Ecco quali sono le competenze che i migliori professionisti Tech devono possedere

La digitalizzazione delle aziende rappresenta uno dei trend più attuali ed importanti per il successo delle aziende sia nel breve che soprattutto nel medio e lungo termine. Se in passato il dipartimento IT aveva principalmente un ruolo di supporto, adesso è parte integrante di tutto il flusso aziendale e della generazione del valore. A differenza di molti altri settori, la pandemia globale ha generato numerose opportunità nel mercato Tech e la necessità di professionisti IT di talento sta di conseguenza crescendo, soprattutto in riferimento a determinate competenze tecniche e funzionali. I migliori professionisti Tech devono possedere:

Sicurezza delle informazioni: richiede conoscenze specialistiche quali Security Engineer/Manager, CISO, DPO per fronteggiare le minacce di violazioni esterne e la necessità di protezione dei dati. Analisi dei dati, Intelligenza artificiale e machine learning: apprendimento automatico, scienza dei dati e data mining sono tra le competenze più richieste. I profili maggiormente ricercati sono il Data Engineer (R, Python), Data Architect e Data Scientist per la gestione dei dati. Sviluppo: si rivela fondamentale la conoscenza dei principali linguaggi di programmazione mondo front-end (Angular, Javascript, React), back-end (Java, .net, PHP) e mobile (iOS e Android). Cloud e Infrastructure: la domanda continuerà ad aumentare con la richiesta di Cloud Engineer (Azure, AWS, Google), Cloud Architect, Sistemisti (Linux, Unix) e Infrastructure Manager. ERP: richiede conoscenze inerenti all’ambito applicativo sia come business analyst che come project manager. In prevalenza SAP, Salesforce, Microsoft, Oracle gli applicativi più richiesti.

Oltre alle competenze nel settore IT, i migliori professionisti Tech devono essere dotati di precise soft skill:

Saper comunicare efficacemente all’esterno della tech crew evitando i tecnicismi.

evitando i tecnicismi. Gestire in modo strategico il compromesso in quanto ogni soluzione va considerata in relazione al contesto aziendale e alla fase di maturità dei sistemi informativi.

in quanto ogni soluzione va considerata in relazione al contesto aziendale e alla fase di maturità dei sistemi informativi. Saper promuovere se stessi e le proprie iniziative.

Per entrare in contatto con le persone giuste, cioè coloro che hanno queste competenze, le aziende devono seguire alcuni step essenziali:

Identificare le competenze appropriate richieste dal ruolo per capitalizzarne il valore.

richieste dal ruolo per capitalizzarne il valore. Coinvolgere il team IT per assumere professionisti , fondamentale soprattutto per la valutazione delle competenze.

, fondamentale soprattutto per la valutazione delle competenze. Investire nella tecnologia così come nelle persone : le possibilità di assumere professionisti tech sono gravemente ostacolate se la configurazione IT è obsoleta, poichè i migliori professionisti vogliono lavorare con tecnologie e piattaforme d’avanguardia.

: le possibilità di assumere professionisti tech sono gravemente ostacolate se la configurazione IT è obsoleta, poichè i migliori professionisti vogliono lavorare con tecnologie e piattaforme d’avanguardia. Formazione costante.

In questa fase, un’azienda può avvalersi dell’aiuto di una società di selezione in quanto il contatto costante che quest’ultima ha con i candidati permette di condividere in tempo reale il professionista più affine alla ricerca in oggetto. Questo fa risparmiare molto tempo nella ricerca del talento e nell’ingaggio dei candidati verso le diverse opportunità proposte.

Inoltre, un head hunter è in grado di valutare le competenze trasversali avendo così ulteriori elementi di promozione del candidato in relazione all’organizzazione in cui sarà inserito; comprendere il contesto con cui si collabora rappresenta infatti un fattore sempre più strategico.

Una volta assunti i migliori professionisti Tech , i talenti vanno poi saputi trattenere, proprio perchè il mercato al giorno d’oggi è molto competitivo: