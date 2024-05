Siti poker online ♠️ Le migliori poker room italiane [con bonus]

Qualsiasi appassionato di giochi online conosce bene il fascino del Poker. Parliamo del gioco di carte più famoso al mondo, del più giocato e richiesto anche online. D’altronde, uno dei grandi punti forti del poker è proprio dato dalla sua adattabilità, che lo rende giocabile ovunque.

Se anche tu stai cercando i migliori siti poker online dove giocare con soldi veri, allora sei nel posto giusto. In quanto esperti, abbiamo deciso di mettere a frutto la nostra capacità, costruendo una guida pratica per tutti gli utenti.

Siti di poker online: ecco la top 10 del mese

Sono moltissimi i siti che offrono il gioco del poker in molte delle sue varianti con un numero ragguardevole di poker room. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fare una prima selezione di quelli che a nostro parere sono ideali per giocare a poker online.

CoinPoker – Migliore sito di poker online in Italia, welcome bonus 150% fino a € 2.000 TG Casino – Primo e miglior Telegram poker casino Lucky Block – Sito di poker online in Italia numero uno Mega Dice – La migliore alternativa dei siti di poker online non AAMS Lucky7even – Sito di poker online con bonus sino a 3000 euro AmunRa – Bonus Benvenuto al 100% fino a € 500 e 200 FS alle slot Wintopia – Sino €2.000 di Welcome bonus e 300 Free spins Cobra Casino – Welcome bonus 150% fino a 2.600 euro con 300 Giri Gratis QuickWin – Bonus benvenuto del 100% e 200 Giri Gratis Rooster.bet – Welcome bonus sino a 5.000 eurocon 300 FS alle slot

Scegliere siti poker online con licenza di gioco

Il primo punto da focalizzare quando si parla di siti poker online è quello della licenza. Per giocare in completa sicurezza ed essere certi della propria privacy, la licenza di gioco è fondamentale. La licenza di gioco è infatti una certificazione rilasciata da enti accreditati che certifica la validità e la sicurezza di una piattaforma.

Uno qualsiasi dei migliori siti di poker online deve dunque soddisfare determinati criteri e standard stabiliti, per proteggere i giocatori e prevenire frodi.

Le licenze sono emesse da diverse giurisdizioni in tutto il mondo, ed hanno lo scopo di certificare la legalità, la sicurezza e l’equità delle piattaforme di gioco.

Le più note in territorio europeo sono:

Curaçao eGaming

ADM/AAMS;

Malta Gaming Authority (MGA);

UK Gambling Commission (UKGC);

Autorità di Gioco d’Azzardo di Gibilterra.

Rispetto della privacy e sicurezza nei siti poker online

Un punto chiave dell’utilizzo costante dei siti poker online è il loro rispetto della privacy e della sicurezza. Per scegliere correttamente un sito che rispetti questi parametri, ci sono almeno due elementi che bisogna tenere in considerazione. Ma procediamo per gradi.

Il rispetto della privacy e della sicurezza è fondamentale per qualsiasi giocatore. Essere certi che il sito in questione sia affidabile permette infatti all’utente di giocare tranquillo. Tale tranquillità è dovuta alla protezione diretta dei propri dati personali, cosa che aiuta a prevenire le frodi e le truffe. Contemporaneamente, si preserva la correttezza del gioco, cosa che a sua volta stimola i giocatori a rimanere online.

Vediamo quali sono le caratteristiche chiave dei siti sicuri che rispettano privacy e sicurezza.

Siti poker online sicuri

I siti poker online definibili “sicuri” sono siti scommesse poker online con determinate caratteristiche. La possessione di precise peculiarità identifica infatti l’attenzione del sito nei confronti di questa necessità dell’utente, più pulsante che mai, oggi come oggi.

Tra le caratteristiche più importanti di un sito sicuro troviamo innanzitutto i protocolli crittografici. Parliamo di codici come SSL o TLS. Questo è essenziale per crittografare i dati sensibili scambiati tra il dispositivo del giocatore e il server del sito. Ciò aiuta a garantire che le informazioni personali e finanziarie siano al sicuro da accessi non autorizzati.

