Spazio 01 è il nuovo headquarter bolognese di TrueScreen. E’ un centro innovativo che stimola creatività e dibattiti di ogni genere.

In pieno centro a Bologna l’evoluzione virtuale prende forma, grazie all’apertura di Spazio 01, il nuovo headquarter di TrueScreen, la soluzione mobile che consente di certificare con estremo valore probatorio tutti i contenuti multimediali acquisiti con smartphone o tablet, permettendo di ottenere un report forense certificato in pochi secondi e in maniera semplice.

Un nuovo ambiente in cui l’innovazione non è il fine, ma una condizione necessaria per evolvere, il luogo dove dar vita a soluzioni a prova di futuro. Inoltre, proprio in occasione dell’inaugurazione, insieme con 42LF – The Innovation Law Firm è stato organizzato l’evento “The Evolution Dilemma. Evolvere insieme alla tecnologia: dai metaversi al web 3.0”. Sono intervenuti: Angelo Mazzetti – Head of Public Policy – Italia di Meta; Luciano Floridi – Professore di Filosofia ed Etica dell’Informazione; Massimo Bugani – Assessore Agenda Digitale; Giuseppe Vaciago – Partner 42LF – The Innovation Law Firm; Matteo Flora – CEO The Fool; Fabio Ugolini – CEO TrueScreen – Spazio01. Il tutto moderato da Claudia Morelli – Giornalista esperta in Innovazione.

In questa cornice si è riflettuto di come sia inevitabile e necessario riuscire ad adattarsi a un contesto sempre più mutevole, con prospettive che vanno comprese ancora prima che perseguite e che generano effetti sul mondo dell’innovazione, del diritto, dell’etica e sulla collettività.

“Spazio 01 è il luogo proposto da TrueScreen dove stimolare una rinnovata consapevolezza del mondo in cui viviamo, un ambiente capace di accogliere dibattiti e proposte frutto di sensibilità e competenze trasversali che spaziano dal deeptech alla filosofia”, ha commentato Fabio Ugolini CEO & Founder di TrueScreen. “La tecnologia evolve esponenzialmente e alla nostra società è richiesto di evolvere insieme ad essa. Viviamo una fase della storia dove è necessario impiegare tutte le energie per mettere in campo soluzioni efficaci e in linea con le esigenze di progresso. Non a caso oggi parliamo di “Evolution Dilemma”: il quesito che ci poniamo è come principi ed evoluzione possano convivere in un contesto così mutevole, contribuendo a creare un futuro sostenibile anche tecnologicamente”.

“42LF si confronta quotidianamente con i dilemmi operativi che l’innovazione tecnologica presenta alle aziende, in termini di business model, di digital transformation compliant, di marketing fair. Il nostro sforzo è quello di fornire risposte legal e tech, insieme, esplorando soluzioni fin dove l’ordinamento lo permette. È evidente che l’innovazione non sempre trova risposte nelle norme già scritte“, ha commentato Giuseppe Vaciago, founder di 42 LF – The Innovation Law Firm.