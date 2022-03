Ampliando il portfolio di soluzioni di machine vision Zebra Technologies conferma il suo obiettivo di aiutare i clienti ad automatizzare e digitalizzare i flussi di lavoro.

L’azienda tecnologica Zebra Technologies, ha annunciato l’acquisizione della divisione Imaging di Matrox (Matrox Electronic Systems), realtà specializzata nello sviluppo di componenti e sistemi avanzati di machine vision. Questa acquisizione arricchisce ulteriormente l’offerta di Zebra Technologies nel settore – in continua crescita – delle soluzioni tecnologiche di automazione e machine vision e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione verso i mercati FIS e MV. L’anno scorso, infatti, la società ha introdotto soluzioni nel suo portfolio scanner industriali fissi e soluzioni di machine vision, oltre ad aver acquisito Adaptive Vision e Fetch Robotics.

Matrox Imaging offre una piattaforma software completa e un kit di sviluppo software (SDK), fotocamere intelligenti, sensori 3D, controller visivi, schede di input/output (I/O) e frame grabber utilizzati per acquisire, analizzare, misurare e registrare i dati provenienti dai sistemi di machine vision industriali nell’ambito dell’automazione di fabbrica, dell’imballaggio elettronico e farmaceutico, del controllo dei semiconduttori e altro ancora. Queste funzionalità consentono ai clienti nel settore industriale di ridurre i costi di produzione e migliorarne la qualità, oltre ad aumentarne la conformità e l’efficienza.

“Sempre di più i clienti stanno implementando soluzioni automatizzate per supportare gli operatori in prima linea, consentendo loro di dedicarsi ad attività lavorative più complesse e di maggior rilevanza: la machine vision è la tecnologia chiave che li aiuta in questo”, afferma Anders Gustafsson, Chief Executive Officer of Zebra Technologies. “Questa acquisizione ci permette di soddisfare le esigenze sempre in crescita dei nostri clienti, indipendentemente dalla fase del processo di automazione in cui si trovano – dall’acquisizione e analisi dei dati per facilitare il processo decisionale, fino alla distribuzione di soluzioni di automazione volte a velocizzare la produzione e la movimentazione di prodotti e materiali. Siamo entusiasti di accogliere il team di Matrox Imaging nella famiglia Zebra“.

L’acquisizione di Matrox Imaging amplia il portfolio di soluzioni, software e servizi di machine vision che Zebra Technologies può offrire ai clienti per aiutarli a competere nell’economia on-demand, fortemente condizionata dalla carenza di manodopera e dalla disponibilità limitata di beni e materiali a valle. Le soluzioni di Matrox Imaging completano quindi l’offerta di scanner a postazione fissa e soluzioni di machine vision recentemente annunciata da Zebra, oltre ad arricchire in modo significativo l’expertise dell’azienda in ambito software, machine learning e deep learning.

“La combinazione tra le competenze tecniche di Matrox Imaging e la visione globale di Zebra Techonologies rappresenta un’opportunità per Matrox di accelerare il suo piano strategico a lungo termine“, afferma Lorne Trottier, Presidente e Co-Founder di Matrox. “Con l’offerta complementare di soluzioni di machine vision e di scanner fissi, Zebra rappresenta un’eccellente opportunità per Matrox Imaging“.

I responsabili delle attività operative nei settori automotive, farmaceutico, dell’elettronica e food & beverage possono trarre il massimo vantaggio da questa nuova e importante collaborazione. Secondo il recente studio “Pharmaceutical Supply Chain Vision” di Zebra Technologies, il 96% dei decision-maker concorda sul fatto che avere visibilità della Supply Chain fornisce un vantaggio competitivo tangibile, mentre il 93% degli intervistati in ambito food & beverage, secondo lo studio “Food Safety Supply Chain Vision”, prevede di aumentare gli investimenti in tecnologie per il controllo degli alimenti nei prossimi anni.

Osler, Hoskin & Harcourt fornisce consulenza legale e UBS Investment Bank offre consulenza finanziaria a Zebra Technologies in questa transazione. Stikeman Elliott svolge ruolo di consulente legale ed Evercore è consulente finanziario di Matrox Imaging.