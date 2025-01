I due nuovi professionisti entrano in Boosha con l’obiettivo di supportare la startup italiana nella creazione di un ecosistema proficuo per le aziende in cui l’AI è al centro della strategia di crescita imprenditoriale

La startup innovativa Boosha fondata dalla giovanissima Giada Franceschini (classe 1996) e da Mario Di Girolamo e specializzata in consulenza per aziende che si vogliono strutturare in ambito AI, annuncia l’ingresso di due nuovi Advisor con esperienza in Artificial Intelligence: Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore. Si rafforzano così le competenze della startup, e si amplia il network di collaborazioni e il relativo giro d’affari.

“Implementare strategie mirate per le attività imprenditoriali del giorno d’oggi è una necessità che non può più essere rimandata” commenta Giada Franceschini, AI Solutions Architect e Co-founder di Boosha “grazie al contributo dei nostri nuovi Advisor potremo rendere Boosha sempre più un punto di riferimento per le organizzazioni che desiderano aprire le porte all’AI”.

Innovazione e democratizzazione dell’accesso all’AI

Viscanti e Fiore, forti di un network costruito su anni di esperienza e professionalità, contribuiscono all’obiettivo di Boosha di innovazione e democratizzazione dell’accesso all’AI per organizzazioni di ogni dimensione, supportando i co-founder Giada Franceschini e Mario Di Girolamo.

I due esperti altamurani rientrano tra i più autorevoli divulgatori di Intelligenza Artificiale in Italia, sono stati infatti definiti da Forbes Italia “quelli dell’AI”, poiché con i loro interventi contribuiscono ad arricchire la cultura legata alle potenzialità applicative dell’AI per il mondo del business.

Nel proprio curriculum congiunto vantano la fondazione di diverse iniziative, tra cui la più grande community italiana sul tema dell’IA per imprenditori e manager – “IA Spiegata Semplice” – con l’omonimo podcast che ha preso il via nel 2019, e il lancio nel 2020 della piattaforma video on-demand “AI Play”, da cui poter attingere alle novità del settore direttamente dai manager di aziende partner come Microsoft, IBM, MasterCard, Google, Meta, Amazon Web Services, Enel, ESA, Salesforce e molti altri. Fiore e Viscanti sono anche organizzatori di “AI WEEK”, il più grande evento in Europa dedicato all’IA per imprenditori e manager, e collaborano con Università, Centri di Ricerca e numerose startup in qualità di Mentor e Advisor. Sono inoltre autori dei libri “L’Intelligenza Artificiale salverà i maiali?” (2020), “Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice” (2021), “Dialoghi sull’Intelligenza Artificiale” (2022) e “Artificiale o Umano? Questo è il dilemma” (2024).

“L’Intelligenza Artificiale è uno strumento che è entrato a pieno regime nella vita quotidiana di ciascuno di noi. In questo scenario risulta quindi non solo utile, ma fondamentale comprendere in che modo poter sfruttare tale tecnologia: siamo orgogliosi di poter accompagnare Boosha nel processo di trasformazione digitale delle aziende” afferma Giacinto Fiore.

Gli fa eco Pasquale Viscanti, che dichiara: “La collaborazione con una startup giovane e innovativa come Boosha è un’opportunità: più imprenditori sono informati e formati circa le potenzialità dei sistemi di Intelligenza Artificiale, più il mondo delle aziende potrà beneficiare dall’implementazione della stessa”.