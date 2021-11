Gli italiani sono sempre più digitali e acquistano i prodotti alimentari per la cena di Natale online perchè semplice, veloce, economico e sostenibile.

Basta guardare fuori dalla propria porta di casa per notare come la spesa online sia esplosa in seguito alla pandemia. Praticamente tutto, dalla cena di Natale alla spesa quotidiana, è arrivato a casa nostra durante il lockdown. L’ondata di ordini di cibo online, sia per la consegna che per l’acquisto online e il ritiro in negozio, è iniziata come ‘misura di sicurezza‘, ma di lì a poco è diventata una questione di semplificazione, costi e stile di vita.

La salute prima di tutto

Secondo il recente sondaggio Food & Grocery commissionato da PayPal e condotto su circa 1.000 intervistati, il 90% degli italiani ha acquistato cibo online nel 2021. La consegna a domicilio ha rappresentato l’83% dei casi, l’80% ha affermato che acquistare cibo online, anche in vista dei preparativi della cena di Natale, gli permette di scegliere ‘prodotti sostenibili e rispettosi dell’ambiente’, mentre il 64% degli intervistati ha affermato che permette loro di accedere a una maggiore varietà di alimenti biologici. Il 68% preferisce acquistare su app che supportano i negozi nelle vicinanze e il 73% afferma che l’acquisto online consente loro di cercare le migliori offerte da diversi fornitori.

La ricerca ha rivelato che tra i principali ostacoli all’acquisto di generi alimentari online, anche in vista della cena di Natale, ci sono il fattore emotivo e la qualità dei prodotti: l’89% degli italiani intervistati ha dichiarato di non acquistare generi alimentari online perché gli piace molto ‘vedere il cibo prima di decidere se acquistarlo‘, mentre il 78% è restio nell’ordinare generi alimentari online a causa delle preoccupazioni sulla freschezza dei prodotti.

Ma anche il portafoglio

Particolare attenzione è stata data all’aspetto finanziario: il 73% degli intervistati preferisce concentrare le proprie esigenze in un unico ordine per ridurre i costi di consegna. Il 57% ha ritenuto più economico acquistare i marchi dei negozi. La comodità è un altro fattore chiave per cui molte persone fanno acquisti online, il 43% degli intervistati ha affermato di non sentirsi a proprio agio nel fare acquisti in mezzo alla folla. In un mondo sempre più frenetico, il tempo è essenziale e il 68% degli intervistati italiani ha affermato che acquistare cibo online aiuta a risparmiare tempo.

Le cene in famiglia per le feste richiedono una maggiore preparazione: in Italia, l’acquisto di cibo online per le feste, per il pranzo o la cena di Natale emerge come un’esigenza specifica per il 41% degli intervistati.

“Anche i valori del consumatore sono un importante driver nel modello di acquisto ibrido“, afferma Maria Teresa Minotti, Direttore di Paypal Italia. “Frequentando i negozi online e quelli fisici, i consumatori possono trovare prodotti che soddisfano al meglio i loro valori in quanto a sostenibilità, prodotti biologici o cibo di provenienza locale. Possiamo aspettarci di assistere a un aumento dei digital wallet e dei pagamenti via mobile come PayPal, che stanno avanzando nel settore alimentare e in molti altri settori, poiché la sicurezza e la fiducia sono diventati elementi essenziali. I consumatori vogliono pagare con metodi di pagamento di cui si fidano per la gestione dei loro dati“.