L’azienda si caratterizza per un’ampia offerta, servizi di qualità, attenzione all’innovazione e valorizzazione dei dipendenti.

Secondo un recente studio di Boston Consulting Group il settore Telco dal 2019 al 2021 ha perso il 9% annuo a causa della progressiva riduzione dei margini a causa soprattutto di contesto nazionale altamente competitivo; situazione questa che nell’ultimo anno si è ulteriormente aggravata a causa dell’aumento dei costi energetici. Ne abbiamo parlato con Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet, azienda di telecomunicazioni della provincia di Empoli che, in controtendenza, cresce grazie ad una ricetta vincente composta da un’ampia offerta, servizi di qualità, attenzione all’innovazione e valorizzazione dei dipendenti.

Quali sono state le armi usate di Timenet per fronteggiare questo difficile periodo?

Sicuramente l’ampia offerta di qualità proposta ai clienti che viene valorizzata ulteriormente grazie alla quasi trentennale esperienza maturata e mediante un puntuale livello di assistenza che ci ha permesso di soddisfare oltre 9000 aziende in Italia. Realtà che nel tempo preferiscono continuare a dare fiducia a Timenet così da mantenere uno standard qualitativo elevato e beneficiare di servizi su misura.

Il recente ingresso sul mercato degli Hyperscaler come Microsoft, Apple ed Amazon che stanno iniziando ad offrire soluzioni TLC, può invece creare preoccupazione?

Il portfolio dei giganti del web è sicuramente molto interessante per le aziende italiane, ma questi colossi non sono in grado di istaurare una relazione profonda con il cliente, capire i loro bisogni e avere una reale vicinanza alle realtà imprenditoriali del nostro Paese. Timenet invece fa del rapporto un suo punto di forza. Non a caso conduciamo un’intensa attività di pre-sales per identificare le necessità di ogni singola organizzazione, così da proporre soluzioni ad hoc.

In che cosa consiste la vostra offerta Internet?

Forniamo connettività su tutte le piattaforme disponibili sul mercato, sia proprietarie che a noleggio acquisendo il diritto d’uso da terzi. In questo modo Timenet può erogare i migliori servizi in base alle esigenze della differente clientela. A tutto questo si aggiungono anche i servizi voce come la tradizionale linea telefonica, il voip, i centralini virtuali in cloud e l’unified communication.

Tutto questo precisando che il servizio viene erogato tramite un’infrastruttura totalmente proprietaria che ci permette di definirne i canoni qualitativi e di differenziare il servizio profondamente.

Timenet è in grado di garantire una connessione affidabile senza mai rischi di downtime?

Si, abbiamo un servizio capace di assicurare l’Always On grazie all’utilizzo per ogni cliente di due connettività internet. Nel caso ci fossero dei guasti con la prima linea, si attiverebbe subito la seconda permettendo così di mantenere la business continuity dell’azienda.

La sicurezza informatica è sempre più determinante. Timenet ha nel proprio catalogo servizi per migliorare la security dei propri clienti?

A partire dal 2020, è stato lanciato Security First, una piattaforma attiva gratuitamente per tutti i clienti che filtra il traffico internet dai protocolli malevoli. E’ una soluzione pensata per aiutare i firewall delle aziende nel compiere il loro lavoro, ma che non vuole sostituirsi ed essi. Presto sarà comunque rilasciata una nuova versione ancora più performante che permetterà ai clienti di poter istallare e programmare alcune features al costo di un piccolo canone mensile.

Le aziende necessitano di telefonia Voip: quali sono le peculiarità della vostra offerta?

Con una profonda esperienza maturata a partire dal 2005, Timenet è tra le realtà in Italia maggiormente competenti nel mondo Voip e presenta un’offerta particolarmente evoluta che garantisce la medesima affidabilità e qualità delle linee telefoniche tradizionali. A tutto questo si aggiunge anche la massima compatibilità garantita per qualsiasi apparato hardware e software compatibile con lo standard SIP.

CloudPBX Facile: perché il centralino virtuale può fare la differenza rispetto ad uno tradizionale?

Semplicemente perché è nel cloud: i clienti non devono più gestire l’hardware, la sua implementazione e sostituzione, ma anche i possibili guasti. A fronte del pagamento di un canone viene tutto gestito da Timenet. In più, i clienti possono decidere se scalare o meno l’offerta in base alle loro esigenze ed utilizzare numerosi servizi di unified communication.

Cosa è Fax Facile?

Si tratta di un servizio di fax elettronico che attraverso un’interfaccia web o un’app (Android e IoS) permette di ricevere ed inviare fax tramite posta elettronica senza doversi quindi legare alla linea tradizionale. Il tutto garantendo un risparmio nei costi.

Timenet offre anche il servizio di housing: quali sono i vantaggi della vostra proposta rispetto a quella di hyperscaler e concorrenti?

Timenet permette di ospitare server di proprietà dei clienti presso i propri data center di Milano, Empoli e Padova consentendo così a queste realtà di poter collocare la propria infrastruttura IT vicino alle loro sedi operative, il tutto con un elevato livello di assistenza. I nostri datacenter offrono i medesimi standard di sicurezza ed affidabilità degli hyperscaler e spesso vengono scelti come sede per il backup e disaster recovery.

La forza lavoro è un asset molto importante per la qualità dei servizi offerti da Timenet. Come viene valorizzata?

Siamo fortemente impegnati nella formazione tecnica ed umana del personale, capace così di garantire un valore aggiunto ai clienti. A partire dal 2018 abbiamo inoltre introdotto diverse iniziative a favore del welfare aziendale con la predisposizione di ulteriori bonus legati al raggiungimento degli obiettivi aziendali. È stato infine stanziato un budget di 1 milione di euro per i crediti dei propri dipendenti legati superbonus.

Quali sono gli ulteriori ambiti nei quali andrete ad investire nei prossimi anni?

Oltre al personale, continueremo ad investire in innovazione tecnologica e nel refresh delle nostre soluzioni che ci permettono di offrire il meglio ai clienti e soddisfare le loro esigenze. In particolare implementeremo un nuovo servizio di operatore virtuale mobile in modalità ATR che completerà l’offerta di telefonica di Timenet.

Amplieremo inoltre la nostra rete di business partner per essere ancora più capillari sul territorio ed aumenteremo le azioni commerciali e di marketing al fine di promuovere ulteriormente il brand.