Importante anche la reputazione del sito, e delle recensioni lasciate dagli utenti che vi giocano.

Al fine di proteggere gli utenti, potrebbe essere interessante anche l’assenza di protocolli KYC, ossia di controlli dei documenti. L’assenza di KYC garantisce l’anonimato, soprattutto nei siti stranieri che accettano criptovalute come metodi di pagamento.

I siti di poker online senza controllo KYC

Come anticipato nel paragrafo precedente, i siti poker online sicuri sono spesso quelli senza controllo KYC. Il controllo KYC (know your customer), è un protocollo di controllo dei documenti che serve ad identificare gli utenti. Nonostante questo sistema sia molto utile nei casinò AAMS (adesso ADM) in Italia, risulta un po’ complesso nei siti stranieri con criptovalute.

I siti senza controllo KYC permettono infatti di mantenere l’anonimato totale, sfruttando contemporaneamente la decentralizzazione delle cripto in favore della propria protezione personale.

Giocare su un sito di poker online senza KYC permette quindi di snellire notevolmente le procedure di iscrizione, e di garantirsi una certa sicurezza sull’anonimato.

L’importanza di RNG e Rake nei siti poker online

Ad avere un’importanza altrettanto centrale nella distinzione dei migliori siti poker online sono anche RNG e Rake. Quando parliamo di questi due elementi, ci riferiamo rispettivamente al generatore di numeri casuali ed alle commissioni applicate (RNG) . Come intuibile, sono elementi molto importanti per una piattaforma di questo tipo, considerando anche l’elemento casuale del gioco.

Nello specifico, dunque, l’RNG permette all’utente di giocare contro un sistema di distribuzione delle carte completamente casuale, cosa che aumenta la difficoltà nella previsione.

Le rake sono invece le commissioni che vengono attribuite ed applicate dai vari siti poker online. Sono gli elementi che determinano le divisioni d’incasso e i guadagni della piattaforma.

Generatore di numeri casuali nei siti di Poker (RNG)

Come abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti, dunque, l’RNG è un sistema di generazione casuale di numeri. Questo viene adottato nei migliori siti di poker online con lo scopo di determinare una distribuzione delle carte imprevedibile. L’obiettivo è far sì che il gioco possa garantire integrità ed onestà, in base all’istituzione di partenza.

Un buon RNG genera sequenze di numeri in modo imprevedibile e casuale, sfruttando algoritmi scritti appositamente. La generazione dev’essere totalmente casuale, ma al tempo stesso imprevedibile. Per garantire questo, i migliori siti di poker online sottopongono il loro RNG a test esterni indipendenti.

Questo viene fatto per verificare che si tratta di un algoritmo veramente casuale, e non influenzabile da nessuna parte.

Le commissioni dei migliori siti poker online (Rake)

Altrettanto fondamentale, soprattutto nei migliori siti di poker online che richiedono soldi veri, sono le commissioni. Note anche come “rake”. Si tratta di una piccola percentuale del piatto, che viene trattenuta dalla piattaforma come compenso personale.

Parliamo quindi di una delle forme di guadagno dei siti poker online, utili per fornire i servizi necessari per ospitare i tavoli da poker.

Come detto, le rake sono percentuali dei piatti di gioco. Se la rake è del 5%, con un piatto di 100€, la commissione trattenuta dalla piattaforma sarà di 5€. In certe piattaforme, comunque, questa rake è limitata, in maniera tale da evitare commissioni eccessive sui piatti più succosi.

Prelevare e depositare soldi veri nei siti poker online

Tra le grandi particolarità che fanno parte della gestione dei migliori siti poker online troviamo i metodi di prelievo e deposito per il denaro. Parlando concretamente di piattaforme che utilizzano denaro reale per le proprie transazioni, contare su metodi affidabili è importantissimo.

Per prelevare e depositare soldi veri nei siti scommesse poker online, si adottano dunque tecniche e metodi precisi. Il migliore in assoluto e moderno è sicuramente quello che prevede l’impiego delle criptovalute.

