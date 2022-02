Nel passaggio dal Bilancio Trimestrale al Monthly Fast Closing Talentia Software supporta l’azienda specializzata nelle soluzioni finanziarie.

Talentia Software, player specialista nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha affiancato Valagro, azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali, nella messa a punto del Monthly Fast Closing per fornire una situazione patrimoniale/economica/finanziaria il 3° giorno del mese successivo a quello di chiusura.

Valagro è un’azienda specializzata in nutrizione, prodotti e servizi tecnologici a valore aggiunto per l’agricoltura, con 13 filiali presenti in tutto il mondo.

Talentia Software ha accompagnato il Gruppo Valagro in diversi cambiamenti organizzativi a partire dal 2008, affiancandola nell’ottimizzazione del processo di bilancio consolidato. Con le acquisizioni e il successivo cambiamento della governance, il Gruppo Valagro ha avuto la necessità di mettere a punto il Monthly Fast Closing.

Talentia Software è intervenuta proponendo e implementando il modulo Consolidation & Close di Talentia CPM che risponde a tutte le esigenze in tema di bilancio consolidato, secondo gli standard di consolidamento nazionali e internazionali, dall’importazione dei saldi alla produzione del rendiconto finanziario, incluse tutte le rideterminazioni.

Grazie a Talentia CPM, le operazioni sono automatizzate e i team hanno più tempo per l’analisi, la comunicazione e le decisioni più strategiche. Talentia Consolidation & Close è una soluzione per il reporting in tempo reale, la gestione del bilancio consolidato in conformità a diverse normative (nazionali, IFRS, settoriali come quello assicurativo), la riconciliazione intra-gruppo e le chiusure.

“L’esperienza di relazione professionale con Talentia Software, che prosegue da oltre 15 anni, si rileva sempre molto interessante”, racconta Antonino Volpe, CFO di Valagro. “Talentia ha accompagnato il Gruppo attraverso diverse modifiche organizzative fino ad arrivare a quella odierna con il passaggio al Monthly Fast Closing. Ci riteniamo pienamente soddisfatti e ci auguriamo di poter affrontare ancora una volta insieme le nuove sfide che si profileranno all’orizzonte”.

“L’applicazione del Fast Closing prevede un buon livello di consapevolezza tra gli attori coinvolti, oltre alla riorganizzazione di alcuni processi aziendali e soprattutto all’implementazione di un software dedicato e affidabile”, spiega Pascal Palmisciano – CPM BU Service, Delivery and Support Leader di Talentia Software. “Talentia CPM dimostra di essere in grado di rispondere alle più specifiche richieste del cliente”.