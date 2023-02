Google Cloud annuncia nuovi prodotti di telecomunicazione per affrontare la trasformazione della rete e la monetizzazione.

Al Mobile World Congress (MWC) 2023, il più grande evento dell’anno nel settore delle telecomunicazioni, Google Cloud ha annunciato tre nuovi prodotti di telecomunicazione per aiutare i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) a trasformare digitalmente le loro reti con i principi del cloud ibrido e sbloccare nuove opportunità di guadagno.

I nuovi prodotti di telecomunicazione, Telecom Network Automation, Telecom Data Fabric e Telecom Subscriber Insights, offriranno ai CSP una soluzione cloud unificata che li aiuterà a costruire, implementare e gestire le loro reti native del cloud ibrido; raccogliere e gestire i dati di rete; e migliorare le esperienze dei clienti attraverso l’intelligenza artificiale (AI) e l’analisi.

Inoltre, Google Cloud offre ai CSP la possibilità di implementare vere reti native del cloud in un ambiente cloud ibrido. Con un aggiornamento di Google Distributed Cloud Edge (GDC Edge), i CSP sono ora in grado di portare l’infrastruttura di Google Cloud all’estremità delle loro reti di accesso radio (RAN), oltre alle loro reti core 5G. Le aziende saranno anche in grado di eseguire le loro funzioni di rete in qualsiasi regione Google Cloud su Google Kubernetes Engine (GKE) con l’introduzione di Network Function Optimizer per GKE.

“Per avere successo in un mondo connesso, i fornitori di servizi di comunicazione sono sottoposti a un’enorme pressione per costruire e gestire reti di prossima generazione contro l’aumento delle spese di capitale e operative“, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Applicando i principi nativi del cloud alle architetture di rete e accelerando la crescita degli abbonati attraverso una fonte olistica di gestione dei dati, i CSP hanno l’opportunità di colmare il divario tra la connettività di oggi e la connettività del futuro“.

I tre nuovi prodotti di telecomunicazione