Decentralizzate e completamente sicure, sono la soluzione tecnicamente migliore sotto diversi punti di vista. Non a caso, alcune piattaforme adottano anche dei token proprietari, ossia delle monete digitali che sono compatibili solo con quella piattaforma.

Ovviamente ci sono anche altri metodi, come carte di credito e debito, o persino wallet digitali.

Scopriamo meglio questi metodi di pagamento diffusi nei siti online di poker.

Criptovalute

Le criptovalute sono uno dei migliori metodi di pagamento e prelievo in assoluto. Per tutti i migliori siti poker online, infatti, le criptovalute rappresentano un punto molto importante dell’esperienza, grazie alla loro decentralizzazione. Proprio questa natura, insieme alla crittografia avanzata delle transazioni, rende le comuni criptovalute una scelta attraente per i giocatori di poker.

Garantiscono infatti anonimato, velocità nelle transazioni, costi ridotti per commissione ed un accesso globale. Questo permette ai giocatori di giocare da qualunque parte del mondo, senza doversi preoccupare delle restrizioni sui pagamenti internazionali.

Token proprietari

Sempre attraverso la tecnologia blockchain delle criptovalute, i migliori siti poker online propongono dei token proprietari. Questi non sono altro che una forma di valuta/moneta digitale, emessa da una specifica piattaforma di casinò e poker online. Il token viene dunque utilizzato all’interno di quel sistema specifico, in questo caso nei siti di poker online.

Il concetto è quello di proporre una moneta unica ad utilizzo esclusivo, con una base decentralizzata e soprattutto compatibile solo con una precisa piattaforma.

I token proprietari possono essere utilizzati per incentivare la partecipazione dei giocatori. La piattaforma potrebbe infatti premiare i giocatori con token, per il volume di gioco prodotto, incoraggiando il coinvolgimento continuo e la fidelizzazione.

Carte di credito e debito

Tra i metodi di pagamento e prelievo per poker online migliori siti troviamo le carte di credito e debito. Queste sono il metodo più semplice e basilare possibile, adottato inizialmente da tutte le piattaforme di questo genere. Basta spesso dunque associare la propria carta allo strumento di pagamento del sito, conferendo tutte le autorizzazioni necessarie.

Le carte di pagamento sono semplici e molto veloci nell’impostazione, potendo essere utilizzate per i pagamenti e per i prelievi delle vincite. Altro vantaggio è dato dalla loro ampia accettazione da tantissimi siti non solo di giochi online.

Wallet digitali

Altro metodo particolarmente richiesto e definito importante è quello dei wallet digitali.

Si tratta, in questo caso, di strumenti digitali che permettono di conservare, gestire e trasferire criptovalute e valute digitali. Di solito, dunque, vengono utilizzati per conservare le criptovalute, ma anche monete specifiche come i token più particolari.

Questo è un metodo di pagamento e prelievo molto sicuro, che alla già grande sicurezza delle cripto aggiunge diversi elementi. I wallet digitali offrono infatti un alto livello di sicurezza, con la crittografia avanzata per proteggere le chiavi private.

I migliori tre siti di poker online in Italia del momento

Ora che abbiamo una coscienza più chiara dei migliori siti poker online, è giunto il momento di scendere a fondo nella ricerca. Trovare i migliori siti scommesse poker online può infatti essere un’impresa ardua senza una guida. Proprio per questo motivo, abbiamo raccolto quelli che sono i migliori 3 siti di poker online.

Si tratta di piattaforme di gioco molto particolari, che offrono l’opportunità di giocare a poker sfruttando diversi vantaggi interessanti. Dall’adozione delle criptovalute all’offerta stratificata, passando per benefici di benvenuto speciali e giochi particolari.

Grazie ai prossimi paragrafi, sarete in grado di determinare quale di queste sarà la vostra prossima piattaforma di gioco. Rimboccatevi le maniche e mettetevi in discussione, perché stiamo per scoprire i migliori siti poker online che potreste approcciare oggi stesso.

