Un portafoglio crittografico è uno dei requisiti essenziali per le transazioni Bitcoin. Ecco cosa dovresti sapere sui due.

Bitcoin è senza dubbio un nome familiare nei circoli crittografici e online poiché è la valuta virtuale più importante al mondo. Mentre molte persone usano principalmente Bitcoin come pagamento per beni e servizi, serve anche come riserva di valore. Bitcoin facilita trasferimenti di denaro transfrontalieri più rapidi, sicuri e relativamente più economici. Tuttavia, è necessario disporre di un buon portafoglio crittografico per effettuare transazioni Bitcoin.

Portafogli crittografici e Bitcoin

Un portafoglio crittografico è un programma dispositivo che interagisce con la blockchain. Archivia principalmente le chiavi private degli utenti, mantenendo la loro criptovaluta sicura e accessibile. I portafogli crittografici ti consentono di trasferire, ricevere e spendere diverse valute virtuali, tra cui Bitcoin.

Ogni portafoglio crittografico contiene numeri segreti o chiavi private corrispondenti all’indirizzo blockchain dell’utente. Le chiavi private sono firme uniche che consentono agli utenti crittografici di autorizzare le transazioni, dando loro il controllo sulle criptovalute nei loro portafogli. Sono i meccanismi difensivi che consentono agli utenti di Bitcoin di aggirare l’intrusione governativa o istituzionale nelle loro transazioni. In sostanza, chiunque abbia accesso alle tue chiavi private può trasferire in modo sicuro i tuoi Bitcoin nei loro portafogli o spenderli come desiderano.

Tipi di portafogli crittografici

Esistono due tipi principali di portafogli crittografici: portafogli caldi e portafogli freddi. Gli hot wallet sono basati su online, consentendo agli utenti di effettuare transazioni in modo più conveniente. I portafogli freddi mantengono le chiavi private offline su un’unità USB o altro hardware. Bitcoin supporta entrambi i tipi di portafogli crittografici, consentendo agli utenti di scegliere tra un portafoglio caldo e uno freddo.

Desktop Wallets

I portafogli desktop funzionano su computer desktop o laptop. Si presentano sotto forma di app che puoi facilmente scaricare, installare ed eseguire sulla macchina. Alcuni hanno anche funzioni aggiuntive come l’integrazione di Exchange o il software nodo. Ciò significa che puoi anche collegare il portafoglio a una piattaforma di scambio come bitcoin-profit.it per un trading di criptovalute comveniente. Tuttavia, sono relativamente insicuri poiché i desktop e i laptop possono essere facilmente compromessi.

Mobile Wallets

Anche i portafogli mobili svolgono funzioni simili ai portafogli desktop, ma sono specificamente progettati per smartphone o altri dispositivi mobili. I portafogli crittografici mobili possono facilitare i pagamenti immediati nei negozi fisici tramite NFC (Near Field Communication) o scansione del codice QR. Di solito sono compatibili con i dispositivi mobili Android e iOS. I portafogli mobili sono più convenienti dei portafogli desktop, ma contengono anche significative minacce informatiche. Ad esempio, diverse persone hanno segnalato malware travestiti da portafogli mobili. Quindi, fai una piccola ricerca per selezionare un portafoglio mobile sicuro.

Web Wallets

Un portafoglio di criptovalute web è un servizio online che può inviare e archiviare criptovalute per conto degli utenti. Offrono anche una maggiore comodità in quanto è possibile accedervi facilmente ovunque e da qualsiasi dispositivo. Tuttavia, la sicurezza è una preoccupazione primaria per i portafogli web. Oltre all’aumento della prevalenza dei rischi di phishing e malware, i portafogli web presentano anche gravi rischi di controparte. Alcuni utenti di Bitcoin hanno segnalato casi in cui i loro Bitcoin sono misteriosamente scomparsi da piattaforme di terze parti.

Hardware Wallets

Gli esperti dicono che i portafogli hardware sono i portafogli crittografici più sicuri, memorizzando le chiavi private degli utenti su dispositivi fisici senza accesso a Internet. Molti portafogli hardware assomigliano a unità USB. Colleghi l’unità al tuo dispositivo ogni volta che desideri eseguire transazioni Bitcoin, quindi lo rimuovi e lo tieni in un luogo sicuro. La loro disconnessione da Internet è la caratteristica principale che li rende quasi immuni agli attacchi di virus e hack. I portafogli hardware sono i più ideali per gli investitori Bitcoin a lungo termine.

I portafogli crittografici sono essenziali per le transazioni e lo storage Bitcoin, consentendo agli utenti di inviare, ricevere e conservare le criptovalute. Tuttavia, le loro caratteristiche e funzionalità variano da un tipo all’altro. Tuttavia, scegli un portafoglio crittografico sicuro e affidabile.