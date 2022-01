A un anno dalla nascita di “Accelera con Amazon” Regione Siciliana e Conflavoro PMI entrano a far parte del programma di formazione.

Il progetto di formazione gratuito “Accelera con Amazon”, lanciato un anno fa e realizzato in collaborazione con partner istituzionali, ha raggiunto e superato l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione di oltre 10.000 startup e piccole e medie imprese italiane, raggiungendo quota 11.000 in 12 mesi. Di queste, circa il 55% sono PMI e circa il 45% startup.

In totale, durante il suo primo anno, Accelera con Amazon ha erogato alle PMI e startup italiane 12.000 ore di lezioni online, tra seminari virtuali e corsi intensivi realizzati grazie alla collaborazione con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business. Oltre il 40% ha iniziato a vendere online o ha accelerato lo sviluppo del proprio business digitale dopo aver seguito il programma. A livello regionale, le PMI della Lombardia hanno registrato il più alto numero di partecipazioni (18%), seguite da Campania (11%) e Lazio (11%).

Entro la fine del 2022, il programma punta a digitalizzare altre 20.000 PMI e startup italiane, grazie anche all’entrata dei partner Regione Siciliana e Conflavoro PMI, la prima associazione di categoria per imprenditori innovativi.

Il programma Accelera con Amazon, lanciato a novembre del 2020, si è sviluppato e arricchito nel corso del 2021, anno in cui, secondo i recenti dati dell’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management, l’incidenza delle vendite via eCommerce sul totale delle vendite Retail ha segnato un’ulteriore crescita di un punto percentuale, passando dal 9% del 2020 al 10%, dopo la crescita di tre punti nell’anno precedente. In questo contesto, il rapporto mette in evidenza che, rispetto al passato, anche le medio-piccole imprese italiane si sono avvicinate all’eCommerce e ne hanno compreso le potenzialità partendo spesso dalle basi.

Da qui l’impegno assunto da Amazon per supportare le PMI a rispondere alle esigenze sempre più omnicanale dei consumatori, grazie anche alla collaborazione e all’impegno di attori istituzionali e privati dello scenario italiano. Dal suo lancio un anno fa, oltre a MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, un totale di ulteriori 7 partner tra pubblici e privati ​​si sono uniti ad Accelera con Amazon per supportare le PMI nella loro digitalizzazione e internazionalizzazione. Tra questi ci sono ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Netcomm il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, Confagricoltura, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che ha partecipato attraverso il suo Gruppo Giovani, Regione Marche e aziende private come illimity Bank per coprire nuove aree di formazione.

“Le PMI sono sempre più consapevoli che vendere online è un grande fattore abilitante per aumentare la loro base clienti in Italia e all’estero. Per aiutare le attività online delle PMI nel 2020, Amazon ha investito 2,8 miliardi di euro in Europa in logistica, strumenti, servizi, formazione e programmi“, ha commentato Xavier Flamand, VP, EU Seller Services di Amazon. “Per accelerare la loro digitalizzazione, investiamo in programmi come “Accelera con Amazon” in grado di fornire strumenti e know-how a tutti coloro siano interessati al mondo del digitale, a prescindere dalla volontà di vendere o meno su Amazon”.

“L’obiettivo iniziale di ‘Accelera con Amazon’ era coinvolgere 10.000 PMI italiane e, a un anno dal lancio del programma, è stato superato, raggiungendo quota 11.000, soprattutto grazie alla collaborazione dei Partner pubblici e privati che insieme a noi hanno a cuore la crescita del tessuto imprenditoriale italiano. Questo ci rende particolarmente orgogliosi e siamo certi che, grazie alla continua collaborazione con enti e istituzioni, potremo raggiungere risultati sempre più soddisfacenti”, ha commentato Ilaria Zanelotti, Director of Marketplace di Amazon in Italia.