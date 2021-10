La linea dei prodotti Dell Latitude Rugged è stata progettata per consentire il lavoro da qualsiasi luogo, indipendentemente dalle difficoltà.

Dell, multinazionale statunitense produttrice di personal computer e di sistemi informatici, presenta la nuova linea di prodotti Dell Latitude Rugged. Si tratta di una tecnologia robusta pensata per i lavori più estremi, svolti nei luoghi in cui la tecnologia potrebbe essere esposta a elementi e condizioni come temperature estreme, vibrazioni costanti o alti livelli di polvere e umidità.

Il nuovo portafoglio di PC Dell Latitude Rugged comprende: Dell Latitude 5430 Rugged, il laptop semi-rugged da 14″ più leggero e potente con capacità 5G e Dell Latitude 7330 Rugged Extreme, il più piccolo 4 5G del settore 13 ” 5 laptop completamente robusto .

Sono dei nuovi PC in grado di gestire le moderne applicazioni e che permettono di rimanere connessi ovunque. I nuovi Latitude Rugged hanno una carica di lunga durata e sono funzionali in diversi ambienti estremi. Adesso sarà possibile rispondere a una chiamata EMS in un’area rurale o affrontare un problema critico in un sito remoto di una piattaforma petrolifera.

I laptop Dell Latitude Rugged sono stati progettati per fornire:

Produttività sul campo avanzata con 11 ° di processori Intel Core Gen, con vPro opzionale;

Connettività mission-critical con Intel Wi-Fi 6E e capacità 5G opzionale 6;

Schermi migliorati leggibili alla luce del giorno e tattili con guanti fino a 1400 nit di luminosità per un’usabilità ottimale sul campo;

Durata della batteria migliorata a quasi 25 ore con due batterie sostituibili a caldo e Express Charge Boost per una carica fino al 35% in 20 minuti per operazioni sul campo 24×7.

Oltre a tutte queste funzionalità, i primi soccorritori e il personale di pubblica sicurezza possono utilizzare l’opzione di connettività di rete 5G o usufruire di FirstNet Ready 8 , un servizio che fornisce l’accesso prioritario a reti a banda larga dedicate, veloci, affidabili e ad alta capacità per coordinare rapidamente le risposte sul campo durante le emergenze.

Per quanto riguarda la sicurezza, i PC Dell Latitude Rugged sono dotati di autenticazione avanzata TPM 2.0 ControlVault per proteggere i dispositivi. Le chiavi crittografiche integrate, il lettore di smart card con e senza contatto e le opzioni del lettore di impronte digitali touch forniscono ulteriore sicurezza al dispositivo.

Caratteristiche

Il Latitude 5430 Rugged pesa 1,97 kg, è molto potente ed è testato per cadute da un massimo di un metro. Classificato come Ingress Protection (IP)-53 13 per un alto grado di protezione contro polvere, sporco e ingresso di acqua.

Dell Latitude 7330 Rugged Extreme è un laptop robusto da 14 pollici con capacità 5G ed è il più piccolo del settore. È dotato di uno schermo multi-touch opzionale da 1400 nit visibile alla luce diretta del sole e con guanti, è testato contro le cadute da un massimo di 1,83 metri e ha un grado di protezione IP-65 16 per massima protezione contro polvere, sporco e infiltrazioni d’acqua.

I nuovi dispositivi Dell Latitude Rugged vengono forniti con il nuovo Windows 11 preinstallato, garantendo un’esperienza utente ottimale e fluida, indipendentemente dalle condizioni. Per migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema, i nuovi laptop Rugged sono inoltre dotati di Dell Optimizer, un’applicazione software che sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per ottimizzare le prestazioni in base all’utilizzo.

Disponibilità

I laptop Dell Latitude Rugged 5430 e 7330 saranno disponibili in tutto il mondo per l’ordine il 9 dicembre 2021, con Windows 11.