ed internazionali.

“Questo premio rappresenta un’ulteriore conferma della nostra strategia di crescita; siamo fieri di essere riconosciuti come innovatori nel mondo assicurativo e i traguardi raggiunti sino ad ora ci dimostrano, ancora una volta, che stiamo andando nella giusta direzione. Ci teniamo a ringraziare i nostri clienti con cui ci confrontiamo quotidianamente e che rappresentano un prezioso stimolo per migliorare ulteriormente la nostra offerta e creare nuovi prodotti assicurativi che soddisfino al meglio le loro esigenze, attraverso una costante innovazione anche a livello di piattaforma. Il nostro obiettivo è continuare a supportare professionisti e imprese con soluzioni sempre più personalizzate”, dichiara Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.

Lokky, operativa dal 2019 e fondata da Paolo Tanfoglio e Sauro Mostarda, offre a professionisti e aziende un’esperienza totalmente digitale: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla personalizzazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza. Grazie a tecnologie innovative nell’ambito degli Smart Analytics e Data Enrichment, con l’algoritmo proprietario, Lokky offre al cliente solo le coperture più adatte alle sue necessità, attraverso una totale personalizzazione dei prodotti disponibili, eliminando coperture superflue ed i relativi costi. Attualmente la società copre le esigenze assicurative di più di 200 tipologie di clienti con soluzioni che vanno dai Danni al fabbricato alla Responsabilità Civile, RC Collaboratori, Danni al contenuto, Furto, RC Professionale, Tutela legale, Altri danni ai beni, Cyber Risk. Inoltre, grazie anche alla presenza sulla piattaforma di open banking di Fabrick, Lokky è nativamente pronta per essere integrata da partner esterni, sia digitali che fisici: istituti finanziari, fintech e corporate potranno incorporarne l’offerta nella propria, con grande facilità di integrazione.

Questo traguardo di Lokky arriva, inoltre, dopo numerosi riconoscimenti: nel 2020 l’azienda si è aggiudicata il premio nella categoria “Innovazione Prodotti Danni” per “l’idoneità della soluzione digitale del prodotto multirischi danni alla Bancassicurazione” alla sesta edizione del Future Bancassurance Awards e il riconoscimento come Miglior Prodotto Digitale per il mercato Corporate alla prima edizione dell’Italian Insurtech Summit. I riconoscimenti per il suo carattere altamente innovativo sono arrivati anche da istituzioni europee, è stata inclusa infatti nella prestigiosa DIA TOP 250 Insurtech del 2022 e selezionata al Finovate 2020. Lokky è stata, inoltre, nominata tra i 100 leader insurtech del 2021 di Forbes ed è stata premiata da Insurtech Insights e Sønr come Future50, una delle 50 startup insurtech in early stage destinate a innovare il panorama assicurativo in Europa.