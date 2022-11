In occasione del primo “Smart Money Demo Day” organizzato da Entopan Innovation e Invitalia, le startup vincitrici del bando hanno presentato i propri progetti.

Grande successo per il primo Demo Day organizzato da Entopan Innovation – l’incubatore, acceleratore e Hub di Open Innovation dell’Harmonic Innovation Group – realizzato in partnership con Invitalia.

Protagoniste della giornata le 11 startup aggiudicatrici dell’incentivo Smart Money che hanno scelto di avvalersi dell’esperienza di Entopan Innovation per accelerare la realizzazione dei propri progetti di sviluppo. Smart Money è la misura agevolativa che Invitalia ha destinato a progetti innovati in fase pre-seed o seed che vogliono avvalersi dei servizi specialistici e del know-how degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Lo Smart Money Demo Day conclude un percorso di incubazione di 12 mesi, in cui i team hanno avuto l’opportunità di sviluppare il proprio progetto imprenditoriale potendo contare sulle competenze di Entopan Innovation e sui mentor del suo ecosistema. Le startup sono state accompagnate in un processo di crescita complessivo, dalla definizione del business model fino alle strategie di go-market. Un percorso di coaching, education e networking che le ha viste impegnate in 180 ore di confronto con startup manager dedicati, 40 ore di webinar e 800 ore di technical mentorship.

Durante il Demo Day le giovani realtà attive negli ambiti della Circular Economy, Smart Mobility, Industry 4.0 e Society 5.0 e provenienti da tutta Italia, hanno presentato il proprio progetto ad una platea di circa 100 stakeholder: partner tecnologici, corporate e investitori che, cogliendo e apprezzando il carattere innovativo e l’efficacia delle soluzioni proposte, si sono a loro volta resi protagonisti dell’evento, partecipando attivamente al momento di networking che ha concluso il Demo Day. Una conferma dell’efficacia dell’iniziativa, nata allo scopo di portare alla nascita di nuove sinergie e opportunità di business.

A chiudere la giornata le parole di Francesco Cicione, Presidente di Entopan e Founder dell’Harmonic Innovation Group, che ha esortato i nuovi imprenditori a coltivare e perseguire con tenacia la propria visione e di Rosario Varì, Assessore Regione Calabria allo Sviluppo Economico, che esprimendo grande apprezzamento per l’evento, ha confermato il forte impegno del Governo Regionale a favore della nuova imprenditorialità.

Nel corso dei lavori, è intervenuta Marina Senatore, Business Developer di Invitalia, che ha ribadito la volontà dell’Agenzia di continuare a sostenere le idee innovative e ha introdotto la Fase 2 di Smart Money, destinata alle startup che hanno completato l’intervento precedente e che ora possono richiedere un secondo contributo a fondo perduto per finanziare i loro piani di sviluppo, attivabile in presenza di ulteriori investimenti da parte di enti abilitati, oltre a investitori qualificati o business angels.

I progetti delle startup sono stati introdotti da Augusto Coppola, Advisor di Entopan Innovation, e la giornata ha visto i contributi di Paolo Ciaccio, CSO di Entopan, Vera Tomaino, Responsabile dei percorsi di incubazione di Entopan Innovation e Raffaele del Monaco, Responsabile della comunicazione strategica di Entopan.

Le 11 startup vincitrici del bando Smart Money