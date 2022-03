La conferenza sull’Intelligenza Artificiale Synapse si terrà a Milano in 22 luglio e tra gli ospiti di spicco ci sarà il professore del MIT Max Tegmark.

Sono state aperte le iscrizioni per “Synapse: Symposium on Artificial Intelligence” la conferenza su Intelligenza Artificiale sponsorizzata da Bending Spoons, in programma a Milano il 22 luglio.

Si tratta di un simposio con speaker di fama mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale, che ha l’obiettivo di promuovere la discussione in materia.

Potranno partecipare al Synapse circa 200 ospiti, principalmente studenti e ricercatori nell’ambito, che si possono già iscrivere sul sito fino al 20 maggio. Saranno presenti ricercatori tra i migliori in Europa e professori delle migliori università europee come Imperial College of London, King’s College, Technical University of Munich, presentando alcuni fra i più recenti avanzamenti nell’ambito.

La conferenza Synapse vedrà un intervento in persona di Max Tegmark, professore del MIT vicino a Elon Musk, e uno dei principali opinion leader al mondo per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e il futuro dell’umanità.

Bending Spoons sponsorizza anche la partecipazione al Synapse di studenti dall’African Institute for Mathematical Sciences—The Next Einstein.

Di seguito la selezione degli speaker che prenderanno parola al Synapse: