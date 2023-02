Fontana, che succede a Gastone Nencini, vanta una brillante carriera nel mondo dell’innovazione tecnologica e della sicurezza informatica, avendo già ricoperto ruoli di responsabilità in aziende di primo piano quali Unisys, Check Point e Fortinet

Avvicendamento al vertice della struttura italiana di Trend Micro, specialista globale nella cybersecurity, con la nomina di Alessandro Fontana a Country Manager.

Fontana, che succede a Gastone Nencini, vanta una brillante carriera nel mondo dell’innovazione tecnologica e della sicurezza informatica, avendo già ricoperto ruoli di responsabilità in aziende di primo piano quali Unisys, Check Point e Fortinet.

Chiamato in Trend Micro nella primavera del 2017 come System Integrator Alliance Manager per gestire il business strategico e sviluppare nuove sinergie, nel 2019 ha assunto la carica di Head of Sales, guidando il team di sales account con performance eccellenti in termini di crescita e posizionamento aziendale.

“Sono orgoglioso e onorato per questa nomina – dichiara Alessandro Fontana – che considero non certo un punto di arrivo, bensì un nuovo inizio per contribuire al successo della mia squadra e dell’ecosistema di stakeholder con i quali ci confrontiamo ogni giorno. Raccolgo il testimone da Gastone Nencini con l’obiettivo di portare la struttura a ulteriori livelli di eccellenza, potendo contare su un team di professionisti dotati di elevata competenza e forte dinamismo, orientati a quei valori etici che da sempre ci contraddistinguono: insieme consolideremo la nostra leadership sul mercato”.

“Dopo 21 anni in Trend Micro, gli ultimi 8 in veste di Country Manager – afferma dal canto suo Nencini – è giunto il momento di intraprendere nuove esperienze professionali e cogliere altre sfide. Questa azienda è stata la mia famiglia, la fonte costante di ispirazione, la dimensione in cui ho avuto la possibilità di sviluppare, a beneficio dei Clienti, servizi all’avanguardia che si sono presto diffusi nel settore. Il nostro approccio di lungo termine e la capacità di cogliere le evoluzioni con flessibilità e reattività, hanno prodotto risultati ragguardevoli. Oggi è giunto il momento di cogliere altre sfide. Porto con me l’entusiasmo che mi ha accompagnato in tutti questi anni, a fianco di un gruppo straordinario”.

Nencini è approdato in Trend Micro nel 2001, maturando nel tempo un’expertise ampia e articolata nella cybersecurity abbinata a una spiccata capacità manageriale. Ad Alessandro Fontana il compito di rafforzare la presenza di Trend Micro in settori cruciali dell’economia del Paese, sviluppare aree tecnologiche a elevato potenziale di crescita, consolidare le partnership strategiche, sostenere il ruolo dell’azienda nella diffusione della cultura della sicurezza a livello di cittadinanza digitale.