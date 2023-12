In vista del 2024 scopriamo quali sono le previsioni e le prospettive per Bitcoin e per le nuove crypto più in vista del momento.

Il prezzo del Bitcoin è sceso di circa l’1% nelle ultime 24 ore. Ciò significa che il consolidamento continua. Tuttavia, la pressione di vendita è gestibile. Nonostante il significativo rally di novembre/dicembre, finora non sono state realizzate massicce prese di profitto. Apparentemente gli holder di Bitcoin stanno speculando su guadagni di prezzo significativamente maggiori. Tuttavia, l’esperto trader di criptovalute @StockmoneyL indica una correzione imminente. Perché inizialmente viene indicata un’ulteriore correzione, che offre nuove opportunità di ingresso. Quindi “… è probabile che il prezzo del Bitcoin decolli”, il che significa che si verificherebbe il rally da tempo citato nel prossimo mercato rialzista del Bitcoin. Nuovo rally o trappola? Mentre le altcoin hanno guadagnato forza nelle ultime 24 ore e Ethereum, ad esempio, è cresciuto di circa il 5%, Bitcoin continua a consolidarsi. Qui gli analisti di Santiment vedono il crescente pericolo che stiamo assistendo ad una trappola per i tori. Gli investitori riducono quindi la loro esposizione o almeno non osano rientrare. Anche l’analista crypto Ali_Charts vede un rischio di correzione a breve termine. Perché l’ottimismo per BTC ha raggiunto il culmine. Ma anche BTC si sta sviluppando in modo contrario al sentiment del mercato, quindi l’analista ritiene probabile una correzione. Nel medio termine, il rally del Bitcoin potrebbe ancora continuare. I catalizzatori attuali sono ancora intatti. Il corso ciclico della criptovaluta più preziosa fa ben sperare per il 2024. C’è anche il possibile ETF spot su Bitcoin e il perno della politica monetaria. Se il prezzo si raffreddasse in modo significativo nel breve termine e le battute d’arresto eliminassero il denaro debole dal mercato, gli investitori lungimiranti potrebbero avere l’opportunità di entrare. La migliore alternativa a Bitcoin, ecco BTCMTX Quando Bitcoin sperimenta uno slancio rialzista, questo di solito ha anche un effetto positivo sui progetti legati a Bitcoin come Bitcoin Minetrix (BTCMTX). Questo perché un aumento del prezzo del Bitcoin stimola l’interesse e la fiducia nei progetti correlati, anche se non hanno alcun collegamento immediato. Gli investitori attratti dalla performance positiva di Bitcoin tendono ad investire anche in prodotti connotati, permettendo a questi progetti di beneficiare di maggiore attenzione e flusso di capitali. Diamo quindi uno sguardo alla migliore alternativa oggi a BTC, ovvero Bitcoin Minetrix. Bitcoin Mintrix Bitcoin Minetrix sta attualmente registrando una domanda in aumento, che è strettamente legata all’attuale movimento Bitcoin. Oltre 5 milioni di dollari sono già confluiti in Bitcoin Minetrix. La forza del nuovo token risiede nella sua stretta connessione con l’ecosistema Bitcoin, che è evidente attraverso il suo metodo innovativo di cloud mining basato su token. Il team dietro Bitcoin Minetrix ha persino incaricato ambasciatori appositamente selezionati di avviare accordi commerciali iniziali con fornitori di cloud, nonché marketing e altre partnership per garantire un lancio di successo del progetto. Lo sviluppo fondamentale continua a progredire. Bitcoin Minetrix si basa sulla blockchain di Ethereum e offre ai possessori del token $BTCMTX l’opportunità di generare reddito passivo attraverso crediti di cloud mining. Queste entrate si basano sulla quota dei premi derivanti dal processo di mining di Bitcoin. Il contratto intelligente stake-to-mine personalizzato del sistema gestisce la distribuzione dei crediti cloud per il mining e determina la durata dell’estrazione. Tutto questo viene presentato in modo trasparente su una dashboard personalizzata, offrendo agli utenti una chiara panoramica dei loro investimenti. Con Bitcoin Minetrix, il mining potrebbe diventare nuovamente più decentralizzato e redditizio per gli investitori privati nel 2024. VAI SU BITCOIN MINETRIX