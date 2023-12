In questo articolo scopriamo le nuove funzionalità offerte dai bancomat di nuova generazione

I servizi bancari digitali hanno ridotto sensibilmente la necessità di recarsi in banca di persona poiché, tra i vari servizi previsti, i clienti ora possono controllare saldi, trasferire fondi, effettuare depositi e richiedere prestiti, il tutto in modalità online. Tuttavia, i funzionari degli istituti di credito desiderano valorizzare le proprie strutture fisiche per riportare i clienti nelle filiali. E questo viene fatto anche grazie ai bancomat

All’interno delle agenzie, il personale può fornire consigli, aiutare i clienti a orientarsi tra i vari servizi e valutare azioni di cross-selling o up-selling. Le banche possono poi utilizzare nelle filiali anche dispositivi innovativi, come le tecnologie Beacon che inviano messaggi di marketing mirati agli smartphone dei clienti, oppure le applicazioni di realtà aumentata che consentono di esplorare i servizi con nuove modalità.

Gli sportelli bancomat (ATM, Automated Teller Machines) sono un potente mezzo di attrazione che spinge i clienti a tornare nelle filiali. Nel mondo sono in funzione più di 3,2 milioni di bancomat e, mentre la tecnologia attuale esiste da oltre 50 anni, sembra stia attraversando un’importante fase di cambiamento. Di seguito si indicano nuove funzionalità offerte dai bancomat di nuova generazione:

Offerta di un’esperienza simile a quella dello smartphone : i clienti possono utilizzare i touchscreen del bancomat per regolare la risoluzione dello schermo e possono anche autenticare le transazioni utilizzando i propri telefoni o codici QR o ancora il riconoscimento facciale.

: i clienti possono utilizzare i touchscreen del bancomat per regolare la risoluzione dello schermo e possono anche autenticare le transazioni utilizzando i propri telefoni o codici QR o ancora il riconoscimento facciale. Semplificazione delle transazioni: i recenti modelli di bancomat consentono la scansione integrata dei documenti, offrono assistenza dal personale al cliente in diretta video e forniscono consigli per i prelievi. Andando oltre, i clienti possono utilizzare le app bancarie sugli smartphone per predisporre le transazioni, oppure avvicinarlo al bancomat per prelevare il contante senza inserire la carta.

i recenti modelli di bancomat consentono la scansione integrata dei documenti, offrono assistenza dal personale al cliente in diretta video e forniscono consigli per i prelievi. Andando oltre, i clienti possono utilizzare le app bancarie sugli smartphone per predisporre le transazioni, oppure avvicinarlo al bancomat per prelevare il contante senza inserire la carta. Accesso globale al flusso di contante e depositi : altre funzionalità disponibili presso gli sportelli bancomat includono la possibilità di richiedere un pagamento in contanti tramite carta di credito e di prelevarne o effettuare un deposito su una banca specifica da qualsiasi bancomat.

: altre funzionalità disponibili presso gli sportelli bancomat includono la possibilità di richiedere un pagamento in contanti tramite carta di credito e di prelevarne o effettuare un deposito su una banca specifica da qualsiasi bancomat. Svolgimento di un maggior numero di attività tramite touchscreen: i bancomat di nuova generazione possono consentire ai clienti di effettuare il pagamento delle imposte di reddito e di fatture inserendo estratti conto e contanti. I consumatori possono anche richiedere prestiti tramite gli ATM bancomat.

Le filiali bancarie avranno un uso dell’IT più ampio

Queste nuove funzionalità aumentano l’utilizzo di tecnologia presso le filiali, imponendo anche la necessità di manutenzione e assistenza costanti. I tempi di inattività non pianificati possono infatti danneggiare l’esperienza dei clienti e di conseguenza i ricavi. Basti pensare alle commissioni addebitate dalle banche per le transazioni a coloro che non sono clienti e le commissioni più elevate sui prelievi di valuta internazionale.

Di conseguenza, la gestione di un numero maggiore di dispositivi IT nei siti edge presenta nuove sfide. Le filiali delle banche svolgono operazioni di tipo lean, con personale a contatto con i clienti e nessun supporto IT in loco. Di conseguenza, le banche assumono fornitori di servizi locali per la manutenzione, l’update e la risoluzione dei problemi di sportelli bancomat e altri dispositivi. Ciò significa sostenere costi per questi servizi, che comprendono il costo delle visite dei tecnici. Inoltre questi ultimi, aprendo gli sportelli bancomat ATM per effettuare manutenzioni e riparazioni, di fatto ne bloccano l’utilizzo.

Di Dario Cosentino, Senior Solutions Engineer di Vertiv