CoinPoker

La prima piattaforma che abbiamo deciso di inserire in questa sequenza di consigli è CoinPoker, il miglior sito di crypto poker in Italia. Chi bazzica nel mondo del gioco online ne avrà già sicuramente sentito parlare. Questa è una piattaforma verticalizzata attorno al tema del poker, la quale si propone come un sito di gioco unico.

Si tratta di una piattaforma interamente localizzata attorno al poker, proponendo quello delle criptovalute come metodo di pagamento principale. CoinPoker è dunque l’incrocio perfetto tra un crypto casino e una piattaforma di poker, in quanto questo incrocio preciso non è così frequente come sembra.

All’interno di questa piattaforma gli utenti possono giocare a tantissime varianti di poker. Si può giocare a versioni come il Texas Hold’em, il Poker a mazzo corto o l’Omaha Hold’em. Per ogni gioco esiste una pagina dedicata, acuendo quindi il feeling tra online e poker.

Da un punto di vista prettamente tecnico parliamo di una piattaforma molto sicura. Le cripto contribuiscono alla decentralizzazione, mentre l’iscrizione rimane veloce ed anonima grazie all’assenza di KYC. Interessante anche il sistema RNG completamente casuale, così come anche la presenza di un token nativo, il CHP.

Questo sito offre inoltre un fantastico bonus di benvenuto. Parliamo di un beneficio del 100% su 3 depositi, x 100/300/700 Tether.

Nome casino CoinPoker Licenza di gioco Curacao eGaming Casino online No Tornei e Poker Room Sì / Sì Varianti di poker disponibili Texas Hold’em, Short Deck Poker, Omaha Hold’em, Poker Omaha a 5 carte Bonus di benvenuto 100% su 3 x 100/300/700 Tether

Lucky Block

Tra i migliori siti poker online più interessanti che potreste approcciare menzioniamo anche Lucky Block. Questo è un vero e proprio cripto casinò, ossia una piattaforma di gambling completa che offre un’esperienza generalista di alto livello. Questo include quindi un’ottima offerta per quanto riguarda il poker, senza trascurare l’integrazione delle criptovalute.

Lucky Block è infatti una piattaforma che nasce essendo un casinò. Questo implica l’offerta di altri giochi oltre al poker, come slot, roulette, blackjack e baccarat. A questi si somma però anche un’offerta concreta legata al poker, offrendo sia le varianti comuni che il poker in live.

Questo permette di sperimentare l’esperienza del gioco del poker con un vero croupier, pronto a gestire le varie partite.

Più in generale, parliamo di una piattaforma intuitiva e sicura. L’adozione delle criptovalute incentiva la sicurezza e l’anonimato, mentre la licenza Curacao Gaming Board conferma la sua affidabilità. Un sito di poker online che accetta tutte le principali criptovalute, senza dimenticare il token nativo LBLOCK.

Altro carattere che potrebbe interessare i giocatori è dato dal bonus di benvenuto. In questo caso, infatti, parliamo di un beneficio del 200%, cumulabile fino a 10.000€. A questo bonus si sommano anche ulteriori 50 giri gratuiti, da utilizzare su slot compatibili.

Nome casino Lucky Block Licenza di gioco Curacao eGaming Casino online Sì Tornei e Poker Room Sì / Sì Varianti di poker disponibili Texas Hold’em, Omaha Hold’em, Live Poker Bonus di benvenuto 200% fino a 10.000€ + 50 FS

Mega Dice

Il terzo dei nostri migliori siti poker online è un’altra piattaforma che, concettualmente, si avvicina parecchio a Lucky Block. Stiamo parlando di Mega Dice, un sito di crypto casino che risulta essere una delle migliori piattaforme di moderna concezione. Questo casinò raccoglie infatti decine di opzioni diverse, unendo gambling, betting e poker.

Direttamente dalle Antille Olandesi, questa è una piattaforma regolare con licenza Curaçao. Uno dei punti chiave di questa piattaforma è però dato dall’integrazione di Telegram come metodo di accesso. Questo permette di velocizzare l’iscrizione (senza KYC), fornendo tutti i vantaggi crittografici di Telegram per la protezione dei dati.

