La nuova figura manageriale e la nomina di Ravani rientrano nel piano strategico di forte espansione dell’azienda nel mercato italiano

Back Market, il principale marketplace di elettronica ricondizionata, punta con determinazione al mercato italiano e istituisce il nuovo ruolo di General Manager Italy affidandone la responsabilità a Stefano Ravani.

Ravani si occuperà dello sviluppo del mercato domestico, della definizione e attuazione delle strategie commerciali e di marketing e della promozione del brand.

“Già da diversi anni siamo presenti in Italia ma, alla luce dei nostri grandi successi in numerose country europee, siamo convinti che proprio nei prossimi mesi il mercato italiano sarà caratterizzato da una grande accelerazione dell’interesse verso i prodotti ricondizionati, con significative e inedite opportunità per il nostro business”, dichiara Thibaud Hug de Larauze, CEO e cofondatore di Back Market. “Ecco perché l’istituzione del nuovo ruolo di General Manager Italy, il quale ci garantisce un presidio diretto per cogliere al meglio tali opportunità, e la scelta di affidarlo a Stefano: grazie alla sua profonda esperienza, che fa di lui uno dei manager più rinomati e di più lunga data nell’ambito dell’e-commerce in Italia, raggiungeremo gli obiettivi di crescita attesi”.

Stefano Ravani mette a disposizione di Back Market le competenze maturate durante una carriera ventennale nel mondo del business online.

Negli ultimi 12 anni è stato Managing Director Italy di Voyage Privé, club di vendite private online di viaggi di media e alta gamma, con responsabilità nella definizione delle attività di marketing e commerciali nonché nelle aree HR, Production e Customer Operations.

In precedenza, dal 2002 al 2010, Ravani ha ricoperto diversi ruoli in lastminute.com Italia: prima come Market Manager per il segmento Global Hotels e Product Director per l’area Accommodation & Lifestyle; successivamente, quale BtoC Country Manager Italy & Sales Director Southern Europe occupandosi, tra l’altro, di rendere esecutive le strategie centrali e di gestire le attività commerciali e di marketing.

“Sono entusiasta e onorato dell’opportunità offertami da Back Market: il suo modello di business e il forte trend di crescita la contraddistinguono come realtà unica non soltanto nel comparto dei prodotti ricondizionati ma nell’intera industria dell’elettronica di consumo”, dichiara Stefano Ravani, General Manager Italy di Back Market. “Metterò al servizio dell’azienda tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire alla sua costante affermazione quale punto di riferimento per l’elettronica ricondizionata in Italia e come motore di un cambiamento nei comportamenti di consumo, all’insegna di maggior consapevolezza e sostenibilità”.

Ravani, 49 anni, sposato e con due figli, è Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università IULM di Milano. In passato si è occupato anche di giornalismo e di eventi sportivi e musicali. È appassionato di Rock, Snowboard e Surf.