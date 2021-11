Scopri il modo migliore per creare il tuo sito ecommerce

In questo articolo potrai trovare alcuni consigli per creare il tuo sito ecommerce di successo

Potrò giungere come una sorpresa, ma quest’anno lo shopping digitale ha superato per la prima volta quello fisico: ecco perché aprire un e-commerce potrebbe essere una buona idea. E fortunatamente, anche la tecnologia ha fatto passi da gigante: è diventato assai semplice creare un sito ecommerce con le soluzioni integrate offerte da Wix , fatte apposta per essere operativi in tempi brevissimi anche se vi siete sempre avvicinati ai computer con un po’ di diffidenza. Ma andiamo con ordine.

Qualche numero sull’e-commerce

Che l’uomo più ricco del mondo oggi sia il proprietario di un e-commerce – Jeff Bezos di Amazon – non dovrebbe stupire nessuno. Bezos è più ricco di tutti gli altri veri e propri Paperoni dell’Era Digitale come Bill Gates, che ha inventato il sistema operativo più usato al mondo, oppure di Mark Zuckerberg, che controlla società quali Facebook, Whatsapp e Instagram.

Le statistiche sull’e-commerce ci dicono che nel 2021 ci saranno 2.87 miliardi di consumatori digitali al mondo. Significa il 28% circa di tutti gli abitanti della Terra: quasi una persona su tre. E alla domanda del perché le persone si affidano allo shopping online, la risposta è stata, di gran lunga, perché gli oggetti vengono consegnati a casa gratuitamente, senza bisogno di andarseli a cercare e trasportare fino alle proprie abitazioni.

Come iniziare a creare un e-commerce?

In realtà, è piuttosto facile da un punto di vista tecnico – senza considerare gli aspetti amministrativi e legali che non ci competono. Per prima cosa, bisogna scegliere il nome giusto di dominio per il proprio sito internet, e più è descrittivo, meglio è.

Per esempio, se vendete miele biologico, potete chiamare il vostro sito “IlMieleBiodiPaola” – ricordatevi che il nome dovrebbe essere facile da ricordare, da digitare, e non troppo lungo. Ma un nome simile vi aiuta anche nel posizionamento internet. La desinenza del dominio può essere un .com, la più diffusa fra le imprese commerciali, ma anche .it se la vostra attività si svolge in Italia, oppure ce ne sono molte altre alternative.

Scelta del sistema di e-commerce

Qui le cose si fanno più complicate, poiché ci sono tre alternative principali: la prima sono sistemi modulari basati su CMS, che permettono di inserire moduli aggiuntivi che gestiscono gli e-commerce; la seconda sono siti di e-commerce che offrono abbonamenti mensili per creare il vostro sito; e l’ultimo sono sistemi integrati di publishing come Wix, che forniscono anche moduli per gestire un e-commerce.

Andiamo ad analizzarli singolarmente:

Sistemi basati su CMS

Questi sistemi sfruttano un “motore” costruito su un sistema freeware, quindi gratuito, e poi inseriscono dei moduli aggiuntivi di vario genere prodotti da sviluppatori diversi per personalizzare le sue funzioni – per esempio, le funzioni di e-commerce, offerte da diversi provider dedicati.

Sebbene queste soluzioni siano estremamente flessibili e personalizzabili all’infinito in ogni parte, bisogna essere esperti nel loro utilizzo per mettere in piedi e mantenerle. Inoltre, appoggiarsi a una miriade di optional prodotti da diversi sviluppatori a volte porta a problemi di sicurezza e di compatibilità nel funzionamento. Quindi, se non siete dei veri smanettoni del web, è forse più saggio affidarsi a soluzioni “tutto in uno”.

Sistemi di e-commerce dedicati

Esistono numerosi sistemi di e-commerce che offrono la possibilità di creare il vostro sito al loro interno, e sfruttare tutte le loro potenzialità di sistemi dedicati.

Se scegliete un sistema di e-commerce dedicato, di sicuro non sbaglierete. Ma il rovescio della medaglia è che in genere queste soluzioni dedicate sono rivolte a chi fa e-commerce in modo massiccio e specifico, e anche i costi per l’abbonamento mensile al servizio sono elevati – si parte da circa 25 Euro al mese per i piani base, che arrivano a circa 300 Euro mensili per quelli Enterprise, più una commissione sul venduto variabile che si aggira sul 2%.

Sistemi su piattaforme di publishing dedicate

Questa soluzione permette di integrare i due mondi in modo sinergico. La piattaforma di publishing – tra cui Wix è una delle più conosciute e diffuse – offre diversi “template” precaricati fra i quali voi potete scegliere lo stile del vostro sito, e poi dopo, interarvi all’interno le funzioni che vi interessano in modo organico, scegliendole fra una libreria di soluzioni di e-commerce proprie della piattaforma o di terze parti.

Tutti questi sistemi sono integrati e testati per funzionare tra loro, e se si verificano dei problemi, avete la possibilità di rivolgervi a un servizio di assistenza tecnica per farvi aiutare.

Esistono diversi piani Business, necessari per accettare pagamenti elettronici, che a seconda dei servizi offerti partono da 17 Euro al mese e arrivano ai 35 Euro.

E ora?

Ora che avete il vostro sistema di e-commerce dovete riempirlo con i vostri prodotti e promuoverlo, creando contenuti interessanti e diffondendoli sui vari social media. Se lo farete con passione, i risultati arriveranno!