Tra le varie dinamiche che accentuano la sicurezza di questa piattaforma troviamo la compatibilità con i Wallet Digitali. Questo migliora velocità e trasparenza, senza dimenticare la decentralizzazione fornita dall’utilizzo delle cripto. Anche qui, infatti, i metodi di pagamento si rifanno principalmente a tale tecnologia, accettando Bitcoin, Tether, Litecoin, Ethereum e XRP.

Un’offerta sicuramente vasta di giochi chiude il cerchio, con un bonus di benvenuto che potrebbe far sicuramente gola a moltissimi utenti. Parliamo infatti di un beneficio di benvenuto del 200% cumulabile fino a 1 BTC, con in aggiunta anche 50 giri gratuiti su Wanted Dead.

Nome casino Mega Dice Licenza di gioco Curacao eGaming Casino online Sì Tornei e Poker Room Sì / Sì Varianti di poker disponibili Texas Hold’em, Omaha Hold’em Bonus di benvenuto 200% fino a 1 BTC + 50 FS su Wanted Dead

Le varianti di poker più famose

Come ormai sappiamo, i migliori siti poker online sono definiti tali anche grazie alla loro ampia proposta di varianti. Un buon sito che si rispetti riesce a variare la propria offerta ludica attraverso le diverse modalità di poker. Essere dunque coscienti delle varianti più famose permette al giocatore di affrontare ogni nuova partita con una certa preparazione.

Nelle prossime righe, esploreremo 6 delle varianti di poker più conosciute in assoluto. Vedremo le varie distinzioni chiave, approfondendo il punto cardine essenziale per ogni modalità.

Questa panoramica ci permetterà di capire le varianti minime che ognuno dei migliori siti poker online dovrebbe offrire per definirsi tale.

Texas Holdem

Quella del texas hold’em è probabilmente la variante del poker classico più conosciuta, a livello internazionale.

Si tratta della variante più semplice da imparare. Qui, i giocatori ricevono due carte personali, condividendo cinque carte comuni posizionate sul tavolo con gli altri giocatori. L’abilità gioca un ruolo chiave, soprattutto nel valutare le probabilità e nel leggere gli avversari.

Le strategie principali qui includono bluff, puntate e rilanci per controllare il piatto, con lo scopo di formare la combinazione più potente della mano.

Omaha Poker

L’Omaha Poker è un’altra delle grandi varianti comuni offerte dalle varie piattaforme di gioco. Questa particolarità presenta però alcune importanti differenze. In questa variante, infatti, i giocatori ricevono quattro carte private invece di due. Sul tavolo si trovano comunque 5 carte comuni, di cui 3 faranno parte della combinazione vincente.

Di conseguenza, i giocatori dovranno scegliere due delle proprie quattro carte per comporre una mano solida. Ciò va fatto sfruttando una valutazione accurata delle probabilità e una gestione ottimale delle carte.

Pot Limit Omaha

La Pot Limit Omaha è una di quelle varianti che, molto particolare, cambia un altro aspetto del gioco rispetto a quanto visto finora con altre modalità. In questo frangente, infatti, le scommesse sono limitate al totale del piatto, mentre le altre dinamiche seguono un po’ lo stile dell’Omaha.

Ogni giocatore riceve dunque 4 carte, per creare una combinazione in maniera simile a come si fa nell’Omaha. I giocatori possono qui però scommettere fino all’ammontare del piatto attuale in qualsiasi momento, creando una maggiore suspense e tensione.

5-Card Pot Limit Omaha

Come ci suggerisce il nome, la 5-Card Pot Limit Omaha è Una variante di Pot Limit in cui i giocatori ricevono cinque carte private, invece di quattro. La base intorno segue dunque l’unione del concetto di pot limit e di Omaha, ai quali si somma appunto una divisione diversa del numero di carte.

Visto il numero diverso di attribuzione delle carte, questa variante richiede un lavoro molto meticoloso nella selezione delle combinazioni.

Short Deck Poker

Un’altra utilissima variante è quella nota ai più come “Short Deck Poker”. Questa variante, come ci suggerisce anche il nome, si caratterizza per una proposta molto diversa rispetto al poker tradizionale. In questa variante, infatti, si gioca con un mazzo abbastanza ridotto, rimuovendo tutte le carte dal due al cinque dal mazzo di partenza.

