Il Rapporto di Sostenibilità presentato da Indra riflette la volontà dell’azienda di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Indra, azienda di tecnologia e consulenza, che in Italia opera attraverso la società Minsait, ha ridotto le sue emissioni di CO2 del 34% nel 2021, secondo il suo Rapporto di Sostenibilità. Il Rapporto include anche i significativi progressi compiuti in termini di governance, etica, trasparenza, lotta al cambiamento climatico, gestione dei talenti, impatto positivo della sua offerta tecnologica, impegno sociale e relazioni con i suoi stakeholder.

L’azienda tecnologica è ampiamente riconosciuta nei principali indicatori globali: nel 2021, Indra è stata scelta come l’azienda più sostenibile nel settore dei servizi IT dal DJSI (Dow Jones Sustainability Index), ottenendo un punteggio di 85 punti su 100, davanti a 71 altre aziende tecnologiche globali analizzate. Inoltre, la società è stata inclusa nella categoria “Gold Class” nel Sustainability Yearbook di S&P (Standard & Poor’s), considerato il rapporto di sostenibilità più prestigioso.

Il Rapporto di Sostenibilità riflette l’intenzione di Indra di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, noti come SDGs, attraverso la tecnologia più avanzata.

“Il nostro scopo come azienda è quello di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la tecnologia, generando valore per tutti i nostri stakeholder. Il Consiglio di Amministrazione è pienamente consapevole dell’importante ruolo che la sostenibilità avrà nell’azienda nei prossimi anni e notiamo con interesse i progressi compiuti nel Regolamento Fiscale dell’Unione Europea come base del Piano di Finanza Sostenibile“, ha detto Marc Murtra, Presidente di Indra.

Per quanto riguarda il buon governo, l’etica e la trasparenza, Indra riferisce che il 95% dei suoi dipendenti sono stati formati in etica e compliance negli ultimi 3 anni (e l’86% dei suoi fornitori). L’investimento in R&S è dell’8,6% sulle vendite e l’azienda ha più di 3.600 professionisti dedicati all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche, il 30% dei quali sono donne.

In relazione alla protezione del pianeta, Indra sta seguendo la sua roadmap per raggiungere i suoi obiettivi a medio e lungo termine: la riduzione del 50% delle emissioni derivanti dal consumo di energia entro il 2030; il raggiungimento delle emissioni Zero derivanti dal consumo di energia entro il 2040, diventando un’azienda al 100% Carbon Neutral entro il 2040. In particolare, nel 2021 la società ha ridotto le sue emissioni di CO2 del 34% rispetto all’anno precedente e l’energia verde ha rappresentato l’82% di tutta l’energia consumata. La remunerazione degli alti dirigenti è legata alla sostenibilità, un altro segno dell’impegno dell’azienda nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Nel 2021, Indra ha condotto un’analisi dell’ammissibilità e dell’allineamento del suo portafoglio di attività in relazione ai requisiti della tassonomia UE. Questa analisi ha concluso che l’88% del volume di business dell’azienda è ammissibile secondo i rigorosi criteri della tassonomia climatica dell’UE.

“La ripresa economica ha stimolato la domanda e siamo convinti che gran parte del successo del 2021 possa essere spiegato dalla capacità dell’azienda di contribuire a due obiettivi chiave per i nostri clienti: la digitalizzazione e la sostenibilità. A questo proposito, vorremmo sottolineare gli eccellenti risultati ESG dell’azienda, risultati solidi che evidenziano gli sforzi che l’azienda sta facendo per mettere la sostenibilità al centro della nostra strategia, rispondendo attraverso la tecnologia alle sfide dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030“, hanno detto Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, CEO di Indra.

Indra fa passi avanti nel suo obiettivo di sradicare il divario salariale fra uomini e donne

Per quanto riguarda la gestione dei talenti e della diversità, l’azienda ha registrato un divario retributivo di genere del 3,1% a livello globale (rispetto al 3,2% nel 2020). Secondo un rapporto di Oxfam Intermón, il gender gap retributivo nell’IBEX 35 (l’indice selettivo spagnolo) è del 15%. Con il 34% di donne nella forza lavoro, il talento femminile dell’azienda rispecchia da vicino la proporzione di donne iscritte a lauree STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). L’azienda ha riferito che la percentuale di donne nel consiglio di amministrazione è del 42% (dal 38% nel 2020). Più del 90% di tutti i professionisti dell’azienda hanno contratti permanenti e il 99% ha accesso alla contrattazione collettiva. L’implementazione efficace del lavoro a distanza per una maggiore flessibilità e l’equilibrio tra lavoro e vita privata è considerato uno dei principali risultati recenti, come indicato nel rapporto di sostenibilità. Nel 2021, l’azienda ha progettato una strategia di diversità, equità e inclusione legata a cinque aree principali: diversità di genere, generazionale, funzionale, culturale e sessuale (LGBTI).