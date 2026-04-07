L’ingresso di HS Sistemi nel Gruppo WeAreProject rappresenta un rafforzamento strategico e un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dimensionale, tecnologica e territoriale del Gruppo.

WeAreProject ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di HS Sistemi, azienda attiva nella fornitura di soluzioni e servizi per l’infrastruttura IT, con oltre trent’anni di storia e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. L’operazione rafforza WeAreProject e consolida la presenza nazionale con un presidio più forte in Piemonte e in altre aree chiave del Paese.

Fondata nel 1997, HS Sistemi è una realtà riconosciuta per la capacità di offrire competenze che spaziano da infrastruttura IT, cloud, cybersecurity, managed services, VDI, telecomunicazioni, networking, fino allo sviluppo software e alle soluzioni basate su AI.

L’azienda impiega oltre 150 professionisti qualificati ed è presente con proprie sedi a Torino, Milano, Genova, Modena, Ancona, Roma, Palermo e Padova, garantendo un presidio operativo e commerciale esteso nei principali distretti economici italiani.

L’ingresso di HS Sistemi nel Gruppo WeAreProject rappresenta un rafforzamento strategico e un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dimensionale, tecnologica e territoriale del Gruppo.

L’operazione consente infatti di:

ampliare la presenza in aree strategiche , nelle quali HS Sistemi è storicamente radicata, potenziando al contempo la capacità di WeAreProject di garantire prossimità ai clienti grazie a un presidio territoriale capillare e a competenze locali diffuse in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia‑Romagna, Marche, Lazio e Sicilia;

, nelle quali HS Sistemi è storicamente radicata, potenziando al contempo la capacità di WeAreProject di garantire prossimità ai clienti grazie a un presidio territoriale capillare e a competenze locali diffuse in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia‑Romagna, Marche, Lazio e Sicilia; integrare competenze complementari e avanzate in ambito infrastrutturale, cloud, cybersecurity, AI, networking, data platform, Digital Workplace e managed services;

e avanzate in ambito infrastrutturale, cloud, cybersecurity, AI, networking, data platform, Digital Workplace e managed services; rafforzare il supporto ad aziende private e pubbliche amministrazioni attraverso un’offerta ancora più completa e integrata, che unisce consulenza, soluzioni tecnologiche, servizi gestiti, competenze specialistiche per la PA e un supporto continuo lungo il percorso di trasformazione digitale.

Con l’acquisizione di HS Sistemi, WeAreProject raggiunge un perimetro aggregato di circa 600 milioni di euro di fatturato, consolidando la propria posizione tra i principali player ICT italiani.

Alberto Ghisleni, CEO di WeAreProject, ha commentato: “L’ingresso di HS Sistemi nel Gruppo WeAreProject rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di sviluppo. La presenza capillare della Società e le competenze tecniche maturate in oltre trent’anni di attività si integrano perfettamente con la nostra visione. Questa operazione rafforza in modo particolare il nostro posizionamento in Piemonte e potenzia la nostra capacità di accompagnare clienti pubblici e privati in percorsi evolutivi di trasformazione digitale.”