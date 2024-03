Il 6 marzo parte Start Up Factory nella cornice della fiera MECSPE; a inaugurarla il professor Antonio Frisoli, ordinario di robotica e presidente del centro di competenza ARTES 4.0

Sono molteplici le sfide (e le opportunità) per il manifatturiero italiano. C’è chi mette come priorità l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale e l’urgenza di un nuovo tipo di formazione, c’è inoltre il ruolo di una finanza paziente e lungimirante, oltre alla sostenibilità come traguardo ineludibile. Ecco perché a MECSPE, principale fiera italiana sulle innovazioni per l’industria manifatturiera, dal 6 all’8 marzo si terrà la Start Up Factory, prestigiosa tre giorni dedicata all’innovazione di frontiera e al confronto con gli esperti e con alcune tra le migliori startup del nostro paese.

A curare l’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è per il secondo anno di seguito l’acceleratore di startup industriali Industrio Ventures, attivo in Italia e a Boston, in collaborazione con i partner GELLIFY, Agevola Imprese, InnovUp, Lean Evolution e ProM Facility.

«L’obiettivo della Start Up Factory è far conoscere l’innovazione di alcune tra le startup più interessanti d’Italia alle imprese manifatturiere presenti a MECSPE, e di inquadrare i trend in atto nel manifatturiero globale grazie alle tavole rotonde con esperti di grande spessore dal mondo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’impresa, e agli speech di visione di speaker di calibro europeo – dichiara Gabriele Paglialonga, direttore generale di Industrio Ventures –. Parleremo di temi strategici come l’Industria 5.0, l’IA, il dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese innovative, la transizione ecologica, la finanza agevolata per chi innova e ovviamente il nostro cavallo di battaglia, l’Open Innovation, una strada sempre più battuta dalle aziende. Le startup faranno i loro pitch e avranno modo, nei loro stand, di presentare nel dettaglio tecnologie e soluzioni».

A inaugurare la tre giorni il professor Antonio Frisoli, ordinario di robotica presso la Scuola Superiore Sant’Anna e presidente del centro di competenza ARTES 4.0, che alle 10:15 del 6 marzo terrà uno speech dedicato ai temi del manifatturiero innovativo e di un nuovo tipo di formazione. «Siamo molto felici di contribuire alla Start Up Factory, iniziativa in cui crediamo molto, nella direzione di creare in Italia un ecosistema di innovazione che consenta di stimolare, promuovere ed accrescere la nascita di nuove imprese startup, che possano portare innovazione dirompente e trasferire conoscenze e tecnologie dai laboratori più avanzati di ricerca ai mercati. In settori chiave e oggi sempre più in espansione, come quelli della robotica e dell’Intelligenza Artificiale, è prezioso dare visibilità e supporto alle iniziative di startup, da un lato con un’azione di guida nei confronti di team favorendo il loro indirizzo alla soluzione di esigenze reali di mercato, dall’altro lato promuovendo l’incontro con i capitali e con le aziende corporate, fondamentali per la fase di scaling-up e di crescita. L’innovazione guidata da scienza rimane un fattore chiave di competitività delle nostre imprese nel panorama internazionale»