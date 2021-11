È il quarto add-on dall’ingresso di un’affiliata di H.I.G. in Project Informatica nel 2020, un nuovo importante passo nella creazione di un grande player italiano nell’ICT.

H.I.G. Europe (“H.I.G.”) – filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 38 miliardi di euro di capitale in gestione – annuncia l’acquisizione di Sinthera da parte della propria portfolio company Project Informatica, gruppo operante nel mercato italiano dell’information technology.

Sinthera, con sede a Udine, Padova e Reggio Emilia, è un primario system integrator specializzato nel supportare organizzazioni e aziende nell’adozione delle nuove tecnologie nei processi di digital transformation, in particolare per quanto riguarda le architetture cloud native e container based.

L’ingresso di Sinthera all’interno del gruppo consentirà, da una parte, di aggiungere nuove competenze tecnologiche in segmenti in forte crescita come il cloud e, dall’altra, di rafforzare la presenza di Project

Informatica sul mercato italiano, sia in zone dove il gruppo è già radicato (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) che in nuove aree geografiche come il Friuli-Venezia Giulia.

Gli attuali azionisti di Sinthera rimarranno coinvolti nella gestione con una quota di minoranza all’interno del gruppo.

L’acquisizione di Sinthera è il quarto add-on completato da Project Informatica dall’ingresso di una affiliata di H.I.G., a luglio del 2020, e rappresenta un nuovo importante passo del piano strategico volto alla creazione di un grande player italiano nell’information technology.

Nell’operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo e da PwC per gli aspetti di financial e tax due diligence. Sinthera è stata assistita dallo studio legale Forni, Perri e Associati.

Alessandro Gatti, fondatore e Chief Business Officer di Sinthera, ha commentato: “L’operazione, stante la perfetta complementarità di Sinthera con Project Informatica, consentirà di sfruttare importanti sinergie a tutti i livelli e, in particolare, di accelerare la crescita di Sinthera facendo leva sulla piattaforma commerciale del gruppo Project Informatica”.

Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica, ha aggiunto: “L’ingresso di Sinthera all’interno del nostro gruppo rappresenta un nuovo passo verso la creazione di un player di scala rilevante nel panorama italiano. L’acquisizione permetterà di supportare i nostri clienti nella migrazione dei propri sistemi verso soluzioni cloud e di rafforzare il nostro posizionamento nel nord Italia”.