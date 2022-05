EasyVista e NETCOM hanno collaborato nell’integrazione del sistema di gestione portando a IZS facilità d’uso, integrazione e personalizzazione.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” è un ente sanitario di diritto pubblico che vede la sua attività principalmente orientata alla sanità pubblica veterinaria ma non solo, in quanto è un ente che si occupa anche di ricerca e sperimentazione. È impegnato nella salute e nel benessere animale, la sicurezza alimentare, la salute umana e la tutela ambientale. L’Istituto si occupa anche di formazione con una sede dedicata. IZS ha implementato da qualche decennio la banca dati delle anagrafiche animali e della gestione delle ricette elettroniche in ambito veterinario.

In questo periodo IZS è fortemente impegnata anche nelle analisi di tamponi ed esami sierologici dell’Abruzzo e delle altre regioni, per un totale di più di 3000 al giorno.

Per facilitare la gestione dei Ticket e degli Asset IT, IZS si è rivolta a EasyVista che ha aiutato l’istituto ad implementare la piattaforma di service management, sviluppata proprio per aiutare le aziende a personalizzare e automatizzare l’erogazione dei servizi, migliorare l’efficienza dell’IT e aumentare la produttività del personale.

I vantaggi

“Per quanto riguarda il nostro utilizzo, probabilmente non sfruttiamo ancora a pieno il potenziale del prodotto. Non prevediamo ancora l’adozione di ulteriori moduli ma, qualora dovesse nascere la necessità, vista l’esperienza avuta finora e l’assistenza anche da parte del partner NETCOM, c’è massima apertura in merito”, dichiara Guido Santoro, System Administrator di IZS, che si occupa di tutta la parte sistemistica, applicativa e di gestione backup di Microsoft.

Le necessità

IZS ha manifestato fin dal principio l’esigenza di implementare in modo strutturato e ben definito un sistema di gestione dei Ticket, in quanto prima di passare ad EasyVista utilizzavano un tool che stava diventando obsoleto e molto costoso da gestire. Dopo un’accurata e vasta ricerca di mercato per trovare un software che fosse innovativo e che avesse come caratteristiche principali la fruibilità via web e, soprattutto, il forte orientamento all’ambito IT con un’impostazione dei processi Out-Of-The-Box, la Software Selection effettuata dall’azienda tramite richiesta di documentazione, presentazioni, meeting, piccole PoC interne, ha evidenziato come Easyvista fosse il prodotto più adatto alle loro esigenze, soprattutto per la sua nativa capacità di customizzazione.

I benefici

L’utilizzo semplice e intuitivo lato user.

Caratteristiche quali il “full web”, la personalizzazione e l’integrazione con i sistemi interni che permettono di avere dati aggiornati in real time, sia dal punto di vista degli utenti che lo usano ma anche degli asset.

Dati sia aggiornati che storici, in modo tale da generare l’adeguata risoluzione al problema in tempi rapidi.

“Diciamo che non abbiamo avuto particolari esigenze a parte adeguamenti tecnologici evolutivi normali come aggiornamenti ecc. e l’utilizzo attuale soddisfa a pieno le nostre esigenze. Ed inoltre, posso dire che l’evoluzione del prodotto, partendo anche dall’utilizzo iniziale, è stato assolutamente in linea con le nostre aspettative”, afferma Guido Santoro.

La soluzione

I primi rapporti di IZS con EasyVista & NETCOM risalgono al 2010. Dopo una prima parte di implementazione e prova, ne è seguita una di aggiornamenti/adeguamenti, fino ad arrivare ad aggiungere altri moduli che hanno reso il prodotto ancora più adatto alle loro esigenze.

Il passo successivo era quello di integrare la soluzione ai dati di inventario hardware e software. Altre integrazioni effettuate sono state quelle con l’applicativo dell’ufficio acquisti per la gestione del libro cespiti e, con il tool dell’ufficio personale per le informazioni riguardanti gli utenti che lo utilizzano. Questo, ha reso possibile a IZS di poter avere sistemi integrati automaticamente senza bisogno di un lavoro manuale, e di avere un unico prodotto che possa gestire l’intero panorama informativo sia lato utenti che lato hardware, in maniera del tutto sincronizzata.

Essendo l’utilizzo principale che IZS fa del prodotto legato alla gestione dei ticket, ovvero delle richieste di assistenza, che possono essere sia interne, quindi da parte del personale dell’Istituto, sia esterne, ovvero il servizio fornito dall’Help Desk relativamente alle anagrafiche animali citate precedentemente, anche il tema della gestione degli Asset IT a livello aziendale aveva una rilevanza molto importante.

I risultati avuti possono essere riassunti in due aspetti principali: la facilità di utilizzo e di integrazione che EasyVista ha dimostrato e l’ottimo lavoro di NETCOM che ne ha permesso una alta personalizzazione e lo ha reso ottimale alle loro esigenze. Il sistema risulta così sempre aggiornato e sincronizzato ai cambiamenti interni.

Il Dott. Guido Santoro, per concludere afferma che: “Riassumendo il tutto, inizialmente l’utilizzo di Easyvista era quello della gestione del ticketing. Poi, attraverso integrazioni e personalizzazioni del prodotto, è stato esteso anche alla gestione generale degli asset IT. Questo perché la facilità di utilizzo e di integrazione di Easyvista ai nostri sistemi, ci ha permesso di rendere il processo molto più veloce e di conseguenza una gestione dei problemi più efficiente”.