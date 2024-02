L’accordo con Fabrick abilita per Generalfinance le opportunità della PSD2, consentendo ai clienti di attivare l’accesso ai conti da essi aperti presso altri istituti

La Società Generalfinance, specializzata nel factoring alle PMI, integra la propria piattaforma per un servizio digitale sempre più integrato, veloce ed efficiente, a vantaggio dei propri clienti, attraverso un nuovo accordo con Fabrick, realtà operativa nell’Open Finance internazionale. Attraverso questa collaborazione Generalfinance implementa un processo di tipo STP (Straight Through Processing) che consente di alimentare la propria piattaforma digitale sfruttando le opportunità della PSD2. In particolare, grazie all’accordo con Fabrick – istituto di pagamento autorizzato quale Account Information Service Provider (AISP) – qualora debitamente autorizzata, Generalfinance potrà integrare nel proprio sistema informativo la movimentazione bancaria dei conti correnti dei propri clienti tramite API. La movimentazione dei conti correnti consentirà di ottimizzare la riconciliazione degli incassi dai debitori, ottimizzando le attività e i costi di back office.

La piattaforma Open Finance di Fabrick permetterà inoltre di integrare in quella di Generalfinance la soluzione “Check IBAN” che consente di verificare in tempo reale l’esistenza e la titolarità di un IBAN nonché il codice fiscale o la partita IVA del titolare riducendo significativamente i rischi operativi e di frode.

Massimo Gianolli, CEO di Generalfinance: “Generalfinance considera l’innovazione coniugata alla sostenibilità un elemento fondamentale per la crescita del business. Il percorso di progressiva Digital Transformation ci ha portato a essere oggi una vera e propria “Data Driven Company”, nella quale i dati costituiscono un elemento fondamentale a fini decisionali e operativi, in particolare nell’ambito di valutazione e gestione del credito, nonché di monitoraggio del rischio. L’utilizzo dei servizi Open Finance di Fabrick rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della piattaforma di Generalfinance.”

Paolo Zaccardi, CEO e co-founder di Fabrick: “Questa collaborazione incarna a pieno lo spirito di Fabrick che si pone per Generalfinance come anello di congiunzione con il mondo bancario per ottimizzare il processo di erogazione del credito. L’evoluzione normativa ha permesso l’accesso alle informazioni dei conti, le capacità tecnologiche di Fabrick lo rendono effettivamente possibile. Oggi sono circa 1.500 le banche europee integrate con la nostra piattaforma, cosa che ci rende un possibile partner anche per una potenziale espansione del business all’estero. Questo progetto rappresenta una delle numerose possibilità di quanto fattibile con l’Open Finance e sono sempre più numerose le realtà che, come Generalfinance, scelgono di coglierne le opportunità per porsi sul mercato in modo davvero innovativo”.