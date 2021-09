La piattaforma, modulare, scalabile ed efficiente witboost consente ad ogni azienda di creare la propria soluzione di Data Management.

Agile Lab, azienda italiana focalizzata su innovazione e tecnologie abilitanti, in particolare legate al mondo Big Data e Intelligenza Artificiale, presenta witboost, un nuovo ecosistema di gestione di dati e metadati. Si tratta di una piattaforma modulare, scalabile ed efficiente, concepita per gestire enormi moli di dati, tipici di contesti Big Data dove l’elaborazione dei dati in tempo reale è un elemento chiave, e nasce dall’esperienza diretta di Agile Lab in settori data-intensive e data-critical quali: banche e assicurazioni, energia e reti intelligenti, città intelligenti e manufacturing.

witboost è composta da moduli singoli, elementi costitutivi che possono funzionare come soluzioni standalone per rispondere a un’esigenza specifica, oppure da più moduli che possono essere combinati tra loro, per creare la soluzione di Data Management su misura per ogni azienda.

I moduli di witboost si dividono in due grandi famiglie:

Data Engineering boost , per migliorare l’esperienza complessiva di Data Engineering e velocizzare sia l’implementazione che i processi;

Metadata boost , dedicato alla Data Stewardship, alla creazione e alla gestione di Metadata.

Entrambe le famiglie offrono totale interoperabilità, tutte le diverse funzioni possono essere combinate in modo da ottenere una soluzione realmente su misura, “ritagliata” sul cliente.

Basato su tecnologie Open Source, witboost garantisce una rapida implementazione, riducendo notevolmente Time-To-Market, Time-To-Value e rischio di lock-in per il cliente. La piattaforma, inoltre, non richiede alcun software aggiuntivo per integrarsi con i sistemi IT aziendali già presenti, garantendo così flussi di dati fluidi, massimo tempo di attività del sistema e TCO ridotto per ogni azienda. Può essere implementato on-premise o nel cloud, con possibilità di offrire data stream in tempo reale, o quasi in tempo reale, oppure batch e funzionalità di analisi, adattandosi perfettamente a qualunque tipo di scenario.

witboost è nativamente compatibile (tra gli altri) con:

AWS

Cloudera e Hadoop

Confluent e Kafka

Databricks e Apache Spark

Datastax e Apache Cassandra

Google Cloud

GridGain e Apache Ignite

Lightbend e Scala

Microsoft Azure

Qlik

Red Hat

Alberto Firpo, CEO di Agile Lab, ha commentato: “witboost è una composable platform costituita da una serie di componenti perfettamente integrabili con tecnologie standard de facto del mondo dei dati ed è in grado di generare beneficio in termini di time-to-market per i clienti che lo adottano. Se un cliente ha già operato delle scelte tecnologiche ben precise, scegliendo ad esempio uno specifico cloud provider, la piattaforma è in grado di sfruttare le tecnologie già presenti potenziandole o introducendo paradigmi organizzativi differenti”.