In sostanza, si gioca con 36 carte piuttosto che con 52, definendo un gioco molto più dinamico con combinazioni complesse più frequenti. Questo crea atmosfere tese in pochissimo tempo, in quanto delle mani imbattibili possono comparire velocemente.

Seven Card Stud Poker

Infine, l’ultima delle varianti più comuni per il poker online è quella del Seven Card Stud Poker. In questa modalità di gioco, a variare è nuovamente la distribuzione delle carte.

Nel Seven Card Stud Poker, i giocatori ricevono sette carte (tre private e quattro comuni). A differenza di quanto accade in altre varianti, però, devono utilizzare solo cinque carte per formare la migliore mano possibile. Dopo l’ante e le varie fasi di scommessa, in cui il giocatore con la mano più alta visibile apre le scommesse, si passa al river. Qui, con la distribuzione della settima carta (coperta), c’è una fase finale di scommesse, che precede lo showdown.

Tutti i tornei dei siti poker online

Parlare di siti poker online nel 2024 sarebbe impossibile senza parlare delle opportunità di gioco che vengono offerte. Le varianti hanno un ruolo importante, certo, ma senza i tornei il gioco non prenderebbe vita. Quando si sta per selezionare una piattaforma su cui giocare, conoscere i principali formati di torneo può essere molto utile.

Proprio per questo motivo, vedremo tutti i tornei dei migliori siti poker online, con una breve panoramica volta alla loro illustrazione tecnica.

Scopriremo i punti forti di ogni modalità, con lo scopo di aiutare l’utente a interfacciarsi con le opzioni di gioco offerte.

Multi-Tavolo

I tornei Multi-Tavolo sono la modalità sicuramente più nota all’interno dei vari siti di poker online.

In questi tornei, tantissimi giocatori si connettono per competere su più tavoli. Man mano che si eliminano i giocatori, si riduce gradualmente il numero di tavoli, fino a quando non rimane un unico tavolo finale. Si tratta di tornei molto apprezzati, soprattutto grazie agli ampi montepremi e alla competizione intensa. L’unione di questi fattori richiede una combinazione di abilità, strategia e resistenza tattica.

Sit & Go

I tornei sit&go sono un’altra modalità molto apprezzata di tornei di gioco nei migliori siti di poker online. Questi sono una modalità molto veloce, quasi istantanea, di gioco, i quali iniziano non appena si raggiunge un numero prestabilito di partecipanti, solitamente tra i 6 e i 10 giocatori.

Dal ritmo veloce e con spese contenute, questi tornei sono perfetti per chi non intende perdere tempo. Offrono infatti una dinamica super veloce, che permette agli utenti di giocare tante mani rapide in successione.

Poker satellite

I tornei poker satellite nei siti poker online più interessanti sono delle opportunità di approfondimento del gioco molto particolari. Questi sono tornei di vario genere, che conferiscono (potenzialmente) l’accesso a tornei molto più grandi, con montepremi molto ricchi.

Chi gioca a questi tornei ambisce dunque all’ottenimento speciale di un “ticket” per un torneo maggiore. Questo permette di qualificarsi per eventi di prestigio, senza doversi sobbarcare l’intera quota di accesso. Determinati tornei, infatti, possono richiedere buy-in molto ampi, precludendo l’ingresso ad alcuni tipi precisi di giocatori.

Heads-up

Nei tornei headsup che vengono offerti dai migliori siti poker online, invece, la sfida si concentra nei duelli 1 V 1. La competizione procede senza sosta finché uno dei due non cede la mano o perde la partita, in favore dell’avversario. Questo formato è molto interessante per allenare le abilità strategiche e psicologiche dei partecipanti.

Giocare contro un singolo avversario richiede infatti una lettura precisa della persona, e la capacità di prendere decisioni difficili anche rapidamente.

Freezeout

Nei poker online migliori siti, un’altra frequente tipologia di torneo è il Freezeout.

