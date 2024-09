Infobip, Nokia e GSMA dimostrano i vantaggi delle Network API alla conferenza per sviluppatori leader del settore Shift

La conferenza annuale Shift dedicata agli sviluppatori, offrirà l’occasione a Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud, di riunire Nokia, l’associazione GSMA, la principale telco croata Croatian Telekim (Hrvatsky Telekom) e molte altre aziende.

Dopo il successo di numerose collaborazioni per il lancio di Network API compatibili con Camara nell’ambito dell’iniziativa GSMA Open Gateway, le società di telecomunicazioni e gli MNO di tutto il mondo vogliono introdurre e rendere redditizi i nuovi servizi emergenti e quelli di prossima generazione. Per farlo in modo rapido ed efficiente, molte aziende hanno bisogno di instaurare rapporti migliori con gli sviluppatori ed è per questo motivo che gli MNO parteciperanno a Infobip Shift.

Matija Ražem, VP Business Development di Infobip, ha dichiarato: “Siamo tra i primi a sostenere il progetto Camara e l’iniziativa GSMA Open Gateway, e lavoriamo a stretto contatto con le Telco per offrire nuovi servizi a valore aggiunto. La nostra collaborazione con Nokia, GSMA e altri MNO a Shift Zadar dimostra come lavoriamo con i nostri partner Telco per offrire agli sviluppatori API che favoriscono la customer experience”.

Vari esempi presentati alla conferenza di Shift

A Shift, Elmo, un’azienda tech-automotive, presenterà la sua remote driving technology in cui i partecipanti potranno guidare un’auto in Finlandia attraverso una console in Croazia. Elmo ha collaborato con Nokia per implementare la sua API Network as a Code per controllare le auto Elmo a distanza, azionando la console remota attraverso la rete Campus 5G wireless di Croatian Telekom e potrà contare sul supporto di Infobip e di Croatian Telekom per presentare questa esperienza nell’edizione di quest’anno di Shift Zadar.

“Il progetto di creazione dell’ecosistema Network API è andato molto bene quest’anno. Questo appuntamento importante per gli sviluppatori, organizzato dal nostro partner Infobip, sottolinea ulteriormente la forte voglia di riunirsi per condividere le informazioni e le soluzioni più recenti, in modo che gli sviluppatori di tutto il mondo possano utilizzare più facilmente le funzionalità di rete e sviluppare nuovi casi d’uso per i loro clienti”, ha commentato Shkumbin Hamiti, Head of Network Monetization Platform, Cloud and Network Services di Nokia.

Per GSMA – uno dei principali sponsor di Shift Zadar quest’anno – l’iniziativa Open Gateway ha un ruolo cruciale nell’ecosistema delle API Telco combinate con le API CPaaS. “L’iniziativa GSMA Open Gateway sta andando sempre meglio e ha portato alla nascita di una nuova era delle API. Vogliamo coltivare e far crescere questa opportunità e fornire l’accesso a sviluppatori, cloud provider e Telco in modo che possano lanciare nuovi servizi rivoluzionari. La nostra presenza a Shift contribuisce a far conoscere questa opportunità e a garantirne la crescita”, ha aggiunto Henry Calvert, Head of Networks di GSMA.

Come una delle aziende che partecipano a Shift Zadar e che forniscono la tecnologia di comunicazione di base per l’esperienza di guida autonoma di Elmo, Boris Drilo, Chief Technical & Information Officer (CTIO) di Croatia Telekom, ha dichiarato: “Le Network API stanno portando il coinvolgimento dei nostri clienti e dei loro brand preferiti a un livello superiore. Croatian Telecom offre questa nuova opportunità di business alle aziende nazionali, mettendole a confronto con i colleghi europei. L’accesso alle funzionalità della rete di telecomunicazioni da parte degli sviluppatori non è mai stato così facile e semplice, rivelando grandi possibilità. L’iniziativa Open Gateway della GSMA sta rendendo questo approccio scalabile, creando le basi per la rapida introduzione di nuovi casi d’uso nell’ambito degli operatori di telecomunicazioni. Croatian Telekom sta offrendo a tutti i suoi partner la possibilità di fornire i loro servizi in Croazia”.

In qualità di forte sostenitore e membro dell’iniziativa Open Gateway, nonché uno dei principali ospiti di Shift Zadar 2024, Cedric Gonin, API Business Strategy and Channel Management Director di Orange, ha affermato: “Rendere le Network API accessibili agli sviluppatori sta promuovendo l’innovazione in diversi settori. In Orange ci impegniamo a condividere le nostre API con sviluppatori e partner per sperimentare e implementare nuove soluzioni. La nostra partecipazione all’evento Infobip Shift evidenzia il nostro impegno per fornire alla community di sviluppatori strumenti innovativi che consentano di creare i servizi digitali di domani attraverso l’API CAMARA nell’ambito dell’iniziativa Open Gateway”.