Con questa acquisizione Cornerstone sarà in grado di offrire alle imprese programmi di formazione e gestione dei talenti innovativi.

Cornerstone OnDemand, fornitore di soluzioni adattive per la gestione delle risorse umane, controllata da Clearlake Capital Group, annuncia il completamento dell’acquisizione di SumTotal, fornitore di soluzioni software as-a-service per la gestione della formazione e del capitale umano, precedentemente parte di Skillsoft.

L’unione di Cornerstone e SumTotal offrirà alle imprese maggiori possibilità di costruire e rafforzare i propri programmi di formazione e gestione dei talenti, favorendo lo sviluppo del personale e il successo aziendale. Grazie a una visione condivisa per il futuro del lavoro, la società si impegna a fornire ai suoi oltre 7.000 clienti globali l’accesso a:

Più opzioni . Con l’approccio agnostico all’innovazione di Cornerstone, l’azienda creerà un ecosistema senza soluzione di continuità che offrirà a tutti i clienti più opzioni per esperienze di crescita professionale che soddisfino le persone nelle posizioni attuali e le accompagnino nell’avanzamento della loro carriera. Insieme alle altre recenti acquisizioni di Cornerstone, l’aggiunta di SumTotal imprimerà un ulteriore slancio all’innovazione incentrata sulle persone e aiuterà le aziende di ogni settore a sviluppare e coinvolgere i propri collaboratori in un percorso continuo di crescita nonché di acquisizione e rafforzamento delle competenze.

. Con l’approccio agnostico all’innovazione di Cornerstone, l’azienda creerà un ecosistema senza soluzione di continuità che offrirà a tutti i clienti più opzioni per esperienze di crescita professionale che soddisfino le persone nelle posizioni attuali e le accompagnino nell’avanzamento della loro carriera. Insieme alle altre recenti acquisizioni di Cornerstone, l’aggiunta di SumTotal imprimerà un ulteriore slancio all’innovazione incentrata sulle persone e aiuterà le aziende di ogni settore a sviluppare e coinvolgere i propri collaboratori in un percorso continuo di crescita nonché di acquisizione e rafforzamento delle competenze. Più expertise . Il connubio di Cornerstone e SumTotal darà vita a un gruppo di quasi 4.000 dipendenti in tutto il mondo fortemente focalizzati sul talento e pronti a collaborare con migliaia di clienti. Grazie a dati e insight resi disponibili da oltre 90 milioni di utenti, Cornerstone dispone di un osservatorio privilegiato delle esigenze dei professionisti delle risorse umane e, a seguito dell’acquisizione di SumTotal, potrà contare su una competenza senza eguali in settori altamente complessi e regolamentati.

. Il connubio di Cornerstone e SumTotal darà vita a un gruppo di quasi 4.000 dipendenti in tutto il mondo fortemente focalizzati sul talento e pronti a collaborare con migliaia di clienti. Grazie a dati e insight resi disponibili da oltre 90 milioni di utenti, Cornerstone dispone di un osservatorio privilegiato delle esigenze dei professionisti delle risorse umane e, a seguito dell’acquisizione di SumTotal, potrà contare su una competenza senza eguali in settori altamente complessi e regolamentati. Più flessibilità. L’azienda conferma il suo impegno in termini di flessibilità per i clienti, a prescindere che utilizzino l’attuale portafoglio di Cornerstone o la piattaforma SumTotal. Cornerstone è del resto da sempre impegnata a migliorare, supportare e investire nello sviluppo di soluzioni che soddisfino a pieno i bisogni dei propri clienti.

“Abbiamo iniziato questo viaggio come un’azienda di formazione guidata dall’idea di aiutare i clienti e le persone a raggiungere risultati straordinari e in 20 anni abbiamo ampliato questa visione e creato un vero e proprio movimento”, dichiara Himanshu Palsule, CEO di Cornerstone. “Ci siamo uniti a esperti di società del calibro di Saba, EdCast, Grovo e Clustree, che condividono la nostra passione per lo sviluppo delle persone e il nostro impegno nei confronti dei responsabili delle risorse umane e della formazione. Siamo lieti di dare il benvenuto al team e ai clienti di SumTotal in questa straordinaria comunità che sta trasformando il panorama della formazione e dello sviluppo dei talenti”.

Jim Gill, EVP Americas di Cornerstone, sarà il General Manager della business unit SumTotal di Cornerstone. Dirigente di lunga esperienza, Jim Gill è già stato responsabile in passato sia in SumTotal sia in Saba e vanta una grande conoscenza dei settori altamente regolamentati e complessi in cui opera SumTotal.

“Questo è stato un anno incredibilmente importante per Cornerstone e l’acquisizione di SumTotal sottolinea il nostro impegno nella strategia di crescita che abbiamo definito per l’azienda un anno fa”, commentano Prashant Mehrotra, Socio, e Paul Huber, Managing Director di Clearlake. “Siamo entusiasti di veder crescere giorno per giorno la reputazione di Cornerstone nel settore, grazie all’importanza che attribuiamo a una sempre più ampia gamma di soluzioni, a una maggiore innovazione e all’estrema attenzione per il successo dei clienti. L’acquisizione di SumTotal rappresenta un’ulteriore opportunità per Cornerstone di fornire più valore ai propri clienti e collaboratori. Siamo certi che questa operazione garantirà all’azienda una nuova crescita e maggiore valore”.

Centerview Partners ha svolto il ruolo di consulente finanziario per Cornerstone e Clearlake, mentre Sidley Austin è stato il consulente legale. PJT Partners è stato il consulente finanziario esclusivo di Skillsoft, mentre Weil, Gotshal & Manges ha fornito alla società la consulenza legale.