In questa modalità di gioco avvincente, i giocatori ricevono un ammontare fisso di chip all’inizio. Una volta che le chip sono esaurite, i giocatori sono eliminati dal torneo senza possibilità di rebuy. Rispetto ad altre tipologie di torneo, dunque, questo è uno di quelli che vieta il re-ingresso, impedendo l’acquisto di una nuova entrata.

Sono tornei che esigono una gestione delle chip e una strategia iniziale ancora più attenti. I Freezeout sono tra i formati più puri e impegnativi del poker.

Freeroll

Tra i tornei più comuni ed apprezzati nei migliori siti di poker online rientrano ovviamente i freeroll.

Come ci suggerisce il nome, questi sono tornei ad accesso libero e gratuito, permettendo così a qualsiasi giocatore di iscriversi. Nonostante l’assenza di un buy-in definito, offrono comunque degli interessanti montepremi, che possono essere coadiuvati da altre opportunità.

Sono tornei perfetti per i nuovi giocatori che vogliono fare esperienza senza rischiare il proprio denaro. Si tratta però anche di ottime opportunità per i giocatori esperti, che cercano di aumentare il proprio bankroll senza investimenti.

Tornei Hyper e Turbo poker

A definire l’offerta nei migliori siti di poker online ci pensano anche i tornei Hyper e Turbo poker. In questi tornei è la velocità nei riflessi che conta. Si tratta di giochi definiti da livelli di bui che aumentano molto rapidamente.

Rispettivamente, l’incremento avviene ogni 3-5 minuti per i Turbo, e meno di 3 minuti per gli Hyper.

Questa modifica rapida richiede agli utenti di adattarsi in maniera rapidissima ai cambiamenti, delineando un ritmo crescente complesso da seguire.

Time-Limited

I tornei time-limited (a tempo limitato), sono un’altra grande offerta dei poker online migliori siti. In questa modalità di gioco, si seguono delle partite all’interno di un torneo a durata predefinita.

Al termine del tempo predisposto, il torneo termina indipendentemente dal numero di giocatori rimasti in gioco. Nel momento in cui il torneo viene chiuso, i premi vengono assegnati in base alla posizione mantenuta dal giocatore al termine del tempo.

Tornei Re-Buy

Infine, troviamo nei migliori siti poker online anche i tornei Re-Buy.

In queste particolari modalità di gioco, gli utenti che vengono eliminati possono acquistare un nuovo accesso al tavolo, continuando a giocare. In questo modo, ogni utente ha una seconda (o anche terza) opportunità, spesso portando anche a montepremi più elevati grazie alle multiple entrate.

In questi casi, i giocatori devono essere in grado di regolarsi attivamente, tenendo conto di una possibile nuova spesa per l’ingresso post-uscita.

Bonus disponibili nei siti poker online

Ora che conosciamo un po’ tutte le dinamiche dei migliori siti poker online, è importante per l’utente anche essere cosciente dei bonus disponibili. Come abbiamo visto esplorando i 3 siti da noi proposti, infatti, ogni piattaforma offre all’utente diverse opportunità di beneficio. Attraverso questi bonus, ogni giocatore può testare le varie modalità di gioco, approfittando di bonus ottenibili in diversi modi.

I bonus disponibili sono di solito i seguenti:

Bonus di benvenuto : viene offerto ai giocatori in seguito alla prima iscrizione, e consiste in una percentuale del primo deposito;

: viene offerto ai giocatori in seguito alla prima iscrizione, e consiste in una percentuale del primo deposito; Bonus senza deposito : beneficio concesso senza deposito iniziale, e consiste in una piccola somma o in ticket da giocare direttamente ai tavoli;

: beneficio concesso senza deposito iniziale, e consiste in una piccola somma o in ticket da giocare direttamente ai tavoli; Bonus ricarica : beneficio aggiuntivo per ogni deposito successivo, con percentuali e condizioni molto simili al bonus di benvenuto;

: beneficio aggiuntivo per ogni deposito successivo, con percentuali e condizioni molto simili al bonus di benvenuto; Bonus fidelizzazione: vantaggio dedicato ai giocatori abituali come parte di un programma VIP o di fidelizzazione. Include punti, denaro o ticket spendibili.

