AICA sarà partner del Digital Security Festival e ospite delle tavole rotonde, venerdì 18 ottobre a Udine. A tutti i partecipanti la possibilità di svolgere gratuitamente i test di assessment sulle competenze digitali

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico sarà partner del Digital Security Festival, l’evento – giunto alla sua sesta edizione – dedicato alla sicurezza digitale in programma venerdì 18 ottobre a Udine. Al Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia si terrà una serie di tavole rotonde dedicate all’Intelligenza Artificiale, alla Cybersecurity e alle competenze digitali. Con la sua conoscenza ed esperienza in materia di cultura digitale, AICA parteciperà attivamente alle tavole rotonde portando il contributo, in qualità di speaker, del Presidente Antonio Piva, del Vicepresidente Vicario e Presidente Associazione Nazionale laureati in informatica ALSI Gaetano Di Bello e del Direttore della Rivista Bricks Pierfranco Ravotto.

A esprimere la soddisfazione di AICA per la partecipazione al Digital Security Festival è il Presidente Antonio Piva: “Si tratta di un’occasione importante per parlare delle sfide che riguardano privati ed enti pubblici sul fronte della cybersecurity, ma non solo: la sicurezza informatica è un tema che interessa anche i cittadini e il mondo della scuola. Quest’ultimo sarà protagonista con la partecipazione delle migliori scuole del territorio. Presenteremo inoltre i risultati della challenge sull’assessment delle competenze digitali e premieremo le migliori scuole e gli studenti che si sono contraddistinti. La cybersecurity è una tematica le cui soluzioni passano inevitabilmente da una sensibilizzazione al corretto uso delle tecnologie e all’acquisizione di competenze digitali che vogliamo favorire proprio a partire dalla scuola”.

Le tavole rotonde

Notevole il riscontro in termini di partecipazione attesa (oltre 500 persone), con la sessione mattutina già sold out. Il Presidente Antonio Piva parteciperà alla tavola rotonda su “Competenze nell’Intelligenza Artificiale e Cybersecurity nella scuola e nel mondo del lavoro” in dialogo con l’on. Walter Rizzetto (Presidente Commissione lavoro pubblico e privato alla Camera dei Deputati) e Nicola Bernardi (Presidente Federprivacy).

Al pomeriggio il Presidente Piva parteciperà anche alla tavola rotonda su “Valutazione delle risposte organizzative agli incidenti: sfide tecniche, procedurali e operative” in dialogo con Ettore Guarnaccia (CISO, saggista e divulgatore), Alice Mini (Security Risk e Awareness Specialist) e Patrizia Zecchin (Internal auditor).

Pierfranco Ravotto parteciperà alla tavola rotonda su “Intelligenza Artificiale e Cybersecurity” in dialogo con Roberto Ronutti (insegnante Liceo Don Milani di Udine e Presidente Centro Studi Excol, formatore, pedagogista), Marco Grollo (formatore e consulente nell’area Media Education), Raffaele Perrotta (ingegnere dell’informazione, Vincenzo Caico (dirigente scolastico) e Antonella Fancello (Digital Civil Servant, AI public speaker, university adjunct professor).

Gaetano Di Bello e Carlo Tiberti, Referente Certificazioni ICDL e AICA, interverranno in occasione delle premiazioni sulle certificazioni internazionali su sicurezza e AI. Contestualmente ci sarà la presentazione dei risultati della challenge sull’assessment delle competenze digitali degli studenti delle scuole del territorio coinvolte grazie ad AICA (per un totale di circa 500 studenti).

Fra gli autorevoli relatori anche Luca Versari (Google Zurigo e Olimpionico di informatica), Gaspare Ferraro (Prof. Universitario, CINI, responsabile nazionale Hackathon cybersecurity), Gianluca Foresti (Direttore del Master in Intelligence and ICT e Direttore del Dipartimento di Matematica, informatica e Fisica dell’Università di Udine).

L’assessment gratuito delle competenze digitali

Tutti i partecipanti potranno fruire gratuitamente dell’assessment sulle competenze digitali e, con esso, anche dei materiali didattici – eBook e videotutorial – utili per la certificazione delle competenze internazionali di cittadinanza – comprese quelle di Cybersecurity e di Artificial Intelligence.

La giornata, molto interattiva, prevede anche hackathon e prove tra gli studenti, premiazioni delle scuole meglio classificate e una vera e propria simulazione di attacco hacker (ogni partecipante avrà la possibilità di effettuare un attacco volto a superare le difese impostate mediante un’Intelligenza Artificiale).

Il programma di certificazioni ICDL dal 1997 attesta le principali competenze digitali dalla scuola al mondo del lavoro. ICDL è uno standard internazionale riconosciuto in tutto il mondo e le sue certificazioni sono disponibili in oltre 100 Paesi, attraverso più di 24mila Test Center. Negli ultimi 22 anni, oltre 70 milioni di test ICDL sono stati completati da oltre 17 milioni di persone.

Il Digital Security Festival

Si tratta dell’evento per la divulgazione della cultura e della sicurezza digitale a persone, aziende e scuole. Diverse location, diverse regioni, per un evento diffuso ma unitario. Dal 18 ottobre all’8 novembre 2024 nelle province di Udine, Treviso, Padova, Trieste, Vicenza e alcuni eventi speciali online. L’evento sarà accreditato nell’European Cybersecurity Month (ECSM), la campagna dell’Unione Europea per promuovere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione di cyber minacce e fornire informazioni aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica. L’ECSM è organizzato dall’agenzia europea ENISA.