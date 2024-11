Deda Tech: un nuovo nome per sostenere la crescita e la sicurezza delle aziende nel panorama digitale italiano

Il Gruppo della nuova corporate identity di Dedagroup (Deda), tra i principali operatori tecnologici a capitale interamente italiano, presentata lo scorso giugno e proiettata verso una nuova fase di crescita, prosegue la declinazione su tutte le sue componenti di successo.

Deda Cloud, il managed cloud & security service provider del Gruppo diventa Deda Tech.

Può contare su oltre 200 specialisti certificati

già al servizio di più di 500 clienti,

una rete di 4 datacenter di prima fascia distribuiti in Italia.

Per stare al passo coi rapidi mutamenti normativi

Un cambiamento nel nome che sottolinea il continuo impegno dell’azienda nel supportare le imprese private, gli enti pubblici e le software house nella loro evoluzione mettendo a disposizione le migliori tecnologie disponibili per affrontare i rapidi mutamenti normativi e di sicurezza, alcuni già richiesti dall’inizio del prossimo anno.

Il 2025, infatti, porterà significativi cambiamenti per le aziende, chiamate ad adeguarsi a normative stringenti

come il DORA (Digital Operational Resilience Act) per il settore finanziario

(Digital Operational Resilience Act) per il settore finanziario e la NIS2 (Network and Information Security Directive) per settori critici quali energia, trasporti e infrastrutture digitali.

Queste nuove regole, che richiedono standard elevati di resilienza operativa e sicurezza delle informazioni, impongono alle imprese di rivedere le proprie strategie di cybersecurity e gestione dell’IT. Deda Tech si posiziona al fianco delle aziende come partner strategico che unisce alla capacità di visione e consulenza trasversale quella di governo delle tecnologie fondata su tre principi cardine: metodologia, competenza e strumenti di Continuous Control Monitoring, specializzazione, tra l’altro, della neoacquisita società inglese Quod Orbis. Il sistema consente di rilevare e risolvere in tempo reale eventuali deviazioni dai requisiti normativi, evitando stress e corse contro il tempo prima degli audit. Questo approccio riduce i rischi e migliora l’efficienza operativa, permettendo alle aziende di concentrarsi sull’innovazione anziché preoccuparsi delle verifiche periodiche.

Strategie vitali di cyber sicurezza

Il 2025 sarà anche l’anno in cui la messa a punto di strategie di cyber sicurezza più efficaci diventeranno ancora più vitali per le organizzazioni. Secondo il rapporto CLUSIT 2024, la media mensile di attacchi gravi nel mondo è passata da 139 a 232. Nel 2023 gli attacchi sono aumentati dell’11% a livello globale e in Italia sono cresciuti addirittura del 65%. In linea generale il mercato ICT italiano, secondo il recente Rapporto Assintel 2024, continua a crescere a ritmi superiori a quelli dell’economia nazionale (+4,1% per il settore ICT business nel 2024) e conferma l’esigenza tecnologica profonda delle aziende.

In questo scenario la cyber resilience è un imperativo per tutte le aziende che vogliono affrontare con successo le sfide del futuro digitale: una necessità per proteggere il proprio business. Deda Tech, attraverso la propria consulenza e soluzioni di security as a Service, aiuta le aziende a costruire e perfezionare una strategia di sicurezza efficace in grado di ridurre al minimo il rischio di subire un danno economico in seguito ad un cyberattacco.

“Con Deda Tech inauguriamo una nuova fase del nostro percorso al fianco delle organizzazioni pubbliche e private, in un contesto sempre più regolamentato e complesso dal punto di vista della cybersecurity” ha sottolineato Claudio Abad, CEO di Deda Tech. “Un impegno che ben rappresenta la nostra dedizione nell’integrare tecnologie avanzate e competenze specialistiche e nell’offrire un IT sicuro che evolve e che supporta l’espansione grazie a infrastrutture e servizi tecnologici efficienti, scalabili e senza vincoli. Garantiamo così la resilienza digitale e la spinta evolutiva necessari affinché le aziende possano accelerare la propria crescita, in sicurezza e con fiducia, navigando senza vincoli in questo scenario in costante evoluzione.”

Deda Tech fornisce supporto strategico, tecnico e operativo sulle tematiche di infrastruttura, cybersecurity, networking, continuous control monitoring e long-term preservation, evolvendo costantemente le proprie competenze con il preciso obiettivo di anticipare i bisogni di business delle realtà che affianca e ridurre, al contempo, i costi complessivi della compliance.

Le soluzioni Deda Tech si articolano in tre linee principali

Con cloud@dedatech offre servizi infrastrutturali entreprise e cloud native, pensate per le aziende che desiderano diversificare il proprio datacenter su un ambiente sicuro, flessibile e performante.

Con cyber@dedatech propone soluzioni di security as a Service e servizi di consulenza mirati, supportando le aziende nella costruzione e ottimizzazione continua di una strategia di sicurezza informatica.

Infine, con managed@dedatech assicura la gestione e la manutenzione delle piattaforme IT e applicative, mantenendo gli ambienti aziendali sempre aggiornati, performanti e sicuri, in modalità H24 con personale multilingua distribuito su più continenti.