I siti di poker online da Telegram e App dedicata

I siti poker online migliori permettono ai giocatori di giocare al proprio torneo preferito anche da mobile. Una delle opportunità migliori, in questo frangente, è data dai siti di poker online da Telegram e App dedicata.

I siti che utilizzano Telegram come parte di accesso o utilizzo sono siti particolarmente sicuri. Questi includono infatti le dinamiche crittografiche dell’app di messaggistica, offrendo un’esperienza sicura ed un accesso veloce senza KYC. Sono sicuramente il metodo più veloce per giocare via mobile.

Contemporaneamente, i migliori siti poker online possono anche offrire un’app dedicata, ottimizzata per gli smartphone o per i tablet. Attraverso le app è possibile portare sempre con sé l’esperienza, giocando ovunque si preferisca.

Non sottovalutate neanche le opportunità responsive, ossia i siti accessibili via browser web che sono perfettamente ottimizzati per gli smartphone.

Le strategie migliori nei siti poker online

Anche nei migliori siti di poker online, saper utilizzare le migliori strategie di gioco diventa cruciale per ottenere dei risultati concreti. Proprio per questo motivo, è importante sapere che sono tante le strategie che possono essere adottate giocando a poker. In primo luogo, tuttavia, è fondamentale padroneggiare le basi del poker, come la valutazione delle mani e la comprensione delle probabilità.

A questo si sommano altre strategie, come un mix tra aggressività e cautela. Questo permette di massimizzare le vincite e minimizzare le perdite. Interessante anche l’osservazione degli avversari, anche online, che può offrire indizi preziosi sui loro schemi di gioco.

Capire se un avversario è tight, loose, aggressivo o passivo, aiuta a prevedere le sue mosse. Ad esempio, contro un giocatore tight, si può bluffare più spesso.

Ricordate inoltre di comprendere e accettare che il poker è un gioco di varianza. Ciò aiuta a gestire meglio le sconfitte temporanee.

Domande frequenti sui siti online di poker

Nonostante il nostro approfondimento completo sui siti poker online, può capitare che alcuni utenti presentino ancora dei dubbi e delle perplessità. Rispondiamo dunque alle domande più frequenti.

A che servono i controlli KYC?

I controlli KYC sono controlli dei documenti che servono a verificare l’identità dei giocatori. Sono controlli molto lenti e tediosi, che nei siti esteri sono spesso rimossi per proteggere l’anonimato dei giocatori.

I migliori siti poker online con criptovalute sono sicuri?

La presenza di criptovalute come metodo di pagamento permette di essere particolarmente sicuri delle proprie transazioni, potendo appunto contare su decentralizzazione e velocità.

Come capire se un avversario sta bluffando?

Osserva i pattern di scommessa e cerca cambiamenti improvvisi nel comportamento. Le incongruenze tra l’azione e la forza apparente della mano possono indicare un bluff.

Quante varianti devono avere i siti poker online?

I siti poker online devono offrire almeno le 7 principali varianti del gioco.

Qual è la mano più forte a Poker Texas?

La mano più forte nel Poker Texas Hold’em è la scala reale, composta da Asso, Re, Regina, Jack e 10 dello stesso seme.

Posso accedere ai siti poker online con Telegram?

L’accesso ai migliori siti di poker online tramite Telegram è permesso solo sulle piattaforme compatibili.

Conclusioni

In conclusione, dunque, i migliori siti poker online sono piattaforme uniche nel loro genere, le quali permettono ai giocatori di provare sulla propria pelle un’esperienza unica. Nel corso di questa guida, abbiamo visto come scegliere il sito giusto, anche grazie alle tre migliori piattaforme del genere.

Abbiamo imparato a riconoscere le diverse varianti, ed a distinguere i principali tornei offerti dai migliori siti di poker online.

Tenete sempre a mente, tuttavia, che il poker è un gioco pensato per divertirsi, e che le ragioni economiche devono sempre essere messe in secondo piano. Giocate responsabilmente e divertitevi.