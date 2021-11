Le migliori azioni da comprare oggi

Esiste una classifica delle migliori dieci società che hanno operato sul mercato con successo

Alla fine di ogni anno solare, nel settore finanziario vengono stilate delle speciali classifiche che tengono conto delle migliori dieci società che hanno operato sul mercato con successo e che di conseguenza rappresentano un importante punto di riferimento sia per le agenzie di brokeraggio che per i singoli trader. L’elenco delle azioni da comprare quest’anno comprende nello specifico titoli azionari che sono aumentati del 9,7%, rispetto al 18,1% dell’S&P 500 ed è per questo motivo, che vale la pena analizzare a fondo come si sono comportate alcune di queste note holding finanziarie citando nel contempo interessanti numeri che le riguardano.

Le azioni della United Continental Holdings

Secondo recenti statistiche diramate dai più noti esperti del settore finanziario la United Continental Holdings sembra avere un prezzo equo di circa il 12% al di sotto del valore intrinseco, il che significa che se si acquista un’azione oggi, si pagherebbe un prezzo equo. Inoltre se si ritiene che il vero valore dell’azienda sia ad esempio di $ 55,51, allora non c’è molto da guadagnare da un errore di prezzo. Tuttavia alla domanda se c’è un’altra possibilità di comprare questo titolo basso in futuro, la risposta è breve ed esauriente; infatti, essendo la quota di United Continental Holdings piuttosto volatile, ciò potrebbe significare che il prezzo può scendere più in basso, dando l’opportunità a molte agenzie di brokeraggio e relativi trader affiliati di acquistare in seguito. Ciò si basa sul suo beta elevato, che è sicuramente un buon indicatore della volatilità del prezzo delle sue azioni.

Le azioni di PayPal

PayPal oggi può essere definita come l’attività che può vantare una grande storia di successo nello spazio Fintech. L’azienda infatti registra un volume di pagamenti annualizzato di oltre 1,2 trilioni di dollari e centinaia di milioni di utenti si affidano ad essa per trasferire denaro. Tuttavia, molti esperti del mondo della finanza pensano che PayPal non sia il posto migliore per investire nello spazio fintech in questo momento ma ciò è una concezione del tutto sbagliata. Quando si parla infatti di $ 1,2 trilioni, con un T di volume di pagamento annualizzato che l’azienda ha registrato nell’anno in corso, salta subito agli occhi il rendimento del suo volume totale dei pagamenti che è aumentato addirittura del 40%, per cui investire oggi in queste azioni proposte dalla PayPal potrebbe rivelarsi una scelta decisamente valida e con buone possibilità di trarne dei soddisfacenti profitti a breve e medio termine.

Le azioni della Electronic Arts

Un’altra holding finanziaria che è stata inserita nella speciale classifica delle migliori per l’anno 2021, è la Electronics Arts che ha visto il prezzo delle sue azioni salire del 34% e ciò è legato principalmente al fatto che la pandemia l’ha portato a livelli di coinvolgimento più elevati tra i suoi titoli principali competitor. Tuttavia, la guida della società per l’anno fiscale 2021 (che termina il 31 marzo 2021) prevede che le entrate aumentino solo leggermente rispetto all’anno precedente. A questo punto alla domanda se l’azienda è in grado di fornire una crescita sufficiente a lungo termine per giustificare l’acquisto del titolo oggi, la risposta è affermativa. Molti sono infatti gli esperti in finanza che ritengono verosimile ciò e il motivo è legato al fatto che tutti i segnali continuano a puntare su una crescita nel settore dei videogiochi il che è favorevole per produttori come la Electronic Arts.

Le azioni del gruppo Mediobanca-Borsa Italiana

Mediobanca è una holding finanziaria nata in Italia nel lontano 1946 e che oggi rappresenta una dei gruppi bancari migliori tanto è vero che è paese, quotata alla Borsa di Milano con l’indice FTSE MIB. Il gruppo Mediobanca è dunque una holding ben radicata nel panorama finanziario nazionale ed estero e il suo nome “medio” sta ad indicare la sua primaria attività, ovvero la concessione di prestiti a medio termine. Detto ciò, va altresì aggiunto che se oggi Mediobanca ha conquistato i primi posti della speciale classifica che tiene conto delle holding che meglio si sono comportate sul mercato nell’anno 2021, il motivo è legato alla presenza nel pacchetto azionario di altre consolidate realtà finanziarie come ad esempio Assicurazioni Generali che tra l’altro è uno dei maggiori e più rinomati azionisti del gruppo Mediobanca Borsa italiana.