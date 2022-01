Per gestire con facilità le diverse opzioni di ristorazione ed espandersi anche negli USA la ghost kitchen Helbiz si affida a Oracle Cloud.

Helbiz, realtà che opera a livello globale nella micromobilità, gestisce anche una delle ghost kitchen (cucine professionali create per la preparazione di cibi per la consegna a domicilio o d’asporto, senza spazi dedicati ai clienti o personale di servizio) più grandi al mondo. Helbiz Kitchen, con i suoi 21.500 metri quadrati, mette insieme i migliori piatti di tutta Milano, dagli hamburger al gelato, tramite licenze di noti brand e la preparazione di diversi tipi di cucine in un unico luogo.

Per garantire che tutti gli ordini vengano elaborati in modo corretto e consegnati velocemente ai clienti, Helbiz si è affidato a Oracle MICROS Simphony Point of Sale. Grazie a una gestione dell’inventario integrata, Helbiz è in grado di evitare l’esaurimento scorte dei prodotti della ghost kitchen e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e riduzione degli sprechi. Inoltre, Helbiz Kitchen ha in progetto di espandersi negli Stati Uniti nel 2022.

La popolarità delle ghost kitchen sta crescendo tra ristoranti e brand che vogliono creare dei business incentrati sugli ordini da mobile e sulla consegna di cibo a domicilio.

“Vista l’espansione di Helbiz Kitchen non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, negli Stati Uniti e in tutta Europa, abbiamo bisogno di una soluzione cloud che possa facilmente integrarsi con le nostre soluzioni di app mobile e fidelizzazione su larga scala“, ha dichiarato Paolo Scocco, COO di Helbiz Kitchen. “La piattaforma Oracle è l’hub centrale dal quale dipendono tutti i sistemi aziendali. Tramite gli analytics integrati, i dati delle nostre transazioni ci aiuteranno a prendere decisioni migliori e a ottimizzare le strategie aziendali a lungo termine“.

Helbiz Kitchen investe in modo strategico in progetti che sostengono obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Anche se i menu e le offerte della ghost kitchen sono in continua evoluzione, gli ordini delle applicazioni mobile vengono inoltrati tramite Simphony a Oracle MICROS Kitchen Display Systems, accodati in modo rapido e accurato e preparati in base al tempo di consegna promesso. La centralizzazione di tutti i dati relativi alle transazioni degli ordini in un’unica piattaforma, gli analytics e la reportistica integrati per i ristoranti, consentono a Helbiz Kitchen di ottenere aggiornamenti in tempo reale sui propri ricavi in base al concept o tipo di ristorazione, all’inventario e ai costi di manodopera.

“L’aumento degli ordini online e tramite app ha accelerato l’adozione delle ghost kitchen come mezzo per soddisfare efficacemente i consumatori che desiderano scoprire e assaporare una vasta gamma di piatti diversi“, ha dichiarato Simon de Montfort Walker, Senior Vice President e General Manager di Oracle Food and Beverage. “Con una cucina estremamente complessa che include diversi concept di ristorazione in una grande struttura, la chiave per il successo di Helbiz Kitchen è stata l’organizzazione e l’accesso rapido alle informazioni. Con Simphony, gli ordini vengono indirizzati al posto giusto per essere elaborati e consegnati al momento giusto. Tutti i dati sono centralizzati nel back-end per fornire una semplice istantanea di ciò che si vende e non si vende, la posizione di inventario, lo spreco alimentare e molto altro ancora. Siamo lieti di aiutare Helbiz Kitchen a estendere il proprio successo in nuove regioni e a continuare a offrire ai consumatori un’eccezionale esperienza di ristorazione off-premise“.