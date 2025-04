Per una piattaforma dedicata al gioco, avere la capacità di proteggere nel profondo dati sensibili, fondi di gioco, transazioni finanziarie e dati delle carte di credito è importantissimo in quanto fondamentale per la costruzione della reputazione di un operatore.

Quello del gioco d’azzardo è un mondo estremamente competitivo, in cui la sicurezza informatica non soltanto è una questione tecnica ma è anche un potente strumento di marketing che permette di ottenere la risorsa più importante dai propri utenti: la fiducia! Gli utenti, infatti, possono scegliere una piattaforma piuttosto che l’altra non soltanto facendo affidamento sulla varietà dei giochi o la generosità dei bonus ma anche e sopratutto su un dato: la percezione di sicurezza che un sito è in grado di trasmettere attraverso la combinazione di grafica e funzionalità.

Per una piattaforma dedicata al gioco, avere la capacità di proteggere nel profondo dati sensibili, fondi di gioco, transazioni finanziarie e dati delle carte di credito è importantissimo in quanto fondamentale per la costruzione della reputazione di un operatore.

Il mercato moderno è molto affollato, con grandissimi nomi che si sfidano quotidianamente con proposte economiche estremamente golose come fa il casino di Betfair; proprio per questo anche un solo incidente di sicurezza può compromettere in maniera irreparabile l’immagine e la salute di un singolo brand.

Ecco tutte le cose più importanti da tenere a mente

Sicurezza e fiducia del giocatore vanno di pari passo

Per un utente che si registra su una piattaforma di gioco c’è uno step imprescindibile: inviare i propri dati personali e bancari alla piattaforma per permettere la creazione del conto di gioco, esattamente nel rispetto delle regole dell’agenzia che regola l’argomento nel proprio stato. In Italia fanno fede le disposizioni dell’ADM, che da questo punto di vista chiede alle piattaforme che vogliono operare legalmente una montagna di certificazioni e informazioni sulla sicurezza informatica.

Basta pensare al protocollo HTTPS, che è diventato fondamentale per ogni sito del settore: un sito senza protocollo SSL è molto più soggetto ad attacchi informatici man in the middle! Per poter operare legalmente in Italia, poi, il sito deve esporre politiche chiare su come gestisce i dati personali, in ottemperanza dei regolamenti europei.

Le aziende, comunque, possono solo guadagnarci dall’implementare importanti sistemi di sicurezza: diverse ricerche hanno dimostrato che i data breach non soltanto danneggiano il bilancio economico di un operatore a causa di multe e risarcimenti, ma fanno danni a lungo termine intaccando la reputazione pubblica della piattaforma per anni; in un settore competitivo come quello del gambling, dove la fiducia persa difficilmente si recupera, proteggersi è diventato più importante che mai.

Quali sono le misure tecniche chiave da implementare?

Le misure di sicurezza che una piattaforma deve impiegare per potersi proteggere in caso di necessità sono molteplici: il livello base prevede la certificazione SSL/TLS di grado forte, che certifica la crittografia per ogni scambio di informazioni. A questa poi si deve aggiungere la presenza di un sistema di autenticazione multi-fattore chiamato MFA, obbligatorio per le operazioni sensibili come il prelievo di denaro dal conto gioco o le modifiche alle credenziali.

Successivamente è necessario anche tenere conto della protezione avanzata contro i DDoS, un elemento essenziale per garantire la continuità del servizio e per proteggere la fiducia operativa degli utenti che così non rischiano di perdere una vincita a causa di un malfunzionamento del sito. Tutto questo deve venir coordinato da un team dotato di un SIEM, ovvero un sistema per la gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza.

Dal 2018, inoltre, ogni piattaforma deve garantire tutta una serie di diritti all’utente in ottemperanza al GDPR, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati. n questo caso parliamo del diritto all’oblio per l’utente, il consenso esplicito al trattamento dei dati e la comunicazione immediata da parte della piattaforma in caso di data breach.

Chiunque pensi che un sito di roulette online sia semplice da gestire, beh: dovrà ricredersi! Al giorno d’oggi gli utenti premiano i brand che vanno oltre il minimo sindacale della sicurezza: privacy by design e privacy by default sono diventati due dei concetti più importanti che una piattaforma deve garantire a chi la utilizza!