L’agenzia romana è stata scelta dal Ministero del Lavoro per una campagna di comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha scelto Digital Angels, agenzia specializzata nei servizi di digital marketing, social, media planning, strategy, SEO e data analytics, per una campagna di comunicazione dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali progetta, realizza e coordina interventi di politica del lavoro e sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie.

Come parte integrante della strategia di contrasto agli incidenti sul lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali intende realizzare una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione al fine di: accrescere e incoraggiare un senso diffuso di responsabilità, dare un segno della presenza istituzionale rispetto ai tragici incidenti sul lavoro e informare i cittadini in merito agli interventi che saranno introdotti per arginare il fenomeno.

Il Ministero ha quindi deciso di affidarsi a Digital Angels per la realizzazione e promozione del progetto “Sicuri, insieme, si deve”. L’agenzia romana ha pensato e sviluppato un piano integrato che include la produzione di uno spot radiotelevisivo in programmazione dal mese di giugno, la creazione di un logo ad hoc e la realizzazione dei formati stampa e digital per le attività di sponsorizzazione online e offline.

“Siamo orgogliosamente al fianco della pubblica amministrazione in questo progetto di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto delle morti bianche. Lo sviluppo creativo, in collaborazione con la direzione preposta del Ministero del Lavoro, ha portato alla realizzazione di una campagna di comunicazione in grado di massimizzare la diffusione del messaggio istituzionale”, Giulia Petrilli, Account Manager di Digital Angels.