Dopo aver coperto diversi ruoli in ambito tecnico Paolo Cosentino supporterà l’Area Manager Sicilia e Calabria nella filiale palermitana di Hikvision.

Dalla produzione alla distribuzione nel settore videosorveglianza, con diversi ruoli in ambito tecnico: assistenza, formazione, gestione e dimensionamento impianti, dai più piccoli ai più complessi. Questo il background di Paolo Cosentino, Pre Sales Engineer & Product Technical Support Hikvision Italy per la Sicilia e la Calabria.

Nel suo nuovo ruolo, Paolo Cosentino seguirà i distributori sul territorio di riferimento per tutto ciò che attiene al pre-vendita e per la formazione interna del personale e dei clienti, supportando l’Area Manager Sicilia e Calabria nella filiale Hikvision di Palermo.

“Ciò che mi ha sempre colpito di Hikvision è il costante sorriso sfoggiato dai suoi dipendenti e collaboratori. Ora so il perché: in Hikvision ognuno è valorizzato e gratificato sin dal primo istante. Nessuno è un numero che lavora in una multinazionale asettica: siamo tutti parte di una famiglia, affiatata e competente, che opera in un meccanismo perfettamente oliato. In Hikvision ho avuto subito la percezione di poter crescere umanamente, oltre che professionalmente”, dichiara Paolo Cosentino.

I territori che Paolo Cosentino dovrà seguire si caratterizzano del resto anche per una componente umana particolarmente spiccata: “Sicilia e Calabria sono regioni in continua crescita, tanto simili quanto diverse nelle dinamiche, ma con un minimo comun denominatore: la passione, la creatività e l’inventiva dei professionisti che le popolano. Questo mi permette di lavorare con entusiasmo a sfide sempre più stimolanti, che con Hikvision sono certo di poter vincere, forte dell’ampiezza del portafoglio prodotti e della convergenza di soluzioni, oltre al team di cui sono onorato di far parte” , conclude Paolo Cosentino.